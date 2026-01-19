El Salvador

Subsidios, alzas salariales y prestaciones: la estrategia de Nayib Bukele para fortalecer su popularidad

Según una encuesta de CID Gallup de diciembre de 2025, el mandatario presenta el 90% de aprobación en el país. Datos internacionales publicados en noviembre por World of Statistics lo posicionan con el 91%, situándolo como el líder mundial con mayor respaldo ciudadano en ese momento

Guardar
El 88 % de los
El 88 % de los salvadoreños dice sentirse orgulloso de tener a Nayib Bukele como gobernante del país, según la última encuesta de CID Gallup. /REUTERS

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha implementado diferentes medidas en los últimos dos años que lo han mantenido con altos niveles de popularidad entre la población, según han consignado en diferentes ocasiones medios como AP News y El País.

El último porcentaje de aprobación del mandatario salvadoreño, según una encuesta de CID Gallup realizada en diciembre de 2025, es del 90%.

Datos internacionales publicados en noviembre de 2025 por World of Statistics lo posicionan con una aprobación del 91%, situándolo como el líder mundial con mayor respaldo ciudadano en ese momento.

Dentro de las últimas políticas impulsadas se encuentran subsidios directos, aumentos salariales, flexibilización de prestaciones laborales y el impulso de programas sociales con alto impacto mediático y fiscal.

En materia económica, el Gobierno anunció en enero de 2025 el pago total de los recibos de agua y electricidad para el 95% de los hogares salvadoreños.

La medida benefició a 1.8 millones de familias, cubriendo montos de hasta $30 en agua potable y $80 en electricidad, con el objetivo de aliviar la presión sobre los ingresos de los sectores más vulnerables.

La decisión recibió amplia cobertura y fue presentada como un alivio económico inmediato ante la inflación y el encarecimiento de servicios básicos.

El subsidio de los servicios
El subsidio de los servicios esenciales cubrió montos de hasta $30 en agua potable y $80 en electricidad.

Por otro lado, el Consejo Nacional del Salario Mínimo aprobó un incremento del 12% en el salario mínimo, efectivo desde junio de 2025. Este ajuste llevó a la industria y los servicios a montos de $365 a $408.80 mensuales.

Representantes sindicales consideraron insuficiente el aumento, aunque la administración defendió la medida como parte de su compromiso con el bienestar social.

El aguinaldo adelantado fue otra prestación modificada por la Asamblea Legislativa a petición del Ejecutivo. En octubre de 2025, se autorizó a las empresas para anticipar el pago entre el 20 de octubre y el 20 de diciembre, además de eximir de impuestos a los aguinaldos de hasta $1,500.

Pese a la flexibilización, diferentes empresas privadas decidieron mantener el calendario tradicional, aunque el Ministerio de Trabajo desplegó inspectores para supervisar el cumplimiento.

En el sector salud, la aplicación DoctorSV fue lanzada en noviembre del año anterior, como una plataforma de telemedicina gratuita desarrollada en conjunto con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y Google.

Según CAF, la app superó las 200,000 descargas en sus primeras semanas y alcanzó un promedio de 10,000 consultas diarias.

El sistema permite consultas médicas virtuales, emisión de recetas electrónicas y acceso a medicamentos y exámenes sin costo, con la meta de modernizar la atención sanitaria y ampliar la cobertura en zonas rurales.

Por medio de la aplicación
Por medio de la aplicación DoctorSV los salvadoreños tienen consultas gratis, servicios de exámenes y laboratorios. /REUTERS

En el campo social y educativo, el Gobierno lanzó el programa Certifícate, una alianza entre la Secretaría de Innovación y la plataforma Platzi. El proyecto, presentado en diciembre pasado, ofrece acceso gratuito a más de 1,600 cursos en línea en tecnología, inglés, diseño y marketing.

Más de 60,000 personas se inscribieron en las primeras 24 horas. En este contexto, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, entregó 300 becas a estudiantes de instituciones públicas para formación tecnológica, como parte de los esfuerzos por democratizar la educación digital.

La continuidad de estas políticas y la introducción de nuevos programas sigue consolidado la imagen de Bukele como un líder que privilegia soluciones rápidas y de alto impacto social, priorizando el gasto público en subsidios, transferencias y servicios digitales.

La última medida, que no incide en las estadísticas de 2025 pero que sin lugar a dudas será considerada para futuras calificaciones, fue anunciada el pasado 13 de enero de 2026 por la noche.

