El Salvador

Más de USD 220 millones impulsan mejoras viales en El Salvador este año

La asignación financiera permitirá fortalecer la respuesta ante emergencias y continuar con obras orientadas a mejorar la conectividad y la movilidad en múltiples zonas urbanas y rurales de El Salvador

Director del FOVIAL, Álex Beltrán.
Director del FOVIAL, Álex Beltrán. (Foto: @SecPrensaSV)

El Fondo de Conservación Vial (Fovial) tendrá USD 220 millones de asignación presupuestaria para este año, cifra que marca un hito en la inversión pública destinada al mantenimiento y mejoramiento de la red vial en El Salvador. Esta suma permitirá fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y avanzar en obras que impactan directamente en la movilidad nacional.

De ese monto, más de USD 60 millones se utilizarán exclusivamente en el mantenimiento de calles, según explicó Alex Beltrán, director de Fovial en una entrevista radial. El funcionario detalló que el programa contempla también USD 31 millones para caminos de tierra, lo que implica intervenciones orientadas a optimizar la seguridad y la transitabilidad en zonas rurales.

220 millones es la asignación
220 millones es la asignación presupuestaria del FOVIAL, para este año. (Foto: @FOVIALITO)

Beltrán, además, anunció que durante el año se atenderán 7,252 km. “Vamos a estar atendiendo 4.368.86 km de vías pavimentadas y 2,883.38 de vías no pavimentadas que suman un total de 7,252.24”.

La cifra total podría incrementarse a lo largo del año, precisó que el número de kilómetros podría aumentar si se asignan más tramos viales a la institución. “Esto puede ir aumentando conforme nos vayan asignando más vías”, agregó.

La prevención y limpieza para reducir el riesgo de daños por lluvias contará con una partida de USD 6 millones. Con estos fondos, el Fovial pretende asegurar que los corredores estratégicos permanezcan funcionales durante todo el año, especialmente en época de lluvias.

Estiman la atención de mas
Estiman la atención de mas de 7,200 kilómetros de vías. (Foto: @FOVIALITO)

Una mejora relevante se dará en la señalización vial. El año anterior, la inversión en este rubro fue de USD 5 millones, pero la institución confirmó que el monto crecerá en este periodo. El objetivo es reforzar la seguridad y facilitar la orientación para los usuarios en toda la red nacional.

El mantenimiento y la ampliación de puentes y obras de paso absorberán más de USD 16 millones. Entre las prioridades, el Fovial intervendrá el puente San Antonio Silva y también realizará trabajos en El Rebalse y La Gallina, infraestructuras clave en la zona oriental, entre San Miguel y La Unión.

El balance de 2025 muestra que Fovial atendió 7,292 kilómetros de calles, de los cuales 4,500 kilómetros corresponden a vías pavimentadas. El resto de las acciones se enfocó en caminos no pavimentados, lo que demuestra la amplitud del programa en áreas de difícil acceso.

Además, la institución intervino 192 rutas y resolvió emergencias como la cárcava en El Matazano, Ilopango, donde la inversión superó los USD 3 millones. Estas acciones han sido clave para salvaguardar comunidades vulnerables.

Inician intervención de 12.14 kilómetros
Inician intervención de 12.14 kilómetros en la calle principal entre Arco Durán y Los Toles, Ahuachapán centro. (Foto: @FOVIALITO)

Un proyecto de alto impacto para este año es la rehabilitación de 12.14 kilómetros en la calle principal entre Arco Durán y Los Toles, en Ahuachapán Centro. Según Beltrán, la obra beneficiará a más de 4,000 familias y a 600 estudiantes de escuelas en Los Toles, Atehuecía y Palo Piqué.

Actualmente, el Fovial ejecuta estudios sobre el comportamiento de ríos, obras de paso y trabajos de terracería, lo que permitirá que más de 1,000 vehículos diarios transiten en condiciones óptimas por esa ruta.

Con esta estrategia de inversiones, el Gobierno busca no solo mantener la red vial, sino también elevar los estándares de calidad, facilitar el transporte y promover el desarrollo económico en todo el país.

