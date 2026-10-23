Fernanda Ávila, de la Mesa del Litio: “La minería va a generar más empleo, pero hay que estar preparados porque son puestos que demandan capacitación”

Fernanda Ávila, secretaria ejecutiva de la Mesa del Litio

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Financiamiento y capacitación fueron dos de los pedidos que hicieron los proveedores cuando la Mesa del Litio los convocó para conocer qué dificultades encontraban para trabajar con las empresas mineras. Las necesidades de formación van desde la educación financiera para pequeños emprendimientos hasta el cumplimiento de estándares internacionales de calidad. Así lo explicó **Fernanda Ávila, **diputada nacional por Catamarca y secretaria ejecutiva de la Mesa del Litio, en diálogo con TICMAS, una empresa EdTech enfocada en el aprendizaje y el desarrollo de talento.

La conversación tuvo lugar en el 15° Seminario Internacional Litio en Sudamérica, organizado por Panorama Minero en Jujuy, donde la Mesa reunió a proveedores, empresas, organismos de financiamiento e instituciones educativas para trabajar sobre esas demandas. El seminario convocó, además, a Carlos Sadir, gobernador de Jujuy; Raúl Jalil, gobernador de Catamarca; Antonio Marocco, vicegobernador de Salta; Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, y Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación, entre otras autoridades gubernamentales.

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Desde la Mesa, que integran Jujuy, Salta y Catamarca, también trabajan en una cartera de proyectos que permita anticipar cuándo comenzarán las nuevas operaciones y qué requerirán en materia de empleo, infraestructura, energía y agua. Esa información, señaló, debe servir para organizar la formación y orientar a los jóvenes que están por elegir una carrera. “Ver el nivel de compromiso, de trabajo y de crecimiento nos da mucha esperanza sobre lo que se viene”, dijo Ávila. Y continuó: “No es un detalle menor que el gobernador de Mendoza haya venido a sumarse al evento del litio. Es una señal política muy importante”.

"No pensemos la minería desde afuera, en un escritorio", dice Ávila

—¿Cuáles son los desafíos que abordan la Mesa del Litio?

—La Mesa del Litio se creó hace cinco años con una visión común hacia el futuro. Este año comencé a ejercer el rol de secretaria ejecutiva. La presidencia la tiene Jujuy. El gobernador me dio la confianza para acompañarlo en este espacio. Hoy hay una sinergia muy positiva entre las tres provincias. Posteriormente se creó la Mesa del Cobre, que está en formación y crecimiento. Son espacios de intercambio. En el caso del litio, además, se creó una región, que pasó por las legislaturas provinciales y cuya creación fue comunicada a la Legislatura nacional. Tiene una fortaleza institucional grande. Desde este año comenzamos a ordenar a los actores, porque llega mucha asistencia internacional. Vamos a tener un segundo taller de proveedores y estamos elaborando con el BID y el Banco Mundial una hoja de ruta: primero una general de la Mesa y después un trabajo más específico sobre proveedores. Hay muchos ejes: capacitación, capital humano, infraestructura, ambiente, agua, regalías y tributos. Hoy estamos poniendo el foco en proveedores, con el acompañamiento de organismos internacionales como la OIT, CAF y CEPAL, y convocando también a los sindicatos, las empresas y los propios proveedores. Es una mesa donde conversamos sobre los desafíos que tenemos, pero también queremos plantearnos objetivos específicos con líneas de acción concretas.

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—¿Cómo logran ponerse de acuerdo tantos actores?

—Es un trabajo político. Cada provincia tiene sus matices, por supuesto, pero en estos espacios se construye confianza. Para construir en conjunto tenemos que partir de esa confianza. Eso nos permite intercambiar, entender al otro, encontrar puntos en común y aprender de sus experiencias. En agosto hicimos un encuentro junto con el BID en el Consejo Federal de Inversiones, el primer taller de proveedores. Cada actor compartió dónde veía desafíos y brechas, y a partir de eso surgió una solicitud de apoyo a la Mesa. En este segundo taller nos vamos a enfocar en dos cuestiones que los propios actores identificaron claramente: financiamiento y capacitación. Trajimos herramientas específicas de financiamiento para proveedores y también vamos a trabajar con las universidades nacionales de Catamarca, Salta y Jujuy, UPATecO, la UNT y la UTN, que se suman para entender qué necesidades de capacitación tienen los proveedores y brindar respuestas concretas. Es un conjunto amplio de instituciones y, según lo que vayamos detectando, vamos a abrir esas líneas de trabajo. Creo que es un espacio de coordinación.

