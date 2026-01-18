El Salvador

Autoridades retoman el control de cárcel Renovación 1, en medio de al menos cuatro ataques a policías en Guatemala

Este domingo las autoridades informaron que se logró la neutralización del máximo líder de la estructura criminal al interior del reclusorio. Simultáneamente se reportaron al menos cuatro ataques contra agentes policiales en distintos puntos del país

Guardar
Policía Nacional Civil (PNC) informa
Policía Nacional Civil (PNC) informa que ha retomado el control en la cárcel Renovación I, Escuintla. Durante el proceso de la toma del control se ha liberado a guardias que fueron tomados como rehenes. Foto cortesía Bomberos Voluntarios

La Policía Nacional Civil de Guatemala recuperó este domingo el control de la cárcel Renovación 1 tras un violento motín en el que varios guardias penitenciarios fueron tomados como rehenes.

Mientras se anunciaba el control de la cárcel, dos agentes policiales resultaron muertos, otro más herido además de un civil lesionado, a causa de ataques armados perpetrados en distintos puntos del país la mañana de ese domingo.

Bomberos Voluntarios confirmaron al menos cuatro ataques armados dirigidos contra agentes de la Policía Nacional Civil en distintos sectores del área metropolitana.

Bomberos Municipales y Bomberos Voluntarios brindaron asistencia prehospitalaria a uno de los agentes que fue atacado en la entrada a la colonia Roosevelt a la altura de la 7ma avenida zona 7 de Ciudad de Guatemala.

Según reportaron, los dos agentes fallecieron frente al centro de justicia de Villa Nueva, Calzada Aguilar Bátres, 50 calle. Además, en la comisaría de Altos de Santa María, en San Pedro Ayampuc, un agente policial y un civil no identificado que resultaron heridos.

Las autoridades también reportaron incidentes armados en otros centros penitenciarios como el Centro Preventivo para hombres de la Zona 18, en Fraijanes y en la cárcel de Cantel, situada en Quetzaltenango.

Las actuaciones de los cuerpos de seguridad se centraron en contener posibles efectos en cadena y evitar una escalada de violencia en otras unidades carcelarias.

Las unidades de respuesta de emergencia reforzaron la seguridad perimetral y coordinaron el traslado de los heridos para garantizar la atención médica inmediata.

Neutralizan al cabecilla del motín carcelario

La tensión en el sistema penitenciario guatemalteco se intensificó tras de la neutralización de “Lobo”, identificado por las autoridades como el máximo líder de la estructura criminal 18 dentro de Renovación 1.

Aproximadamente una hora después de retomar el control las autoridades iniciaron una requisa al interior de Renovación 1, donde recuperaron un fusil propiedad del Sistema Penitenciario, dos armas cortas, municiones escondidas en calcetines y cuatro celulares.

Las autoridades señalaron que todos los sectores del centro penitenciario serían requisados y recalcaron su posición de “no negociar con terroristas”.

Identificado como "Lobo" es señalado como el principal líder de la revuelta en la cárcel Renovación 1 de Guatemala.

La noticia sacudió a familiares de los reclusos, quienes se concentraron a las puertas de Renovación 1 exigiendo respuestas por el paradero de sus allegados. El temor a represalias o nuevas confrontaciones generó un clima de incertidumbre dentro y fuera del penal.

Las primeras imágenes que surgieron en redes sociales mostraban decenas de reos esposados de manos y tendidos en el suelo como parte del proceso para restablecer el orden.

Durante el proceso de la
Durante el proceso de la toma del control se ha liberado a guardias que fueron tomados como rehenes.

Familiares buscan información

El impacto de estos hechos se reflejó tanto en el encierro como en el exterior, donde familiares de los internos permanecieron a las afueras del penal en busca de información sobre la situación de los detenidos.

La violencia vinculada a estructuras criminales dentro de las cárceles guatemaltecas constituye uno de los desafíos más persistentes para el sistema de seguridad del país.

