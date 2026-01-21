Centroamérica esquiva sobresaltos inflacionarios en 2025: contrastes y tendencias país por país

FOTO DE ARCHIVO-Los centroamericanos no experimentaron alzas de precios tan elevadas en 2025 como en otros años. REUTERS/Francisco Loureiro

La inflación en los países de Centroamérica mostró comportamientos diversos durante 2025, marcados por tendencias de estabilidad, episodios de deflación y desafíos puntuales en algunos mercados. Los datos oficiales y estimaciones disponibles reflejaron un entorno económico regional que, en general, se mantuvo dentro de los rangos de tolerancia de los bancos centrales, con la excepción de casos particulares.

Costa Rica: deflación por segundo año

Costa Rica cerró el año con deflación, repitiendo el resultado observado en 2023. Este fenómeno, poco común en la región, evidenció una caída en los precios al consumidor, impulsada principalmente por reducciones en los costos de vestuario, calzado, alimentos y bebidas no alcohólicas. La economía costarricense se destacó como el único caso centroamericano con descenso generalizado de precios, situación que refleja tanto la fortaleza de la moneda como una demanda interna moderada.

Guatemala, El Salvador y Honduras: estabilidad moderada

En Guatemala, El Salvador y Honduras, la inflación se mantuvo dentro de parámetros considerados aceptables por las autoridades monetarias. Si bien no se reportaron episodios de volatilidad significativa, los tres países lograron contener el alza de precios mediante políticas fiscales y monetarias prudentes. Los datos oficiales indicaron tasas interanuales de inflación moderadas, que permitieron preservar el poder adquisitivo y evitar distorsiones en los mercados locales.

Los precios en el mercado salvadoreño

A lo largo de 2025, el rubro de restaurantes y hoteles encabezó el listado de productos y servicios con mayor inflación en el país, según datos oficiales publicados por el Banco Central de Reserva (BCR). El índice de precios para este sector registró un incremento acumulado de 38.43% entre enero y diciembre, con aumentos mensuales que oscilaron entre 2.79% y 3.98% a lo largo del año.

El informe, basado en la evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor, señala que muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar ocupó el segundo lugar en la lista de subidas, con una variación anual de 25.34%. Este segmento mostró alzas mensuales superiores al 2% durante casi todo el año, según los datos oficiales.

El rubro de prendas de vestir y calzado también mostró un comportamiento inflacionario relevante, al cerrar el año con un acumulado de 22.34%. Las subidas más marcadas en este sector se produjeron durante el primer semestre, donde se observaron saltos mensuales de hasta 3.23%, de acuerdo con el reporte difundido por el BCR.

En contraste, los rubros de bebidas alcohólicas, tabaco y salud presentaron caídas o variaciones negativas en sus índices de precios, con descensos anuales de -6.52% y -15.22% respectivamente. Este comportamiento contrasta con la tendencia inflacionaria observada en los sectores de mayor peso dentro de la canasta de consumo.

En cuanto al índice general, la variación acumulada durante 2025 fue de 5.15%, resultado de un comportamiento desigual entre los distintos rubros que componen la medición oficial.

El sector de Transporte mantuvo niveles altos de inflación, con una variación anual de 25.36%, mientras que Educación mostró una baja de -15.67% durante el periodo analizado.

El monitoreo de precios realizado por el BCR destaca que las presiones inflacionarias se concentraron en servicios y bienes vinculados al turismo, la alimentación fuera del hogar y el equipamiento doméstico. Estas tendencias reflejan la dinámica de consumo local y el impacto de factores estacionales y globales sobre determinadas categorías de productos.

Nicaragua y Panamá: control y estabilidad

Nicaragua exhibió una inflación interanual estable, sin saltos bruscos durante 2025. El seguimiento de precios mostró ajustes moderados, en línea con los objetivos del banco central. Panamá, por su parte, mantuvo uno de los niveles inflacionarios más bajos de la región, favorecido por la dolarización de su economía y una estructura de precios relativamente rígida.

República Dominicana: inflación bajo control

Aunque no forma parte estricta del istmo centroamericano, República Dominicana es habitualmente incluida en los análisis económicos de la región. En 2025, el país logró mantener la inflación bajo control, cerrando el año dentro del rango de tolerancia establecido por su banco central.

La región centroamericana finalizó 2025 sin sobresaltos inflacionarios, con Costa Rica como caso atípico por su deflación y el resto de los países mostrando estabilidad y control en los precios al consumidor. Este escenario permitió a los gobiernos y bancos centrales concentrarse en otros desafíos económicos y sociales, consolidando la confianza en sus políticas macroeconómicas.