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El seminario Litio en Sudamérica convocó a Antonio Marocco, vicegobernador de Salta; Raúl Jalil, gobernador de Catamarca; Carlos Sadir, gobernador de Jujuy; Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, y Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación, entre otras autoridades

—El crecimiento de la industria exige más trabajadores y tecnología. ¿Dónde ven las dificultades que hay que atender ahora para responder en los próximos años?

—Eso es justamente parte del trabajo que estamos haciendo con el BID: detectar los cuellos de botella, identificarlos y establecer estrategias para abordarlos. Es un trabajo en curso, que queremos terminar para fin de año. Buscamos que se nutra de lo que nos cuenten los proveedores, las empresas, los sindicatos y las universidades. En ese diálogo ya detectamos, como decía, las necesidades de financiamiento y capacitación para los proveedores. Empezamos a trabajar sobre ellas, pero vamos a identificar otras.

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—¿Dónde buscan las respuestas de formación? ¿En las universidades?

—Ese es el gran trabajo de coordinación. Cada provincia, más allá de lo que haga la Mesa del Litio, tiene sus propias líneas de capacitación, financiamiento y preparación de la mano de obra. La idea es coordinarlas y aunar esfuerzos, porque veíamos que muchas veces se duplicaban, como pasa en muchas áreas. Una vez que detectamos una necesidad, tenemos que buscar asistencia y alianzas estratégicas, tanto con el sector privado como con el Estado. Ordenarnos internamente y coordinarnos nos hace más fuertes y permite que las iniciativas tengan un mayor alcance. Ese es el primer desafío. Por eso también participa la OIT con la CTIO-Litio, un espacio que viene trabajando fuertemente en la capacitación del capital humano. También hay una experiencia de campus de formación que queremos llevar a escala regional. Lo que busca la Mesa del Litio es coordinar para no duplicar esfuerzos e identificar claramente hacia dónde queremos ir. Eso hace mucho más fácil llegar al objetivo.

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—¿Cómo miden los avances para saber que las conversaciones se están convirtiendo en resultados?

—Medirlos es parte del trabajo que venimos haciendo con el BID y los organismos internacionales. Creo que el avance se da con espacios concretos. En la primera reunión que tuvimos en abril nos sentamos con los organismos internacionales y dijimos: “Vemos un montón de asistencias que son muy valiosas, pero están dispersas. Empecemos a ordenarlas”. En una segunda reunión ya teníamos más ordenadas las alianzas y pudimos definir los puntos de trabajo. También logramos que los organismos internacionales, que estaban trabajando de manera dispersa, trabajaran entre ellos. Después hicimos el primer encuentro de proveedores y comenzamos con la hoja de ruta. En otro encuentro en Salta nos dijeron que necesitaban financiamiento, capacitación y otras cosas, y ahora les traemos esas herramientas. Después habrá métricas: cuántos proveedores nuevos tenemos, cuánta gente se anota en las capacitaciones, cuánta comienza a trabajar después. También veremos cómo generar más proveedores locales de la región y cómo lograr que se fortalezcan y formen nuevas alianzas. Todo eso se mide con resultados. Va a ser un proceso largo, pero desde principios de año hasta ahora se nota mucho el avance, también en cómo se suman nuevos actores. El nivel de participación que logramos en estos encuentros nos indica que vamos por buen camino.

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—Cuando un proveedor pide capacitación, ¿qué necesita aprender?

