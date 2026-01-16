El Salvador

Ministerio de Defensa anuncia pago de la Quincena 25 para miembros de la Fuerza Armada

La confirmación oficial detalla que el desembolso responde a lo establecido por la normativa reciente, asegurando que se prioriza la estabilidad económica de quienes integran el cuerpo militar, en correspondencia con lo dispuesto por el Ejecutivo

Soldiers take part in a
Soldiers take part in a parade commemorating Independence Day in San Salvador, El Salvador September 15, 2025. REUTERS/Jose Cabezas

René Francis Merino Monroy, ministro de Defensa, comunicó este viernes la efectividad del pago de la Quincena 25 para los miembros de la Fuerza Armada de El Salvador, subrayando que la resolución cumple con la normativa vigente y responde al compromiso del presidente Nayib Bukele de fortalecer la economía familiar. La autoridad señaló: “Esta medida reafirma el compromiso del Señor Presidente de velar por el bienestar y el fortalecimiento económico de las familias salvadoreñas”.

El Ministerio de Trabajo precisó que durante 2026 el monto mínimo garantizado para cada trabajador formal será de USD 200, independientemente del sector o tamaño de la empresa. Para quienes perciben hasta USD 1,500 al mes, la Quincena 25 equivale al 50 % del salario, sin ninguna deducción. De este modo, un empleado con sueldo mínimo recibirá USD 200, quienes ganan USD 700 obtendrán USD 350 y el tope máximo es de USD 750.

La Ley Quincena 25, avalada recientemente por la Asamblea Legislativa, representa una prestación adicional destinada a más de 900,000 empleados. Aunque el pago se hace obligatorio para el sector público en 2026, en el ámbito privado será voluntario ese año y pasará a ser mandatorio en 2027.

La normativa estipula que, en el sector público, solo quienes hayan trabajado al menos 180 días acceden al monto completo; en el sector privado, el beneficio será proporcional al tiempo de labor.

El Ministerio de Trabajo llevará adelante auditorías para verificar el cumplimiento legal de esta medida, que repercutirá en más del 90 % de la planilla formal del país.

Soldados custodian la visita del
Soldados custodian la visita del presidente salvadoreño Nayib Bukele durante la colocación de la primera piedra en el nuevo centro penitenciario similar al CECOT que se construirá en Costa Rica.

En este 2026, el pago de la Quincena 25 será obligatorio únicamente en el sector público. Para los trabajadores del sector privado, la prestación tendrá carácter voluntario durante este año; será desde 2027 cuando su aplicación será de cumplimiento obligatorio conforme lo establece la normativa aprobada por la Asamblea Legislativa.

