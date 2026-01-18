Autoridades retoman el control de cárcel Renovación 1, en medio de al menos cuatro ataques a policías en Guatemala

Policía Nacional Civil (PNC) informa que ha retomado el control en la cárcel Renovación I, Escuintla. Durante el proceso de la toma del control se ha liberado a guardias que fueron tomados como rehenes. Foto cortesía Bomberos Voluntarios

La Policía Nacional Civil de Guatemala recuperó este domingo el control de la cárcel Renovación 1 tras un violento motín en el que varios guardias penitenciarios fueron tomados como rehenes.

Mientras se anunciaba el control de la cárcel, dos agentes policiales resultaron muertos, otro más herido además de un civil lesionado, a causa de ataques armados perpetrados en distintos puntos del país la mañana de ese domingo.

Bomberos Voluntarios confirmaron al menos cuatro ataques armados dirigidos contra agentes de la Policía Nacional Civil en distintos sectores del área metropolitana.

Bomberos Municipales y Bomberos Voluntarios brindaron asistencia prehospitalaria a uno de los agentes que fue atacado en la entrada a la colonia Roosevelt a la altura de la 7ma avenida zona 7 de Ciudad de Guatemala.

Según reportaron, los dos agentes fallecieron frente al centro de justicia de Villa Nueva, Calzada Aguilar Bátres, 50 calle. Además, en la comisaría de Altos de Santa María, en San Pedro Ayampuc, un agente policial y un civil no identificado que resultaron heridos.

Las autoridades también reportaron incidentes armados en otros centros penitenciarios como el Centro Preventivo para hombres de la Zona 18, en Fraijanes y en la cárcel de Cantel, situada en Quetzaltenango.

Las actuaciones de los cuerpos de seguridad se centraron en contener posibles efectos en cadena y evitar una escalada de violencia en otras unidades carcelarias.

Las unidades de respuesta de emergencia reforzaron la seguridad perimetral y coordinaron el traslado de los heridos para garantizar la atención médica inmediata.

Neutralizan al cabecilla del motín carcelario

La tensión en el sistema penitenciario guatemalteco se intensificó tras de la neutralización de “Lobo”, identificado por las autoridades como el máximo líder de la estructura criminal 18 dentro de Renovación 1.

Aproximadamente una hora después de retomar el control las autoridades iniciaron una requisa al interior de Renovación 1, donde recuperaron un fusil propiedad del Sistema Penitenciario, dos armas cortas, municiones escondidas en calcetines y cuatro celulares.

Las autoridades señalaron que todos los sectores del centro penitenciario serían requisados y recalcaron su posición de “no negociar con terroristas”.

Identificado como "Lobo" es señalado como el principal líder de la revuelta en la cárcel Renovación 1 de Guatemala.

La noticia sacudió a familiares de los reclusos, quienes se concentraron a las puertas de Renovación 1 exigiendo respuestas por el paradero de sus allegados. El temor a represalias o nuevas confrontaciones generó un clima de incertidumbre dentro y fuera del penal.

Las primeras imágenes que surgieron en redes sociales mostraban decenas de reos esposados de manos y tendidos en el suelo como parte del proceso para restablecer el orden.

Durante el proceso de la toma del control se ha liberado a guardias que fueron tomados como rehenes.

Familiares buscan información

El impacto de estos hechos se reflejó tanto en el encierro como en el exterior, donde familiares de los internos permanecieron a las afueras del penal en busca de información sobre la situación de los detenidos.

La violencia vinculada a estructuras criminales dentro de las cárceles guatemaltecas constituye uno de los desafíos más persistentes para el sistema de seguridad del país.

Durante los últimos años, las prisiones han sido catalogadas como centros de operación para bandas organizadas y han registrado episodios recurrentes de motines, enfrentamientos y control interno por parte de líderes criminales. Esta situación ha derivado en crisis institucionales y tensiones sociales en múltiples ocasiones.