—En la industria minera hay estándares muy altos que las empresas deben cumplir y que también les exigen a sus proveedores. Primero hay que intentar mejorar los estándares de calidad de esas empresas proveedoras. Es muy importante porque son estándares internacionales. Pero también hay que pensar que muchas veces son proveedores muy chicos, que están en la Puna y recién están comenzando a insertarse en la cadena. Son pymes y, a veces, ni siquiera eso. Pueden necesitar educación financiera, capacitación desde ese nivel. Depende del tamaño y del desarrollo de cada proveedor. La capacitación va desde esas cuestiones básicas hasta cómo alcanzar estándares internacionales para competir y trabajar con empresas de la talla de Rio Tinto o, por fuera del litio, de BHP. Las compañías también ayudan porque necesitan proveedores fortalecidos. La idea del Estado y de los organismos públicos es ayudar a los locales a alcanzar esos estándares y mejorar su calidad. Por eso convocamos a todas las universidades: para que los proveedores les digan qué necesitan. Armemos espacios de capacitación, pero a medida. No pensemos desde afuera, en un escritorio. Escuchemos primero. Están los proveedores de la Puna, de Tinogasta, de Santa María, del interior de Salta y de Jujuy. Hay que escuchar qué necesitan y armar propuestas a medida.

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—¿Qué respaldo tienen para financiar ese trabajo?

—Tenemos alianzas estratégicas con organismos como CEPAL, el BID, el Banco Mundial y la Unión Europea, que también nos está ayudando mucho. Tenemos además una alianza con el Consejo Federal de Inversiones. En abril, durante la reunión con los organismos internacionales, los gobernadores firmaron un acuerdo con el CFI para el financiamiento y el apoyo a la Mesa del Litio. El CFI participa de esta reunión para presentar su Programa de Desarrollo de Proveedores, que también tiene herramientas de financiamiento. Son muchos actores que están entendiendo y hablando el mismo idioma, conociendo lo que hace el otro para poder sumarse a espacios que ya vienen funcionando.

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—¿Cómo imagina el futuro del empleo en la minería? ¿Habrá más puestos de trabajo y de qué características?

—Vamos a tener muchos más puestos de trabajo. Un detalle que a veces la gente no sabe, y que siempre remarcamos, es que la minería es uno de los sectores con mayor formalidad y mejores sueldos. En la Argentina, los salarios del sector están entre los más altos, después de los de hidrocarburos. Va a generar más empleo, pero tenemos que estar preparados, porque son puestos que demandan cierta capacitación. Otro trabajo que estamos haciendo en la Mesa del Litio, junto con el Banco Mundial, es elaborar una cartera muy específica de los proyectos que se vienen: las fechas en que comenzarían a funcionar y qué recursos demandarían. Eso nos permitirá proyectar las necesidades de trabajo, infraestructura, energía y agua. Nos va a servir para saber qué va a necesitar la industria en los próximos años. Ahí la voz de las empresas es muy importante para poder adelantarnos. Te diría que va a haber más empleo, de mayor calidad, tanto directo como indirecto.

—¿Ese crecimiento tiene un peso importante en el empleo privado de las provincias?

—Estaba viendo los números de Catamarca: el empleo minero subió un 20% interanual. Le sigue San Juan con un 8%. Sabemos que el empleo es un tema central y muy delicado a nivel nacional. Que la minería siga creándolo y haya tenido ese crecimiento ya es un indicador. Pero también sabemos que vienen muchos proyectos y que puede haber un cuello de botella. Tenemos que trabajar en eso. Habría que haber comenzado hace tres años. No estoy diciendo que las provincias no lo hayan hecho: hay esfuerzos y vienen trabajando, pero, si nos coordinamos, va a ser mucho mejor. Por eso también sumamos a Nación a la Mesa del Litio, porque es un actor muy importante. Trabajar de manera coordinada con el Gobierno nacional es fundamental.

—¿Cómo se explica que haya personas buscando empleo y, al mismo tiempo, empresas que no consiguen trabajadores?

—Ahí aparece la brecha de capacitación. Hay una demanda muy fuerte de perfiles específicos y cuesta encontrar personas con esa formación. El otro día me comentaban que se necesitan muchos más ingenieros químicos y que también hacen falta ingenieros en minas. Desde el Estado tenemos que poder explicar cuáles son los perfiles que se van a demandar y cuáles están faltando, para que los chicos comiencen a estudiar esas carreras o a capacitarse. Es importante, porque la información y la organización también tienen que venir desde los estados. Brindar esa información, hacerla pública y ordenarla es parte del trabajo que tenemos que hacer.