“Programando un Mundo Mejor”: TICMAS participó en el gran evento de tecnología que puso en conversación la brecha de género

Programando un Mundo Mejor, el evento de Chicas en Tecnología

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El pasado 14 de octubre, el centro cultural C Art Media, en Chacarita, fue espacio para “programar un mundo mejor” donde los adolescentes coparon el espacio con diversas actividades, presentación de proyectos y exploración de datos bajo la premisa de la curiosidad. TICMAS, la empresa Edtech enfocada en el aprendizaje y el desarrollo de talento- que integra tecnología AI-first, contenido curado y pedagogía moderna para que entidades educativas y empresas formen a estudiantes y colaboradores en cada etapa de sus vidas se sumó a PUMM (Programando Un Mundo Mejor), el evento anual de Chicas en Tecnología (CET).

CET es una organización que desde 2015 acompaña a jóvenes latinoamericanas para incentivar que se conviertan en creadoras de tecnología y con ánimos de cerrar la brecha digital y de género internacional. TICMAS se sumó con su propuesta de Mundo Maker donde la robótica, la programación y la “cultura del aprender haciendo” busca lograr que cada vez más chicos y chicas accedan a una alfabetización digital y tecnológica sin barreras.

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“Hay que empezar desde chicas. Si en la escuela podés construir algo, programarlo, equivocarte y lograr que funcione, empezás a pensar que eso también puede ser para vos. Desde TICMAS podemos ayudar con propuestas como Mundo Maker y acompañando a los docentes para llevarlas al aula. Desde la inversión social trabajamos para que también estas propuestas lleguen a escuelas que tienen menos recursos. Hay muchas chicas que todavía no tuvieron la oportunidad de descubrir si esto les gusta”, reflexionó Marcela González, Líder de Alianzas Estratégicas e Inversión Social de TICMAS que estuvo presente en el stand de la edtech en PUMM.

Ticmas, presente en el PUMM con "Mundo Maker"

Un evento para activar el “modo creadora”

La entrada fue gratuita y la consigna fue adentrarse en el camino que va desde detectar un problema real hasta construir una solución tecnológica propia. CET ofreció a los participantes laboratorios para armar un primer robot, talleres donde dar los primeros pasos en programación o experimentar con inteligencia artificial generativa. Además de charlas de jóvenes de la comunidad sobre algoritmos, ciberseguridad y visión artificial; una feria de proyectos escolares y la HackaPUMM, una competencia en la que seis equipos de chicas trabajaron durante toda la jornada en desarrollos con impacto social, desde una app para conectar voluntarios con comedores comunitarios. El PUMM forma parte de un proyecto que Chicas en Tecnología lleva adelante junto con Fundación Cimientos y Enseñá por Argentina, cofinanciado por la Unión Europea, para fortalecer las trayectorias de mujeres jóvenes en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática).

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En ese marco, la edtech TICMAS propuso desde su stand un desafío de diseño: conocer su plataforma educativa y pensar qué cambiarían para que una estudiante con poco o ningún acceso a la tecnología también pueda aprender con ella.

Facundo Testino y Sofía Spinelli- asesores pedagógicos del área de CX de TICMAS- estuvieron presentes en la jornada y destacaron: “Fue una oportunidad muy linda llevar Mundo Maker a un espacio pensado para que las jóvenes pasen de ser usuarias a creadoras de tecnología, que es justamente lo que buscamos en el aula. Armamos un stand con tres estaciones cortas y de libre circulación, bajo una pregunta común: ¿Cómo lo resolverías vos?“.

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En la primera estación llamada “Creá con lo que tenés”, los asesores explicaron que se eligió mostrar “proyectos armados con los kits de electrónica y, al lado, el mismo proyecto construido con materiales reciclables. Las chicas pudieron comparar las dos versiones. En la segunda estación, Programá la salida, las invitamos a programar el robot Qscout para que recorriera un laberinto; de esta forma observan, planifican, cargan las instrucciones, prueban y, si el robot se choca o se pierde, detectan el error y lo corrigen. Es la misma lógica con la que se desarrolla la tecnología real.”

Chicas en Tecnología invitaba a "Activar tu modo creadora"

En la tercera estación “Tecnología para todas las escuelas”, Testino y Spinelli detallaron que “se partía de una realidad concreta, la de las escuelas que no tienen acceso a la tecnología. Les contamos qué propone TICMAS para esos contextos y las invitamos a completar la frase: Para que en todas las escuelas se pueda aprender con tecnología, yo propondría… en un post-it y sumarla a un mural colectivo.”

