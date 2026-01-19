El Salvador

El Salvador recibe el Panamericano de ajedrez juvenil continental

El país será sede del XV Campeonato Panamericano U7–U17 de Ajedrez, evento que reunirá a más de 300 atletas de 42 países durante una intensa semana de competencias internacionales

El salvador sede del XV Campeonato Panamericano U7–U17 de ajedrez. (Foto: INDES)

Más de 300 jóvenes ajedrecistas, provenientes de 42 países del continente americano, se preparan para competir en el XV Campeonato Panamericano U7–U17 que se disputará en El Salvador del 11 al 18 de mayo.

La cita, avalada por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), tendrá como sede el Hotel Decameron Salinitas y otorgará títulos internacionales, de acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES).

La magnitud del torneo ha sido resaltada por los organizadores, quienes esperan entre 300 y 350 participantes, acompañados por familiares y entrenadores. Juan José Gómez, gerente administrativo del INDES, explicó al portal institucional que la logística y el apoyo brindados buscan garantizar un encuentro de primer nivel: “Es un evento de primer nivel, con una competencia muy fuerte”, afirmó Gómez, subrayando el impacto que tendrá en la promoción del ajedrez nacional.

Durante la presentación oficial, se realizó una exhibición con figuras locales, entre ellas Carla Melara, quien expresó su entusiasmo por representar a El Salvador: “Me siento muy orgullosa de representar a El Salvador en un evento tan importante y voy con la ilusión de dar lo mejor en mi categoría”, compartió la joven ajedrecista.

El certamen contempla competencias en las modalidades clásico, rápido y blitz, repartidas en las categorías U7, U9, U11, U13, U15 y U17. Para los organizadores, este es uno de los campeonatos más relevantes para el desarrollo del ajedrez juvenil en el continente, ya que impulsa la formación y el intercambio entre futuras promesas.

La llegada de figuras del ajedrez internacional también ha sido destacada. Gómez valoró la presencia de José Carrillo, presidente de FIDE América, como un respaldo fundamental para la federación local.

Desde el INDES, enfatizaron la importancia de fortalecer la disciplina y elevar el nivel de conocimientos en el país: “Como INDES estamos apoyando en temas de recursos y logística. Este tipo de competencias permiten fortalecer la disciplina y el conocimiento del ajedrez en El Salvador”, remarcó Gómez.

Sede del XV Campeonato Panamericano U7–U17. (Foto: INDES)

Por su parte, David Blanco, presidente de la Federación Salvadoreña de Ajedrez, explicó a medios nacionales que organizar el Panamericano responde al avance constante del ajedrez salvadoreño.

“Como federación asumimos retos importantes en las áreas social, educativa, formativa y de alto rendimiento. Este evento es el seguimiento al desarrollo de nuestros atletas y a la confianza que los organismos internacionales han depositado en El Salvador”, detalló Blanco.

La experiencia organizativa de El Salvador ha crecido gracias a la realización de torneos centroamericanos, caribeños y continentales en años recientes. Blanco señaló que el trabajo conjunto entre el sector público y privado ha sido clave para garantizar condiciones óptimas a los participantes, quienes además podrán conocer el país durante su estadía.

La expectativa es alta tanto para los atletas como para la comunidad local, que verá cómo el ajedrez se convierte, por una semana, en el gran protagonista del deporte nacional.

¿Con qué frecuencia se realiza este campeonato y por qué es importante?

El Campeonato Panamericano U7–U17 de ajedrez se celebra anualmente, lo que permite a las federaciones nacionales planificar la formación y el desarrollo competitivo de sus jóvenes talentos con regularidad.

David Blanco, presidente de la federación salvadoreña de ajedrez. (Foto: INDES)

Cada edición representa una oportunidad única para que los mejores ajedrecistas juveniles del continente se enfrenten en un entorno internacional, donde no solo se disputan títulos avalados por la FIDE, sino que también se forjan experiencias decisivas para el crecimiento personal y deportivo.

La importancia del torneo radica en que funciona como plataforma de proyección para las nuevas generaciones. Muchos de los campeones panamericanos han continuado sus carreras en circuitos mundiales, lo que convierte al evento en un verdadero semillero de futuras figuras del ajedrez.

Además, la organización de este campeonato en distintos países fortalece los lazos entre federaciones y contribuye al intercambio cultural y deportivo entre naciones americanas.

Impacto económico y turístico en el país

La llegada de delegaciones internacionales acompañadas de familiares y entrenadores generará un movimiento económico significativo en la zona donde se desarrollará el torneo.

El hospedaje de más de 300 atletas y sus acompañantes en el Hotel Decameron Salinitas provocará un aumento en la demanda de servicios turísticos como alojamiento, alimentación y transporte. Comercios locales y operadores turísticos verán incrementada su actividad gracias a la presencia de visitantes extranjeros.

Sede del XV Campeonato Panamericano U7–U17. (Foto: INDES)

Además, el evento ofrecerá una vitrina internacional para El Salvador, ya que los participantes y sus familias tendrán la oportunidad de conocer atractivos turísticos durante su estadía, lo que podría fomentar visitas futuras y recomendaciones en sus países de origen.

El certamen también posiciona a El Salvador como un destino capaz de organizar competencias internacionales de alto nivel. Este reconocimiento puede traducirse en la atracción de nuevos eventos deportivos y en el fortalecimiento de la imagen país ante organismos internacionales.

En conjunto, el campeonato representa una oportunidad para dinamizar la economía local, estimular el sector turístico y proyectar a El Salvador en el mapa del deporte mundial.