Durante los últimos años, las prisiones han sido catalogadas como centros de operación para bandas organizadas y han registrado episodios recurrentes de motines, enfrentamientos y control interno por parte de líderes criminales. Esta situación ha derivado en crisis institucionales y tensiones sociales en múltiples ocasiones.

Temas Relacionados

Motín carcelarioPolicía Nacional CivilGuatemalaRenovación 1Centro Preventivo para hombres de la Zona 18Sistema penitenciarioSeguridad pública

Últimas Noticias

El embajador de Estados Unidos en Guatemala concluye su misión oficial

La representación diplomática estadounidense queda vacante tras la salida de Tobin John Bradley. El gobierno estadounidense ha designado a John M. Barrett como sucesor temporal para la sede en Guatemala

El embajador de Estados Unidos

Cientos de salvadoreños viajan a las romerías por el Cristo Negro en Guatemala

La Dirección General de Migración y Extranjería ha registrado la salida de peregrinos que se dirigen a Guatemala a través de la frontera Anguiatú, desde el sábado 17 de enero

Cientos de salvadoreños viajan a

La Secretaría de Estado de Honduras declara Alerta Verde en siete departamentos por lluvias y vientos

El organismo gubernamental emitió un aviso preventivo debido al ingreso de una masa de aire frío, que generará precipitaciones intensas, bajas temperaturas y fuertes ráfagas en el norte y zonas montañosas del país

La Secretaría de Estado de

Esposos con nacionalidad estadounidense serán velados en El Salvador tras fatal accidente

Los esposos Amaya Leiva perdieron la vida en un accidente de tránsito sobre el kilómetro 72 de la carretera Litoral, cerca de Tecoluca, San Vicente, tras intentar rebasar a otro vehículo.

Esposos con nacionalidad estadounidense serán

Un juez estadounidense insta a buscar una salida para Any Lucía López Belloza tras su deportación equivocada

El magistrado Richard Stearns sugirió mecanismos como una visa de estudiante, mientras familiares de la joven permanecen en Texas temiendo nuevas acciones por parte de autoridades migratorias y el desenlace sigue pendiente

Un juez estadounidense insta a

TECNO

La IA tiene sesgos al

La IA tiene sesgos al crear imágenes de mujeres, generando más estereotipos: esto dice un estudio

Netflix sugiere esta velocidad de internet para poder disfrutar de películas en 4K

Cómo identificar una llamada spam antes de contestarla y bloquearla

Cómo recuperar una cuenta de Gmail en caso de haberla perdido o de olvidar la contraseña

Cómo elegir la mejor powerbank o batería portátil y poder cargar los dispositivos en un apagón

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Gwyneth Paltrow sintió nerviosismo por

Gwyneth Paltrow sintió nerviosismo por las escenas de sexo con Timothée Chalamet en “Marty Supreme”

Matt Damon criticó las nuevas exigencias de Netflix: “La gente está en sus teléfonos mientras ve la película”

Kianna Underwood, ex estrella de Nickelodeon, murió tras doble atropello en Brooklyn

“Humana por accidente”: el nuevo k-drama de Kim Hye-yoon que ya es lo más visto en Netflix

El ex esposo de Shannen Doherty impugnó el acuerdo de divorcio firmado antes de su muerte

MUNDO

El jefe de la OTAN

El jefe de la OTAN habló con Donald Trump en medio de las fricciones entre EEUU y sus aliados europeos por Groenlandia

Un nuevo estudio analiza cómo viven los presos mayores condenados a cadena perpetua

Explosión en una planta industrial de China: al menos dos muertos y más de 60 heridos heridos

Scott Bessent aseguró que Europa acabará cediendo ante Trump sobre Groenlandia: “Proyectan debilidad”

El OIEA anunció el inicio de reparaciones “cruciales” en la línea eléctrica de la central de Zaporizhzhia ocupada por Rusia