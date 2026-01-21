Adultos de modalidad flexible de educación también recibirán paquetes escolares en El Salvador

Desde 2009, El Salvador ha implementado reformas que incluyen útiles, uniformes, calzado y tecnología educativa para reducir desigualdades. Foto cortesía Secretaría de Prensa Presidencia

El Ministerio de Educación (Mined), de El Salvador comunicó que los adultos inscritos en modalidades flexibles para educación básica o bachillerato serán incluidos por primera vez en la entrega de paquetes escolares, una medida que beneficiará a quienes retoman sus estudios en jornadas sabatinas o dominicales a nivel nacional.

La decisión del Ministerio responde a una trayectoria de reformas implementadas para ampliar el acceso a la educación pública y reducir desigualdades. Desde 2009, el país inició la entrega gratuita de útiles escolares para niños posteriormente se extendió la política con uniformes, calzado, y con el cambio de gobierno se dio la incorporación de tecnología educativa como tablets y laptops de forma gradual para todos los niveles.

Esta estrategia ha buscado acortar la brecha digital, especialmente entre estudiantes en zonas rurales, donde las dificultades de acceso a internet y dispositivos electrónicos han sido históricas.

El ministerio de Educación anunció que las clases para todos los centros de educación pública inician el próximo 2 de febrero.

Paquetes escolares adaptados

La ministra de Educación, Karla Trigueros, afirmó que “todos los alumnos inscritos por primera vez en cualquiera de los niveles del sistema educativo público recibirán el paquete escolar completo, sin requisitos administrativos adicionales”.

Los materiales han sido segmentados en más de 15 tipos de paquetes, diseñados conforme a los requerimientos de cada ciclo escolar: desde herramientas lúdicas para desarrollo de motricidad en preescolar hasta libros y dispositivos electrónicos para los niveles avanzados. Se estima que la cobertura alcanza a 1.2 millones de niños de las escuelas públicas que comenzarán el ciclo lectivo el próximo lunes 2 de febrero.

Respecto a las modalidades para adultos, Trigueros subrayó: “A todas las personas que no pudieron continuar su educación en algún momento les estamos dando las herramientas para que puedan estudiar”. Con ello, la entrega de paquetes escolares cubre ahora a quienes optan por la flexibilidad que ofrecen las jornadas sabatinas y dominicales.

La ministra de Educación, Karla Trigueros, supervisó la llegada de los materiales escolares en el Aeropuerto Internacional de El Salvador.(@SecPrensaSV)

Proveedores internacionales

La Secretaría de Prensa de Presidencia informó que el 20 de enero se supervisó el arribo de un cargamento de 113,000 pares de zapatos escolares al Aeropuerto Internacional de El Salvador San óscar Arnulfo Romero y Galdámez.

Esta acción, que implica la inclusión de proveedores internacionales, argumentando que tuvo como objetivo acelerar la distribución de paquetes escolares para garantizar que el programa llegara de manera oportuna y completo desde el inicio del año escolar.

“Además de este cargamento con zapatos, la administración del Presidente Bukele ha adquirido uniformes, así como tablets y computadoras que también se agregarán al paquete escolar, el cual ha sido mejorado, con el objetivo que los estudiantes cuenten con recursos dignos para su formación académica. Con la recepción de más dispositivos electrónicos se continúa con la apuesta de cerrar la brecha digital”, indicó la Secretaría de Prensa a través de una publicación en sus redes sociales.

Mientras tanto, la titular del Ministerio precisó que “a los productores salvadoreños se les ha comprado exactamente lo mismo que en años anteriores”, ante los rumores que circularon de posible finalización de los contratos previamente establecidos.

478 centros escolares públicos han sido intervenidos a nivel nacional. Foto cortesía Ministerio de Educación

La dotación tecnológica también ha sido reforzada. Hasta la fecha, se han entregado alrededor de 1.2 millones de dispositivos electrónicos a los estudiantes con una inversión pública de $800 millones. La ministra de educación con formación militar confirmó que 440 mil dispositivos adicionales están listos para su distribución inmediata.

Las nuevas entregas contemplan que tablets y computadoras sigan integrándose a los paquetes, alineándose con el objetivo de “cerrar la brecha digital”, como informó la Secretaría de Prensa a través de sus redes sociales.