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“Lo que más nos interesó del desafío es que ubicaba a las chicas en el lugar de quienes resuelven y no de destinatarias: el mural no pedía una respuesta correcta, pedía una idea. Y eso cambia la conversación, porque muchas llegan a la propuesta desde lo que conocen de su propia escuela, su barrio o su familia, donde la falta de conectividad o de dispositivos es algo concreto y no un dato. Algo que sí vimos en el diseño del stand y que se sostuvo en la práctica es que las ideas que surgen cuando se parte de los recursos disponibles, como el proyecto con reciclables, suelen ser más realistas y más fáciles de llevar a una escuela que las que dependen de equipamiento.¡Nos sorprendió mucho las respuestas sobre la responsabilidad de los gobiernos en intervenir en esto! Varias chicas comentaban que los politicos deberían implementar poner recursos e información sobre todo esto”, destacaron ambos asesores pedagógicos de TICMAS.

Sofía Spinelli, asesora pedagógica de TICMAS

La brecha, en números

En marzo de 2026, Chicas en Tecnología publicó Paridad en Código, una investigación realizada con el apoyo de NCR Foundation que relevó 50 empresas tecnológicas del sector privado argentino. El resultado fue contundente al observar que las mujeres representan el 36% de quienes trabajan en ellas, aunque se concentran en áreas como administración, recursos humanos, diseño y gestión de proyectos, mientras que su presencia cae en desarrollo, datos y liderazgo técnico.

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El techo de cristal también es claro, ya que en las grandes empresas solo el 20% de los cargos directivos está ocupado por mujeres. Y eso ocurre pese a que ellas llegan incluso mejor formadas, dado que el 76% de las trabajadoras relevadas tiene título universitario o de posgrado, frente al 54% de los varones. A eso se suma otra sesgo, donde nueve de cada diez empresas consultadas por Chicas en Tecnología creen que en su organización no existen diferencias salariales por género; algo que no se verifica entre las trabajadoras.

¿Qué es Mundo Maker y cómo funciona en las escuelas?

Si bien la brecha se ve en el mercado laboral, esta empieza a gestarse mucho antes, en las aulas, cuando las chicas piensan que la tecnología no es para ellas. Ahí apunta Mundo Maker, la propuesta de la edtech TICMAS que integra pensamiento computacional, robótica, programación, electrónica y cultura maker con enfoque STEAM. El programa ya llegó a más de 400 escuelas, con más de 1.500 proyectos desarrollados y más de 1000 docentes capacitados.

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La propuesta acompaña toda la trayectoria escolar y crece en complejidad. En el nivel inicial, el acercamiento es a través del juego y la exploración, sin necesidad de dispositivos. En primaria, las actividades son interdisciplinarias e introducen la robótica, la programación y la electrónica con desafíos prácticos. En secundaria, los estudiantes usan la tecnología para resolver problemas reales mediante proyectos.

Un punto central de la propuesta de TICMAS es que no funciona como un taller aislado: los docentes cuentan con una guía de implementación ajustada a sus objetivos pedagógicos, con la idea de que la tecnología sea un medio para aprender y no un fin en sí mismo. En el partido de La Matanza,en la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Mundo Maker se implementa junto con instancias de capacitación docente y equipamiento para las escuelas.

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Tanto Testino como Spinelli reflexionaron: “Desde el aula, creemos que el cambio pasa por tres cosas. Primero, que las chicas hagan y no solo consuman: armar, programar, probar y corregir un proyecto propio es lo que construye la identidad de creadora. Segundo, que el error forme parte del proceso. Cuando equivocarse es parte del método, y no una evaluación, más chicas se animan a seguir intentando. Tercero, que la tecnología aparezca conectada a problemas reales de su entorno, porque cuando le encuentran sentido social se acercan con más naturalidad. A eso se suma algo muy práctico: mostrar que se puede crear con kits, pero también con materiales reciclables, para que la falta de equipamiento no sea una barrera de entrada.”

Facundo Testino, de TICMAS, muestra uno de los proyectos educativo de la compañía EdTech

Tecnología que incluye

“De PUMM nos llevamos tres cosas para el diseño de Mundo Maker. Los desafíos breves, de pocos minutos, donde se ve un resultado rápido. La lógica de mostrar el mismo proyecto de dos maneras, con kit y con reciclables, para que ninguna escuela quede afuera. Y la práctica de pedirles a las estudiantes su propia idea, como en el mural, para que las propuestas vengan de ellas y no solo de nosotros”, señalaron Facundo Testino y Sofía Spinelli.

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Por su parte, Marcela González sumó: “Me quedo con esa pregunta del stand: ¿Cómo lo resolverías vos?. Tenemos que hacerla más seguido y escuchar lo que tienen para decir. A veces los adultos llegamos con toda la actividad resuelta y dejamos poco espacio para que aparezcan ideas que no habíamos pensado. En Mundo Maker queremos dar lugar a eso, con problemas que les resulten cercanos y ganas de buscarles una solución. También pensar cómo hacerlo en escuelas con recursos muy distintos.”

La comunidad de Chicas en Tecnología ya conecta a más de 8.000 jóvenes de la región, y solo en 2024 se sumaron más de 2.300 de 20 países. Eventos como el PUMM muestran que, cuando tienen el espacio y las herramientas, las chicas no solo usan la tecnología sino que la cuestionan, la rediseñan y la ponen al servicio de sus comunidades.