La Ley Quincena 25 introduce
La Ley Quincena 25 introduce un pago extra del 50% del salario mensual para trabajadores formales. /Ministro de Trabajo

“Hoy presentamos a la Asamblea Legislativa la Ley Quincena 25. Es una medida concreta para fortalecer el ingreso de las familias salvadoreñas y dinamizar la economía del país en enero, un mes que históricamente es difícil para muchos hogares”, destacó el mandatario en la red social X.

Con 59 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó esta ley el 14 de enero. Un acto que subraya otra acción de fuerte impacto. La legislación garantiza el pago de un ingreso adicional equivalente al 50% del salario mensual para los trabajadores que ganan hasta S1,500, beneficiando a empleados del sector público y privado.

La ley establece que la aplicación será obligatoria para el sector estatal a partir de este año y voluntaria en el sector privado, con incentivos fiscales, antes de volverse obligatoria en 2027. Dicha prestación está exenta de impuestos y descuentos, lo que la convierte en un ingreso íntegro para los beneficiarios.

Medios internacionales sostienen que todos estos instrumentos han contribuido a fortalecer el poder político del mandatario, a la vez que generan cuestionamientos sobre la sostenibilidad de los mismos y el respeto a los derechos fundamentales.

Temas Relacionados

Nayib BukeleCID GallupRecibio del aguaRecibo de la luzConsejo Nacional del Salario MínimoDoctorSVCertifícate

Últimas Noticias

Los correos falsos de reservas: así se roban los datos de los consumidores

Las falsas alertas sobre problemas de reservas pueden llevar a descargar software peligrosos y comprometer información sensible en cuestión de minutos

Los correos falsos de reservas:

Exportaciones en Centroamérica: récord histórico de Honduras y crecimiento sostenido de El Salvador

El acelerado aumento de las ventas hondureñas reconfigura el mapa centroamericano, mientras el mercado salvadoreño sorprende con avances significativos en sectores no tradicionales. Las previsiones para 2026 dejan incógnitas abiertas

Exportaciones en Centroamérica: récord histórico

Semana decisiva para el Congreso de Honduras: bipartidismo entra en fase final de negociaciones por la nueva directiva

Esta semana se convierte en una etapa determinante para las principales fuerzas políticas de Honduras, marcada por la instalación de la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional, que deberá quedar integrada el próximo 21 de enero y asumir funciones formalmente el día 25, con el arranque del periodo legislativo 2026-2030

Semana decisiva para el Congreso

Luto nacional por agentes caídos en fin de semana violento en Guatemala

Ocho agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala fallecieron en dos días violentos con motines carcelarios y ataques directos contra las autoridades. Esta es la historia de algunas de las víctimas.

Luto nacional por agentes caídos

El estado de sitio en Guatemala: por qué y cómo se aplica

La suspensión temporal de libertades busca controlar situaciones que amenazan la seguridad y requieren medidas fuera de lo común

El estado de sitio en

TECNO

Los correos falsos de reservas:

Los correos falsos de reservas: así se roban los datos de los consumidores

Así es el ataque silencioso por Bluetooth que permite robar datos de tu móvil sin que lo notes

WhatsApp cambia completamente la regla de juego con tu foto: conoce la nueva función

Microsoft lanza actualización de urgencia para Windows 11: resuelve varias fallas

Cómo funciona la Inteligencia Personal de Google Gemini para extraer información clave de correos y fotos

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Audrey Hepburn y Hubert de

Audrey Hepburn y Hubert de Givenchy: la historia real detrás de una alianza que redefinió la elegancia

Pamela Anderson habla de su relación con Tommy Lee y el reencuentro que espera en la boda de su hijo

Peter Claffey lidera el nuevo spin-off de “Game of Thrones” y asume la presión de expandir Westeros

El problema crónico de salud que Sophie Turner descubrió mientras entrenaba para “Tomb Raider”

Finn Wolfhard se reunió con sus ex compañeros de “Stranger Things”: “Estamos listos para hacer películas de adultos”

MUNDO

EN VIVO | A tres

EN VIVO | A tres semanas del inicio de las protestas en Irán, reportan que el número de muertos por la represión ascendió a casi 4.000

Asesinas victorianas y el sesgo de género que marcó los crímenes más oscuros del siglo XIX

Dinamarca se reúne con aliados de la OTAN para coordinar la seguridad en el Ártico en medio de las fricciones con EEUU por Groenlandia

A tres semanas del inicio de las protestas en Irán, reportan que el número de muertos por la represión ascendió a casi 4.000

Zelensky afirmó que su Gobierno mantendrá los esfuerzos para presionar a Rusia y promover una “nueva postura del mundo” contra Moscú