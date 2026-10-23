Sister Zeph: “Los maestros son la columna vertebral de las sociedades y del futuro del mundo”

Sister Zeph, ganadora del Global Teacher Prize 2023

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“Ser maestro es hacer sacrificio” asegura Sister Zeph en las soleadas oficinas de Fundación Varkey, en la ciudad de Buenos Aires, ante la mirada atenta de todos los presentes; miradas ávidas de conocer más sobre el pensamiento de esta mujer galardonada con el Global Teacher Prize en 2023. Ritta Arif- Sister Zeph para su comunidad y estudiantes- sorprende en cada respuesta por su resiliencia, sentido del humor y por su amor por la enseñanza.

TICMAS, la empresa Edtech enfocada en el aprendizaje y el desarrollo de talento- que integra tecnología AI-first, contenido curado y pedagogía moderna para que entidades educativas y empresas formen a estudiantes y colaboradores conversó en exclusiva con Sister Zeph para ahondar en su forma de entender la enseñanza y su enfoque basado en el afecto y en la igualdad de género y oportunidades. Un diálogo que pone el foco una vez más en la importancia del acompañamiento en la formación docente desde la teoría, la práctica y lo humano.

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“Ser maestro es hacer sacrificio”, dice Sister Zeph

Un recorrido único

Trabajaba de día, estudiaba de noche para ser docente y al mismo tiempo enseñaba. Esa era la rutina de Riffat Arif que desde los 13 años encontró su vocación por enseñar en Gujranwala, en el Punjab pakistaní, una ciudad conocida por sus escuelas de “lucha tradicional” (kushti) y su importancia en la industria manufacturera. En 2023, Sister Zeph ganó el Global Teacher Prize- entre más de 7.000 nominaciones de 130 países- no solo por su visión sobre la docencia sino también por su destacado activismo para lograr una igualdad de género educativa. Una posición que incluso la llevó a autoexiliarse cuando fue atacada por enseñar a niñas en su hogar.

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Pero el autoritarismo y la ignorancia no hicieron mella en la vocación de Sister Zeph quien insistió con su visión y en 2008 empezó a compartir su historia en línea e incluso logró el apoyo del Malala Fund a partir de un documental sobre su historia. Tras diversos apoyos, en 2015 la organización de Sister Zeph se registró como escuela. Y hoy “ofrece educación gratuita a 300 niños, desde jardín de infantes hasta décimo grado, con un enfoque basado en el afecto y sin castigos físicos. Además de las materias tradicionales, se enseñan inglés, urdu, armonía interreligiosa y cambio climático.”

Por otro lado, desde Fundación Varkey- quienes organizaron su visita a la Argentina- informan que “Zeph también da clases de defensa personal a niñas y fundó la Fundación ZWEE, dedicada a la educación y el empoderamiento de las mujeres” y niños en áreas rurales.

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“A través de la Fundación ZWEE, 31 jóvenes cursan estudios universitarios con becas, y cada año 200 mujeres jóvenes aprenden oficios de forma gratuita. Además, 120 viudas y huérfanos reciben apoyo para poder capacitarse y para que los niños sigan en la escuela sin preocuparse por su supervivencia. Su centro de formación profesional enseña a mujeres que no tuvieron acceso a la educación diseño de moda, diseño de telas, peluquería, herramientas digitales y de inteligencia artificial, técnicas de defensa personal, arte y maquillaje, para que puedan ser independientes económicamente.”, destacan.

Zeph y un encuentro con estudiantes argentinos

Nutrir la curiosidad

“La formación oficial es muy importante, obviamente, ya que es clave para obtener el criterio y la licencia para enseñar. Pero además unifica la profesión con una región específica, país o provincia. Pero, en el momento en que me inicié en la docencia, era una niña entonces no tenía un cuestionamiento sobre la formación. Solo empecé, y en mi experiencia aprendí que si bien la formación es importante, lo más importante es la pasión por el trabajo que estás realizando, tu determinación”, explica Sister Zeph en diálogo con TICMAS.

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Y agrega que incentivar la curiosidad es uno de los grandes nortes a seguir: “Creo que la educación no se trata sobre dar conocimiento a los estudiantes, porque básicamente se trata de nutrir la curiosidad en los chicos, prepararlos para hacer preguntas, y no esperar que acepten todo lo dado.”

“El progreso que hemos tenido a lo largo de la historia de la humanidad en el mundo, en cada era, fue porque siempre alguien se cuestionó las cosas que lo rodeaban. ¿Qué pasa si hacemos esto, o si no lo hacemos? ¿Qué pasa si lo hacemos de esta manera? ¿Con este experimento? Y así se hace el progreso. La educación no es sobre brindar información a los chicos, es sobre prepararlos para hacer preguntas y nutrir su curiosidad sobre lo que está sucediendo a su alrededor”, reflexiona.

