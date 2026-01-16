El Salvador

La ministra de Vivienda confirma medidas tras inundación en Ciudad Marsella ll

Un análisis técnico determinó que la inundación reciente fue causada por falta de protección en las obras y obstrucción de drenajes, mientras que la reforestación y otras obligaciones ambientales permanecen en supervisión oficial

El Estado verificó casa por casa los daños y acompañó de inmediato a las familias afectadas por la inundación en Ciudad Mersella. (Foto: @SecPrensaSV)

La ministra de Vivienda Michelle Sol afrontó las inquietudes sobre la reciente inundación en Ciudad Mersella ll y el futuro de las familias afectadas, subrayando la identificación de una “negligencia de parte de la empresa”, Global Developers, S.A. de C.V., desarrolladora del grupo de Salazar Romero y garantizando que “no se ha determinado que esto sea una zona de riesgo”. Con esta declaración, Sol desactivó la alarma entre los habitantes y defendió que, pese al incidente, los múltiples informes técnicos descartan un peligro estructural en el área.

Consultada por la situación urbanística y ambiental, Michelle Sol aseguró: “El proyecto se encuentra en una zona que se podían dar los permisos. Está a la par de una zona que es protegida, pero están en el límite. Medioambiente pidió que se tuviera un retiro de veinticinco metros todavía de la zona que sí es protegida. O sea, este terreno colinda con una zona protegida. Sin embargo, la empresa respetó los veinticinco metros”. De acuerdo con la ministra, el proyecto se ajustó a las condiciones regulatorias ambientales, aunque hizo énfasis en que la obligación de reforestar la franja perimetral con especies nativas aún sigue pendiente.

Inundaciones por obras sin terminar

Explicando el origen de la emergencia, la ministra detalló: “La inspección técnica determinó que la inundación se generó por la falta de protección adecuada en las zonas de trabajo. Ellos están trabajando por fases. Entonces, provocó la obstrucción de las tuberías con ripio y materiales de construcción que provenían del quartier trece, donde actualmente se están desarrollando obras”. Esta secuencia de sucesos bloqueó los drenajes, lo que, unido a la intensa lluvia, derivó en la afectación a las viviendas.

La respuesta estatal, afirmó, fue inmediata: “El Estado, desde el primer momento acompañó a las familias, no las dejamos solas. Hemos estado casa por casa verificando los daños. Y la empresa está obligada a realizar las reparaciones de las viviendas afectadas, ejecutar las obras de mitigación y finalizar las obras urbanas de los quartiers habitados que se encuentran incompletos; los cuales, según nuestras inspecciones, corresponden del quartier diez al catorce”.

La empresa constructora fue señalada por negligencia y deberá reparar viviendas y ejecutar obras de mitigación. (Foto: @SecPrensaSV)

Sol también confirmó reuniones recientes con la empresa constructora, señalando: “Se han formulado una serie de requerimientos y queremos dejar claro que la empresa aceptó todos los requerimientos, y se comprometió a cumplir todas las medidas establecidas que por técnicos del Ministerio de Vivienda, tienen ellos que hacer”.

Alquiler con promesa de venta

Al respecto, la ministra destacó: “No se puede entregar una vivienda en esa condición por ninguna razón. Entonces, ahí nosotros le hemos sido bien claros a la empresa que deben devolver el concepto que le han dado de alquiler, ya sea que las familias se los pida porque quieren el dinero, que los abonen cuando ellos saquen un crédito formal”, y añadió que los reembolsos ya han comenzado para quienes así lo solicitaron.

Informes técnicos confirman que la emergencia en Ciudad Marsella ll se debió a la obstrucción de drenajes por materiales de construcción. (Foto: @SecPrensaSV)

En cuanto a las condiciones para optar a un crédito, Sol precisó las nuevas directrices: “Los créditos del Fondo Social para Vivienda se van a retomar en Ciudad Marsella a medida que se verifiquen que los distintos quartiers estén debidamente terminados. Que el Fondo Social para la Vivienda va a solicitarle a la empresa que remita los estados de cuenta de las personas que están aplicando, porque hay muchas que han decidido que si se quieren quedar con su vivienda, pero que tomen en cuenta el dinero que ellos habían dado. Pero el crédito lo van a poder formalizar con el Fondo o con cualquier otro banco o con cualquier financiera hasta que esté terminado”.

Michelle Sol reiteró así la exigencia de finalizar todas las obras y restablecer el orden edilicio antes de permitir nuevos financiamientos o resolver en definitiva la situación legal de los residentes, remarcando la voluntad del Ministerio de “supervisar” estrictamente el cumplimiento de estos compromisos.

