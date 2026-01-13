El Salvador

El Show Aéreo Ilopango 2026 prepara una nueva edición con acrobacias internacionales y apoyo a la niñez

Un espectáculo de acrobacia aérea y solidaridad se vivirá en el Aeropuerto Internacional de Ilopango, donde expertos del mundo y actividades para toda la familia buscan atraer a miles de visitantes

Guardar
Acrobacias de Airshow Ilopango 2025
Acrobacias de Airshow Ilopango 2025 (Gentileza de página oficial del Show Aéreo de Ilopango)

El Aeropuerto Internacional de Ilopango, en El Salvador, será escenario de uno de los mayores eventos aeronáuticos de Centroamérica el 31 de enero y 1 de febrero de 2026, cuando se realice el Show Aéreo Ilopango 2026 con el lema “Cielos al Límite”. Según detalló la organización oficial, el evento ofrecerá una programación con rutinas de alto riesgo, exhibiciones de pilotos internacionales y actividades solidarias.

La organización oficial informó que participarán Scott Farnsworth, Melissa Burns y Jason Newburg, pilotos reconocidos en acrobacia aérea a nivel mundial. El programa incluye maniobras de:

  • Combate simulado
  • Vuelos en formación
  • Exhibiciones de helicópteros
  • Paracaidismo
  • Show de fuegos artificiales

Además, se confirmó la actuación de la New Hampshire National Band del Ejército de Estados Unidos.

Acrobacias de Airshow Ilopango 2025
Acrobacias de Airshow Ilopango 2025 (Gentileza de página oficial del Show Aéreo de Ilopango)

Las entradas en preventa tienen un costo de $14 para adultos y $7 para niños entre 2 y 12 años, disponibles en Smart Ticket y en puntos de venta físicos en Soyapango, Apopa, Santa Ana, Sonsonate, San Miguel, Los Próceres, Tuscania y Masferrer. Parte de los fondos recaudados se destinarán a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Niños Benjamín Bloom, según precisó la organización oficial.

La oferta incluye zonas de juegos para niños, una amplia variedad gastronómica y exposiciones educativas sobre aviación. El evento mantiene un perfil familiar y educativo, abriendo espacios para acercar la aviación a nuevas generaciones, aseguró la organización.

Ediciones anteriores: tradición de innovación y solidaridad

A lo largo de sus ediciones previas, el Show Aéreo Ilopango ha logrado consolidarse como referencia en espectáculos aéreos de la región. La organización oficial señala que en años anteriores el evento ha reunido a más de 30 mil asistentes por jornada, presentando rutinas de acrobacia de alto nivel y exhibiciones tecnológicas.

En las últimas ediciones, el certamen ha incorporado pilotos de diferentes países y ha implementado nuevas actividades como exhibiciones nocturnas y simulacros de rescate aéreo.

En años anteriores, los fondos recaudados han sido entregados a distintas causas benéficas, entre ellas hospitales infantiles y centros de salud, fortaleciendo el componente social del evento. La presencia de instituciones educativas y universidades ha permitido que la aviación se acerque a más jóvenes y niños, detalló la organización oficial.

Show de fuegos artificiales en
Show de fuegos artificiales en Airshow 2023 (Gentileza de página oficial del Show Aéreo de Ilopango)

La organización oficial destaca que el Show Aéreo Ilopango se ha convertido en un espacio de encuentro para familias de todo el país. El evento ofrece un ambiente seguro y accesible, donde niños, jóvenes y adultos pueden compartir experiencias en torno a la aviación, la tecnología y la cultura.

Además, la continuidad de este show ha permitido que varias generaciones compartan la emoción de la acrobacia aérea y el aprendizaje sobre las capacidades humanas y tecnológicas en un entorno festivo.

La organización oficial sostiene que esta combinación de espectáculo, educación y solidaridad es clave para el éxito y la aceptación del evento en la sociedad salvadoreña.

Temas Relacionados

Show aéreo IlopangoIlopangoHospital de Niños Benjamín Bloom

Últimas Noticias

Diputados discutirán hoy nuevo proyecto de ley para el fomento de la expansión de inversiones

La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, convocada para las 2:30 p.m., discutirá un nuevo proyecto de ley, que podría ser aprobado en la plenaria de mañana.

Diputados discutirán hoy nuevo proyecto

Remesas récord en Centroamérica: números históricos y temor a nuevas leyes en EE.UU.

El auge de las transferencias desde el exterior marcó récords en Guatemala, El Salvador y Honduras en 2024. Pero el nuevo impuesto a las remesas aprobado por el congreso de Estados Unidos amenaza el sustento de millones de familias en la región.

Remesas récord en Centroamérica: números

El Salvador registra varios sismos en enero de 2026

Las instituciones encargadas del monitoreo han reportado que los temblores más notables ocurrieron frente a las costas, recomendando a la ciudadanía seguir protocolos de prevención para reducir posibles riesgos ante futuros eventos

El Salvador registra varios sismos

El Salvador será sede del Grand Prix de ciclismo: rutas, fechas y cierres viales

La capital y otras localidades acogerán la cita internacional, que reunirá a más de 120 deportistas y activará operativos especiales de tránsito en las principales arterias

El Salvador será sede del

La seguridad y la cooperación centran la agenda de Nayib Bukele en Costa Rica

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele visitará Costa Rica este martes para conocer los avances en la construcción de una nueva infraestructura penitenciaria similar al modelo CECOT de El Salvador

La seguridad y la cooperación
DEPORTES
Un niño le preguntó a

Un niño le preguntó a una ex figura de la NBA cómo llegar al Draft y la respuesta se hizo viral

El particular contrato bajo el sistema de la “meritocracia deportiva” que el Zorro Cóccaro firmó con Newell’s

Valentín Carboni explicó por qué rechazó ofertas de Italia y decidió firmar en Racing

“Desastre absoluto”: el espeluznante accidente del equipo de bobsleigh de Estados Unidos que preocupó al deporte

Defensa confirmó el fichaje de Éver Banega y Newell’s incorporó a uno de los delanteros más buscados

TELESHOW
Belén, el largometraje de Dolores

Belén, el largometraje de Dolores Fonzi, fue nominada a Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya

Floppy Tesouro habló de su polémico encuentro con Martín Migueles: “Es raro que te encaren en una escalera”

Gustavo Conti recordó a Silvina Luna con una emotiva canción: “Hoy te soñé, negrita”

Tamara Bella se sinceró sobre su vínculo con Luciano Castro tras la infidelidad a Griselda Siciliani

Nico Vázquez habló del inicio de su relación con Dai Fernández: “Ustedes nos señalaron antes de que pasara algo”

INFOBAE AMÉRICA

Rangiroa, el aislado atolón que

Rangiroa, el aislado atolón que redefine la experiencia en la Polinesia Francesa

Halló un brazo debajo de una montaña de nieve y registró cómo logró salvarle la vida a un esquiador atrapado tras una avalancha

Diputados discutirán hoy nuevo proyecto de ley para el fomento de la expansión de inversiones

El Gobierno de Estados Unidos designó organizaciones terroristas a las filiales de los Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano

Los países europeos convocaron a los embajadores iraníes para condenar la brutal represión del régimen