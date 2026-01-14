El Salvador

Rolando Castro: “Quincena 25 será obligatoria para sector público y privado a partir de 2027″

El ministro de Trabajo Rolando Castro anunció este miércoles que la medida beneficiará inicialmente a empleados estatales y será totalmente deducible del impuesto sobre la renta para el sector empleador.

Guardar
Ministro de Trabajo de El
Ministro de Trabajo de El Salvador, Rolando Castro, brinda detalles sobre la iniciativa Quincena 25.

El ministro de Trabajo Rolando Castro comunicó en conferencia de prensa que la Quincena Veinticinco será un pago obligatorio tanto para el sector público como para la empresa privada en El Salvador, a partir de 2027.

Si bien el sector público deberá implementarla ya este año, las empresas privadas tendrán un año de adaptación voluntaria antes de que su cumplimiento sea obligatorio.

La adopción de la Quincena Veinticinco responde a la presión económica experimentada por las familias salvadoreñas tras las fiestas de fin de año, así como al inicio del período escolar, momentos que históricamente incrementan las necesidades de liquidez familiar, explicó el funcionario.

El presidente Nayib Bukele anunció esta ley la noche del martes en la red social X, el objetivo, dijo, es otorgar a los trabajadores un ingreso adicional y protegido: el equivalente al 50 % del salario mensual, pagado en efectivo, sin deducibles legales, entre el 15 y el 25 de enero de cada año.

“Esta medida llegará a las familias, impulsará los negocios y se sentirá en todo el país”, destacó el funcionario en su mensaje.

Se espera que la iniciativa sea aprobada en la sesión plenaria de este miércoles 14 de enero.

Detalles de la implementación

El ministro Castro explicó que la prestación se distribuirá anualmente- entre el 15 y 25 de enero de cada año- y tendrá carácter permanente.

Este año, el sector público será el primero en aplicar la ley, con fondos ya disponibles para su ejecución, aseguró.

En el caso del sector privado, la obligatoriedad se postergará hasta 2027; pero durante 2026 las empresas podrán adherirse voluntariamente.

El Ministerio de Trabajo desplegará
El Ministerio de Trabajo desplegará supervisores que verificarán el pago de la Quincena 25, para el sector público.

Entre los detalles incluidos en la normativa, todos los trabajadores —incluidos empleados de instituciones autónomas, alcaldías y empresas de cualquier tamaño— tendrán acceso a la prestación si su salario mensual no rebasa el umbral fijado, que beneficiará a quienes perciban hasta $1,500 dólares.

Quienes acumulen menos de un año de servicio recibirán el pago proporcional, calculado por meses o días laborados, siguiendo criterios similares al aguinaldo.

Desde el punto de vista fiscal, la Quincena Veinticinco será totalmente deducible del impuesto sobre la renta. Según los lineamientos presentados por el ministro, las empresas podrán deducir íntegramente de su declaración fiscal el monto desembolsado bajo este nuevo concepto, siempre que el pago se efectúe de manera oportuna.

Castro afirmó que “no afectamos el equilibrio financiero de ningún sector, porque las erogaciones están cubiertas por las retenciones ya presupuestadas por cada empresa”.

El beneficio, que no sustituye otros derechos como salario, aguinaldo o bonos vigentes, queda excluido para quienes no figuren en la planilla activa al momento del pago, como personal eventual o trabajadores no incorporados formalmente, así como jubilados.

Más de un millón de beneficiados

De acuerdo con el ministro de Trabajo, más de un millón de empleados formales recibirán esta prestación, lo que representa a más del 90 % de los asalariados cuyo ingreso es igual o inferior a $1,500 dólares, de acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo.

Castro enfatizó que entre el 70 % y el 77 % de los trabajadores salvadoreños percibe el salario mínimo y que la mayor porción del consumo beneficiario se destina a la economía informal —ferias y mercados locales—, por lo que anticipó un efecto multiplicador sobre el comercio nacional.

La prestación, que equivale al
La prestación, que equivale al 50 % del salario mensual, beneficiará inicialmente a empleados estatales y es deducible de impuestos o cualquier tipo de descuento para el trabajador.

El titular de Trabajo subrayó explícitamente: “Todos los empleados públicos de El Salvador tienen garantizada su Quincena Veinticinco desde este mismo año”, asegurando la liquidez inmediata para el sector estatal en la próxima dispersión de enero.

Temas Relacionados

Quincena VeinticincoEl SalvadorRolando CastroNayib BukeleMinisterio de TrabajoSector privadoPago obligatorioEmpleados públicosEmpresas privadas

Últimas Noticias

La Asociación Bancaria Costarricense pide a candidatos presidenciales reformas para impulsar el crecimiento y el empleo

Expertos consideran que temáticas deben de tomar prioridad en la agenda económica de la administración 2026 - 2030

La Asociación Bancaria Costarricense pide

El gobierno de El Salvador incauta 375 kilos de droga en operativo reciente

Un operativo permitió localizar una importante cantidad de droga y la investigación continúa bajo el seguimiento de los organismos de seguridad, que han enfatizado la persistencia de los patrullajes en diversas zonas del país

El gobierno de El Salvador

Trabajos de reubicación e instalación de tubería continúan hoy en el puerto de La Libertad

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) ejecutará labores en el kilómetro 33 de la carretera al puerto de La Libertad.

Trabajos de reubicación e instalación

Un aumento en la mortalidad de gatos alarma a clínicas veterinarias y refugios en San Salvador

Las autoridades han confirmado que un virus transmitido principalmente por contacto con excretas causó aumentos significativos en los casos atendidos

Un aumento en la mortalidad

Presunto esquema fraudulento en pensiones sacude a la Caja del Seguro Social de Panamá

La CSS presentó ante el Ministerio Público una denuncia por una presunta red irregular en pensiones. La entidad reportó 52 casos documentados, una lesión estimada de hasta $10 millones.

Presunto esquema fraudulento en pensiones

TECNO

Cómo crear un prompt efectivo

Cómo crear un prompt efectivo para hablar con ChatGPT y Gemini y lograr respuestas precisas

Cinco hábitos al tener una casa inteligente que están malgastando tu dinero

WhatsApp elimina a ChatGPT y Copilot: dejarán de funcionar desde el 15 de enero

La medicina entra en una nueva era gracias a la IA

WhatsApp permitirá personalizar el perfil con portadas y elegir quién puede verlas

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

“Euphoria”: Zendaya está de vuelta

“Euphoria”: Zendaya está de vuelta en el primer tráiler de la tercera temporada

David Harbour y su lucha contra el estigma de la salud mental: “Buscar ayuda es lo más valiente que puedes hacer”

La fan brasileña detenida por acosar a Jungkook padece de un trastorno mental, según su familia

Barry Manilow comparte alentadora actualización de su lucha contra el cáncer de pulmón

Emilia Clarke confirmó su retiro del género fantástico: “Es muy poco probable que me veas de nuevo sobre un dragón”

MUNDO

JD Vance y Marco Rubio

JD Vance y Marco Rubio recibieron a representantes de Dinamarca y Groenlandia en la Casa Blanca

Bolivia declaró la “emergencia energética y social” ante la crisis económica y el desabastecimiento de combustibles

Siria restringió el acceso civil y reforzó posiciones tras los choques con fuerzas kurdas al este de Alepo

EEUU anunció la segunda fase de su plan para Gaza: administración tecnocrática palestina y la desmilitarización del enclave

La cifra de muertos en Irán se elevó a más de 3.400 tras una semana de “matanza masiva” del régimen