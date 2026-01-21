El Salvador refuerza su capacidad de respuesta ante desastres con un plan nacional vigente hasta 2030

Protección Civil ejecuta planes para responder de manera inmediata ante los desastres que se registran en el país./ Protección Civil de El Salvador

La Dirección General de Protección Civil de El Salvador implementa un Plan Estratégico Nacional, que fue actualizado bajo la gestión del Presidente Nayib Bukele y abarca acciones de reducción de riesgos y respuesta a emergencias hasta 2030, según confirmó su director, Luis Alonso Amaya, en la entrevista Punto de Vista de radio YSKL.

Este plan se ajusta al Marco de Acción de Sendai 2015-2030, promovido por la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, y busca fortalecer la capacidad de respuesta ante fenómenos climáticos y otras amenazas.

El plan cuenta con dos ejes principales: por un lado, la reducción de riesgos, y por otro, la respuesta inmediata a emergencias.

Amaya subrayó que el enfoque de la institución ha evolucionado hacia la prevención, en consonancia con los lineamientos internacionales, y ahora prioriza anticipar riesgos en lugar de limitarse a reaccionar ante desastres ya ocurridos. Esta estrategia incluye acciones en cuatro áreas fundamentales: infraestructura resistente, intervención preventiva en árboles y zonas de riesgo, trabajo comunitario y atención diferenciada a grupos vulnerables.

Los planes ejecutados por Protección Civil fueron actualizados hace dos años para brindar una atención inmediata. / Protección Civil de El Salvador

Uno de los pilares del plan es la ejecución de obras grises por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Fondo de Conservación Vial (Fovia), enfocadas en reducir la probabilidad de inundaciones y otros eventos adversos.

Estas obras incluyen la mejora de drenajes, construcción de bordas en ríos como el Jiboa, Lempa, Guascorán y Grande de San Miguel, además de acciones preventivas, entre ellas el descopado o tala de árboles en riesgo de caída. “No hay que esperar que los árboles se caigan, si el riesgo es visible intervenimos”, explicó Amaya.

En la parte social, el programa fortalece el trabajo con las comunidades mediante el pre-equipamiento de albergues y la atención dirigida a personas en situación de vulnerabilidad, como adultos mayores y niños. Este enfoque permite que, cuando se produce una emergencia, la respuesta sea más rápida y digna. Según explicó el director, anteriormente se improvisaba la habilitación de albergues, lo que derivaba en situaciones precarias para los afectados. Ahora, la planificación permite actuar de forma más eficiente y humana.

Protección Civil también colabora con entidades como la Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Gestión de Riesgos (DACGER) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), para el análisis y desarrollo de obras de mitigación, como las ejecutadas en Brisas de San Francisco y Santa Lucía. Estas alianzas permiten generar diagnósticos técnicos y acciones conjuntas que disminuyen la exposición a riesgos en distintas zonas del país.

La institución realizó inspecciones en Ciudad Marsella, luego de la inundación registrada tras una tormenta. En la zona encontraron los drenajes llenos de sedimentos. /Protección Civil de El Salvador

En el caso reciente de Ciudad Marsella, en San Juan Opico, la institución intervino tras detectar errores en los drenajes de una urbanización, lo que ocasionó inundaciones. El Ministerio de Vivienda ha iniciado acciones legales contra la empresa responsable y se han reforzado los operativos de limpieza y supervisión.

“En la zona se cometieron errores por parte de la empresa, según determinaron las inspecciones de los especialistas del Gobierno. Nuestros equipos estuvieron en la zona y encontraron los drenajes llenos de sedimentos. Además, nuestro departamento de reducción de riesgos y desastres se mantiene trabajando de la mano con otras instituciones, para la ejecución de obras de mitigación en las bordas en diferentes ríos”, señaló Amaya.

La articulación interinstitucional alcanza también eventos masivos, como el Tour El Salvador, donde Protección Civil coordina dispositivos de emergencia junto al Sistema de Emergencias Médicas (SEM), el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional Civil (PNC). Estas acciones buscan garantizar la seguridad de atletas y asistentes, con presencia permanente en cada etapa de la competencia y protocolos de respuesta rápida ante cualquier incidente.

Respecto a la adaptación ante nuevos fenómenos, Amaya destacó que el plan estratégico contempla ajustes frente a la variabilidad climática y la aparición de condiciones atípicas, como lluvias fuera de temporada o vientos intensos en meses inusuales. “La respuesta debe ser integral y considerar tanto la salud física como psíquica de la población afectada”, señaló el funcionario.

Finalmente, Protección Civil mantiene un monitoreo constante de las condiciones meteorológicas a través del Observatorio de Amenazas, ajustando sus planes conforme a los pronósticos y recomendaciones científicas. El objetivo es fortalecer la resiliencia del país ante una creciente incidencia de fenómenos naturales y garantizar una atención efectiva y digna a la población.