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Encontrar a los maestros desde el afecto

Sister Zeph tiene en claro la importancia de la simbiosis entre práctica y teoría o formación a la hora de enseñar, y es por ello que cuando se le consulta sobre cómo fue encontrar a maestros que compartan su mirada para su proyecto educativo destaca: “En realidad, la mayoría de los docentes que me acompañan fueron mis estudiantes. Entonces entienden qué quiero, cuál es mi visión sobre la educación. No tengo que explicarles qué hacer y qué no hacer. Han aprendido a partir de los mismos procesos y eventos que organizamos y de la forma en que planeamos nuestras lecciones.”

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“Y si bien tengo que contratar maestros que vienen de otras formaciones académicas; a veces me es difícil entenderlos o que ellos me entiendan a mí. ¿Por qué? Porque provienen de otra formación que se opone a mi mirada, ya que creen que los chicos tienen que memorizar sus respuestas, y que no es importante para ellos entender las cosas. Si no entienden, si no tienen permitido pensar por sí mismos, o de una forma diferente; eso no es entender que cada chico es una singularidad. Como maestros en una escuela, lo que hacemos es ayudar a que los niños y niñas se descubran a sí mismos, no les estamos diciendo qué hacer”, resalta Sister Zeph.

Y agrega: “Los estamos guiando a descubrir sus talentos, y cuando vienen nuevos maestros a mi escuela, muchas veces les resulta extraña esta filosofía, e incluso muchas veces no la aceptan y renuncian. Y hay otros maestros que nunca se van, porque en mi escuela les doy respeto, entiendo sus circunstancias”.

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Sister Zeph en el "Paris Peace Forum" (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La inclusión en el centro

“Creo que el sistema educativo no debe estar exclusivamente centrado en el niño, en la escuela, la gobernanza, o en los maestros. Tiene que estar centrado en todos los que forman parte del mismo, todos deben tener derechos básicos y tener su voz. Todos deben tener la libertad de dar sus sugerencias y de sentarnos juntos en el día a día”, reflexiona.

“Y esto no lo digo por ser Sister Zeph y crear mi método sino porque cuando hablamos, al final del día, sobre cómo fue la jornada, y qué aprendimos de nuestros errores, y luego nos ponemos a pensar en algo nuevo, en hacer brainstorming entre los docentes y compartimos ideas es porque creo que tiene que haber democracia en la escuelas”, plantea.

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Ante la situación de crisis que atraviesa la docencia a nivel internacional, ya sea por temas salariales, de condiciones básicas, falta de motivación o incluso burnout, Sister Zeph subraya que “Los maestros son la columna vertebral de las sociedades y del futuro del mundo. No entiendo por qué los gobiernos o ministros de educación no entienden algo tan simple como que si los maestros están tristes, si su futuro no es seguro, si su propio hijo tiene hambre, y si no tienen el dinero para cubrir necesidades básicas de sus propios hijos cómo esperan que sean filósofos, psicólogos, doctores, familia, guías y maestros en la escuela al mismo tiempo.”

Recuperar el valor de la docencia

Sister Zeph asegura que hay una sobreexigencia con respecto a los roles que debe cumplir el maestro que no se condice con el pago que reciben. “Es por eso que la gente joven no muestra interés en enseñar. En el pasado, cuando yo era una niña, generaba orgullo ser docente”, señala.

Y reflexiona: “Si no les das respeto, si no les pagás como corresponde, si están estresados, cómo podés esperar que trabajen en esta era donde la inteligencia artificial le está dando información de todo tipo a los estudiantes que creen que no necesitan maestros”.

E insiste: “La educación no es sobre obtener información. Los maestros están para guiar, para poder diferenciar entre la información correcta y la incorrecta. Los maestros deben recibir respeto, ser valorados, sus salarios deberían ser superiores porque están cargando la mochila de la sociedad, porque son responsables de filtrar lo malo de las sociedades y de sentar las bases y los criterios de las mismas”.

Global Teacher Prize y formación docente

Desde el año 2014, la Fundación Varkey, junto a UNESCO y GEMS education, entrega este convocante galardón internacional a docentes con el objetivo de subrayar “la importancia de los educadores y el hecho de que, en todo el mundo, sus esfuerzos merecen ser reconocidos y celebrados.” Además busca reconocer el impacto que generan “mejores docentes, no solo en sus estudiantes, sino también en las comunidad que los rodean”.

“Quienes definen las políticas nunca deben olvidar que solo priorizando la educación podremos salvaguardar nuestros mañanas”, reflexiona Sunny Varkey creador de la Fundación Varkey.

Desde la edtech TICMAS se celebran las iniciativas que reconocen a los docentes y ponen el foco en su formación como parte de la agenda urgente donde la tecnología debe estar al servicio de la educación y de acortar las brechas digitales para crear igualdad de oportunidades.