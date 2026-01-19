El Salvador

Los bomberos controlaron siete incendios reportados en diferentes zonas de El Salvador

Al menos seis de los incendios fueron reportados en terrenos baldíos con abundante maleza, el quinto incendio afectó una vivienda y el sexto siniestro consumió un vehículo los incidentes ocurrieron en distintos departamentos

El Ministerio de Medio Ambiente
El Ministerio de Medio Ambiente emitió alerta por intensos vientos del norte que incrementan el riesgo de incendios forestales en El Salvador. Foto cortesía Bomberos

Bomberos de El Salvador lograron controlar al menos siete incendios reportados en las últimas horas en diferentes puntos del país, entre los que se contaron siniestros en terrenos baldíos, una vivienda y un vehículo, sin que se hayan informado víctimas al cierre de este reporte.

Atención de los incendios

De los incidentes confirmados, cinco se presentaron en lotes baldíos cubiertos de maleza y hojarasca seca, escenario propicio para la rápida extensión de las llamas.

El caso más temprano se registró en un terreno de Nahualapa, Santiago Nonualco, en La Paz, donde los bomberos actuaron para evitar que el fuego se propagara en la zona central.

En Guazapa, San Salvador, vecinos alertaron sobre un incendio en la carretera Troncal del Norte, a la altura del kilómetro 27 ½, que resultó contenido sin que se extendiera a terrenos aledaños.

Posteriormente, en Caserío Tihuapa Norte, Cangrejera, La Libertad, otro foco ardió sobre un área de residuos de caña y maleza.

Bomberos de El Salvador logran
Bomberos de El Salvador logran controlar siete incendios reportados en diversas zonas del país sin registrar víctimas. Foto cortesía Bomberos

Horas más tarde, un camión de bomberos se desplazó a Aguilares, en las afueras de la capital, para extinguir un incendio en un predio baldío ubicado en la 3ª avenida Norte y 10ª calle Oriente.

Paralelo a estas intervenciones, personal de la Fuerza Armada de El Salvador colaboró en labores de contención en la lotificación El Progreso, cantón San Ramón Grifal, en San Vicente, reforzando el operativo interinstitucional.

La emergencia tuvo lugar en medio de un contexto de condiciones climáticas adversas para el control del fuego. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) había advertido sobre el riesgo elevado ante la presencia de intensos vientos del norte, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Las autoridades solicitaron a la población suspender las quemas agrícolas para minimizar el peligro de propagación.

Un incendio afectó una vivienda
Un incendio afectó una vivienda en colonia San Antonio, Soyapango, mientras que en San Salvador un automóvil fue destruido por el fuego. Foto cortesía Bomberos

Daños materiales

Las emergencias también impactaron el ámbito residencial y vehicular. En la colonia San Antonio, Soyapango, bomberos enfrentaron un incendio en una vivienda, realizando esfuerzos para contener el avance y proteger otras casas cercanas.

En el bulevar Monseñor Romero, San Salvador, un vehículo particular resultó destruido por el fuego, aunque la información preliminar apunta a un desperfecto mecánico como posible origen, sin confirmación oficial.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado las causas que originaron los distintos incendios. Tampoco se reportaron daños personales.

En el más reciente informe especial, el MARN reforzó la recomendación de evitar toda quema agrícola mientras persista la combinación de fuertes vientos y maleza seca, factores que elevan de forma considerable la probabilidad de nuevos focos de incendio.

