El Show Aéreo Ilopango 2026 prepara una nueva edición con acrobacias internacionales y apoyo a la niñez

Acrobacias de Airshow Ilopango 2025 (Gentileza de página oficial del Show Aéreo de Ilopango)

El Aeropuerto Internacional de Ilopango, en El Salvador, será escenario de uno de los mayores eventos aeronáuticos de Centroamérica el 31 de enero y 1 de febrero de 2026, cuando se realice el Show Aéreo Ilopango 2026 con el lema “Cielos al Límite”. Según detalló la organización oficial, el evento ofrecerá una programación con rutinas de alto riesgo, exhibiciones de pilotos internacionales y actividades solidarias.

La organización oficial informó que participarán Scott Farnsworth, Melissa Burns y Jason Newburg, pilotos reconocidos en acrobacia aérea a nivel mundial. El programa incluye maniobras de:

Combate simulado

Vuelos en formación

Exhibiciones de helicópteros

Paracaidismo

Show de fuegos artificiales

Además, se confirmó la actuación de la New Hampshire National Band del Ejército de Estados Unidos.

Las entradas en preventa tienen un costo de $14 para adultos y $7 para niños entre 2 y 12 años, disponibles en Smart Ticket y en puntos de venta físicos en Soyapango, Apopa, Santa Ana, Sonsonate, San Miguel, Los Próceres, Tuscania y Masferrer. Parte de los fondos recaudados se destinarán a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Niños Benjamín Bloom, según precisó la organización oficial.

La oferta incluye zonas de juegos para niños, una amplia variedad gastronómica y exposiciones educativas sobre aviación. El evento mantiene un perfil familiar y educativo, abriendo espacios para acercar la aviación a nuevas generaciones, aseguró la organización.

Ediciones anteriores: tradición de innovación y solidaridad

A lo largo de sus ediciones previas, el Show Aéreo Ilopango ha logrado consolidarse como referencia en espectáculos aéreos de la región. La organización oficial señala que en años anteriores el evento ha reunido a más de 30 mil asistentes por jornada, presentando rutinas de acrobacia de alto nivel y exhibiciones tecnológicas.

En las últimas ediciones, el certamen ha incorporado pilotos de diferentes países y ha implementado nuevas actividades como exhibiciones nocturnas y simulacros de rescate aéreo.

En años anteriores, los fondos recaudados han sido entregados a distintas causas benéficas, entre ellas hospitales infantiles y centros de salud, fortaleciendo el componente social del evento. La presencia de instituciones educativas y universidades ha permitido que la aviación se acerque a más jóvenes y niños, detalló la organización oficial.

Show de fuegos artificiales en Airshow 2023 (Gentileza de página oficial del Show Aéreo de Ilopango)

La organización oficial destaca que el Show Aéreo Ilopango se ha convertido en un espacio de encuentro para familias de todo el país. El evento ofrece un ambiente seguro y accesible, donde niños, jóvenes y adultos pueden compartir experiencias en torno a la aviación, la tecnología y la cultura.

Además, la continuidad de este show ha permitido que varias generaciones compartan la emoción de la acrobacia aérea y el aprendizaje sobre las capacidades humanas y tecnológicas en un entorno festivo.

La organización oficial sostiene que esta combinación de espectáculo, educación y solidaridad es clave para el éxito y la aceptación del evento en la sociedad salvadoreña.