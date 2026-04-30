El Salvador

Capturan a hombre que robó herramientas y maquinaria y las ofreció en redes sociales, en El Salvador

La colaboración entre la persona afectada y los agentes permitió ubicar y recuperar equipos sustraídos en Colón, luego de que la mercancía apareciera publicada para su venta en internet, lo que facilitó el operativo policial

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La rápida reacción de la Policía Nacional Civil de El Salvador permitió identificar al presunto responsable del robo en una bodega de La Libertad Oeste. (Foto cortesía PNC)
La rápida reacción de la Policía Nacional Civil de El Salvador permitió identificar al presunto responsable del robo en una bodega de La Libertad Oeste. (Foto cortesía PNC)

Al filo de la medianoche del miércoles, un robo se registró en una bodega ubicada en el cantón Entre Ríos, en el municipio de Colón, La Libertad Oeste.

La víctima, al percatarse de la ausencia de varias herramientas y equipos, alertó de inmediato a las autoridades y aportó información clave sobre los objetos sustraídos. La rápida reacción permitió que la Policía Nacional Civil (PNC), de El Salvador iniciara una investigación que condujo a la identificación del presunto responsable.

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Brandon Monterrosa C., de 28 años, fue capturado la mañana del jueves tras ser señalado como responsable del hurto.

Según el informe policial, Monterrosa C. había sustraído herramientas que luego intentó vender a través de redes sociales, lo que facilitó su rastreo.

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La víctima, quien mantenía vigilancia sobre plataformas digitales, logró identificar los artículos robados publicados para la venta y notificó a las autoridades, quienes coordinaron un operativo en San Juan Opico, La Libertad Centro.

La víctima del hurto colaboró activamente con las autoridades al alertar sobre los objetos robados y monitorear su posible venta en redes sociales. (Foto cortesía PNC)
La víctima del hurto colaboró activamente con las autoridades al alertar sobre los objetos robados y monitorear su posible venta en redes sociales. (Foto cortesía PNC)

Durante la diligencia, los agentes policiales incautaron dos bombas achicadoras, una generadora eléctrica, dos bombas para fumigar y un teléfono celular, todos identificados como propiedad de la víctima. Monterrosa C. fue detenido y remitido por el delito de hurto. Las autoridades destacaron la importancia de denunciar y colaborar con la investigación para la pronta recuperación de bienes y la captura de responsables.

Condenas para responsables de robo

En los últimos meses, los tribunales han intensificado las sanciones contra quienes cometen delitos de hurto y robo en la región. Las penas incluyen privación de libertad y otras medidas legales, con el objetivo de disuadir este tipo de conductas. Actualmente este delito es castigado con penas de 10 a 30 años de prisión.

El Plan Control Territorial refuerza la persecución del cultivo ilegal de drogas y el combate al crimen organizado en todo El Salvador. (Foto cortesía PNC)
El Plan Control Territorial refuerza la persecución del cultivo ilegal de drogas y el combate al crimen organizado en todo El Salvador. (Foto cortesía PNC)

Detención por siembra y cultivo de marihuana en Ilopango

Previamente las autoridades policiales informaron sobre la detención de Cristóbal H. M., de 45 años, en la comunidad Nueva Trinidad, ubicada en Ilopango, San Salvador Este.

Según el reporte oficial, Medrano fue capturado por el delito de siembra y cultivo de marihuana. Durante el operativo, las autoridades incautaron una porción grande de marihuana, así como tres plantas de marihuana en macetas.

El Código Penal sanciona la siembra, cultivo y cosecha de plantas que puedan producir sustancias ilegales, como la marihuana, con penas que pueden ir de 10 a 15 años de prisión, dependiendo de la cantidad incautada y la reincidencia del imputado.

Las autoridades reiteran que la posesión y el cultivo de marihuana, aunque sea en pequeñas cantidades, constituye un delito grave y es perseguido bajo el marco del Plan Control Territorial, enfocado en combatir actividades vinculadas a las drogas y el crimen organizado.

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