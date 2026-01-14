Rolando Castro: “Quincena 25 será obligatoria para sector público y privado a partir de 2027″

Ministro de Trabajo de El Salvador, Rolando Castro, brinda detalles sobre la iniciativa Quincena 25.

El ministro de Trabajo Rolando Castro comunicó en conferencia de prensa que la Quincena Veinticinco será un pago obligatorio tanto para el sector público como para la empresa privada en El Salvador, a partir de 2027.

Si bien el sector público deberá implementarla ya este año, las empresas privadas tendrán un año de adaptación voluntaria antes de que su cumplimiento sea obligatorio.

La adopción de la Quincena Veinticinco responde a la presión económica experimentada por las familias salvadoreñas tras las fiestas de fin de año, así como al inicio del período escolar, momentos que históricamente incrementan las necesidades de liquidez familiar, explicó el funcionario.

El presidente Nayib Bukele anunció esta ley la noche del martes en la red social X, el objetivo, dijo, es otorgar a los trabajadores un ingreso adicional y protegido: el equivalente al 50 % del salario mensual, pagado en efectivo, sin deducibles legales, entre el 15 y el 25 de enero de cada año.

“Esta medida llegará a las familias, impulsará los negocios y se sentirá en todo el país”, destacó el funcionario en su mensaje.

Se espera que la iniciativa sea aprobada en la sesión plenaria de este miércoles 14 de enero.

Detalles de la implementación

El ministro Castro explicó que la prestación se distribuirá anualmente- entre el 15 y 25 de enero de cada año- y tendrá carácter permanente.

Este año, el sector público será el primero en aplicar la ley, con fondos ya disponibles para su ejecución, aseguró.

En el caso del sector privado, la obligatoriedad se postergará hasta 2027; pero durante 2026 las empresas podrán adherirse voluntariamente.

El Ministerio de Trabajo desplegará supervisores que verificarán el pago de la Quincena 25, para el sector público.

Entre los detalles incluidos en la normativa, todos los trabajadores —incluidos empleados de instituciones autónomas, alcaldías y empresas de cualquier tamaño— tendrán acceso a la prestación si su salario mensual no rebasa el umbral fijado, que beneficiará a quienes perciban hasta $1,500 dólares.

Quienes acumulen menos de un año de servicio recibirán el pago proporcional, calculado por meses o días laborados, siguiendo criterios similares al aguinaldo.

Desde el punto de vista fiscal, la Quincena Veinticinco será totalmente deducible del impuesto sobre la renta. Según los lineamientos presentados por el ministro, las empresas podrán deducir íntegramente de su declaración fiscal el monto desembolsado bajo este nuevo concepto, siempre que el pago se efectúe de manera oportuna.

Castro afirmó que “no afectamos el equilibrio financiero de ningún sector, porque las erogaciones están cubiertas por las retenciones ya presupuestadas por cada empresa”.

El beneficio, que no sustituye otros derechos como salario, aguinaldo o bonos vigentes, queda excluido para quienes no figuren en la planilla activa al momento del pago, como personal eventual o trabajadores no incorporados formalmente, así como jubilados.

Más de un millón de beneficiados

De acuerdo con el ministro de Trabajo, más de un millón de empleados formales recibirán esta prestación, lo que representa a más del 90 % de los asalariados cuyo ingreso es igual o inferior a $1,500 dólares, de acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo.

Castro enfatizó que entre el 70 % y el 77 % de los trabajadores salvadoreños percibe el salario mínimo y que la mayor porción del consumo beneficiario se destina a la economía informal —ferias y mercados locales—, por lo que anticipó un efecto multiplicador sobre el comercio nacional.

La prestación, que equivale al 50 % del salario mensual, beneficiará inicialmente a empleados estatales y es deducible de impuestos o cualquier tipo de descuento para el trabajador.

El titular de Trabajo subrayó explícitamente: “Todos los empleados públicos de El Salvador tienen garantizada su Quincena Veinticinco desde este mismo año”, asegurando la liquidez inmediata para el sector estatal en la próxima dispersión de enero.