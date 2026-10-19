Fundación Aprender a Quererte en Colombia: “Un puente entre la evidencia de cómo aprendemos a leer y la práctica de la enseñanza”

Para aprender a quererte voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños

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“Para aprender a quererte voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños” se escucha en el tema Aprender a Quererte (AAQ) que el grupo Morat llevó más allá de la música para crear una Fundación “filantrópica de impacto social que apoya acciones y proyectos para generar oportunidades de calidad en educación” en Colombia. TICMAS, la empresa Edtech enfocada en el aprendizaje y el desarrollo de talento- que integra tecnología AI-first, contenido curado y pedagogía moderna para que entidades educativas y empresas formen a estudiantes y colaboradores en cada etapa de sus vidas- dialogó con el CEO y Director Filantrópico, Juan Pablo Aristizábal, para conocer más sobre este proyecto que ayudó a más de 50 mil niños y niñas en el aprendizaje de la lectoescritura y las matemáticas.

Además de los cuatro miembros de Morat, la Fundación cuenta con un consejo asesor compuesto por Cecilia María Vélez- Economista, Exsecretaria de Educación de Bogotá y exministra de Educación de Colombia-, Luis Enrique García de Brigard- Fundador y socio gerente de Appian Education Ventures. Exviceministro de Educación de Colombia, María Figueroa- Exdecana de la Facultad de Educación de la Universidad Externado, exdirectora del Icfes y exrectora del Colegio Marymount-, Andrés Vélez- Fundador, socio y director de Edulegal- ; entre otros miembros dedicados a la transformación y evolución de la educación en Colombia.

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"La fundación Aprender a Quererte es ese vehículo a través del cual materializamos la visión filantrópica de Morat"

Amor hacia el aprendizaje que impacta

“La fundación Aprender a Quererte es ese vehículo a través del cual materializamos la visión filantrópica de Morat. Y en ese sentido, mi rol principal es que esa visión se vea materializada”, explicó Juan Pablo Aristizábal, Director General de Filantropía (CEO).

Y reflexionó- con ánimos de evitar clichés- : “voy a ser un poquito resistente a la idea de que la educación siempre genera impacto social. Creo que parte del problema que tenemos en este momento es precisamente que la educación no está cumpliendo con su promesa de valor y es básicamente darle a todas las personas oportunidades de aprendizaje cognitivo y social para escribir su propio futuro, para abrir las puertas de las oportunidades del mundo en general. Tal vez nuestro lugar sea devolverle a la educación esa propuesta de valor.”

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“Estamos convencidos de que la principal función de la educación tiene que ser el aprendizaje. Cuando uno se pone a ver la literatura que existe, es que la cantidad de aprendizajes y la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, tiene una relación causal con las trayectorias individuales de las personas. Esto es no solo la trayectoria escolar en términos de logro escolar, de permanencia, de deserción, de ingreso a educación superior y demás, sino también tiene una relación muy fuerte con el desarrollo mismo colectivo de la sociedad, con el crecimiento económico, con la convivencia, la disminución de la violencia”, destacó.

La mayoría de los estudiantes está yendo al colegio, pero muy pocos están aprendiendo

Ir a la escuela no es sinónimo de aprender

“No hay, o no parece haber nada más fuerte que el aprendizaje para pegarle- como decimos nosotros en Colombia- a diferentes cosas. Y lo que vemos con las cifras de las últimas pruebas PISA, y con todos los estudios que hay, es que en América Latina es que la mayoría de los estudiantes está yendo al colegio, pero muy pocos están aprendiendo. Y nos hemos conformado, o hemos creído, que tener una gran cobertura escolar es sinónimo de calidad educativa o que con eso ya la educación cumplió su misión”, señaló Aristizábal.

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Y agregó: “la realidad es que si no transformamos lo que pasa dentro del salón de clases, difícilmente la educación va a tener los resultados que esperamos; incluso en términos de impacto social. Nosotros hemos querido por eso que nuestra forma de hacer impacto social realmente produzca cambios que sean medibles y escalables y vamos efectivamente a decir que gracias a lo que nosotros estamos haciendo, los estudiantes están aprendiendo más, que están aprendiendo a leer, que están aprendiendo a hacer matemática.”

Colombia se escribe leyendo

A la hora de explicar cómo surgió el programa “Colombia se escribe leyendo”, centrado en la alfabetización inicial, Aristizábal detalló que “nace de un momento muy particular en Colombia. Difícilmente nos solemos poner de acuerdo con cosas, pero creo que el ecosistema de fundaciones y de impacto social en educación en este momento tiene un acuerdo fundamental: si no resolvemos el tema de que los niños y niñas aprendan a leer en el momento indicado, difícilmente lo que hagamos después va a tener el valor que esperamos o los resultados que esperamos.”

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Sobre este punto, la Fundación AAQ trabaja siguiendo la propuesta de ENAd; es decir “enseñar en el nivel adecuado” donde se rompe “el paradigma tradicional de organizar a los estudiantes por edad o grado” bajo la premisa de que puedan obtener los aprendizajes claves en lectoescritura y matemáticas. Este sistema está “inspirado en un programa de educación basado en evidencia, costo-efectivo y escalable, que ha beneficiado a millones de estudiantes en India y varios países de África.”

Así “Colombia se escribe leyendo” es una alianza de Fundaciones, Gobiernos y privados que busca transformar la educación del país de manera concreta ante una realidad en la que “2 de cada 3 niños y niñas menores de diez años no pueden leer ni comprender un texto apropiado para su edad”. “Sabemos, gracias a la ciencia, que aprender a leer y escribir no se da de forma natural; es un proceso que requiere enseñanza explícita, estructurada y sistemática”, detallan desde el proyecto que trabaja con líderes educativos, docentes, y familias.

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“En conjunto con otras organizaciones quisimos catalizar un poco ese momento de estar de acuerdo. Y de ahí nació Colombia se escribe leyendo; una alianza por la alfabetización inicial de la que hacen parte más de 50 organizaciones. Una alianza que está para tres cosas. La primera, para fortalecer las capacidades de esas organizaciones y ponernos estándares mínimos, resultados y formas de evaluar comunes a todas las personas que trabajamos en alfabetización inicial. La segunda es para hacer incidencia pública y para que la alfabetización inicial y la educación estén en el centro de la conversación. Y la tercera es para acompañar a gobiernos locales en el diseño y la implementación de políticas de alfabetización inicial”, detalló.

La calidad de la enseñanza es el factor más determinante en el aprendizaje

Una orquesta que suena al ritmo de la evidencia y el aprendizaje

“Lo importante de la orquesta,en este colectivo, es que cada uno puede tocar el instrumento que sepa tocar. Y creo que es importante entender dónde están las fortalezas de cada organización y en dónde puedo aportar más o menos. La agenda de la alianza compite en tiempo con la agenda de cada organización. Y lo que nosotros hemos tratado de hacer es entender cómo podemos incluir la agenda de la alianza en la agenda de lo que ya está haciendo cada organización”, resaltó el Director de Filantropía de AAQ.

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“Tenemos grupos que trabajan en el tema de evaluación, grupos de organizaciones que trabajan en el tema de estándares de lectura, otros que trabajan más en incidencia con Secretarías de educación, con gobiernos locales. Y están esas organizaciones que trabajan en una región específica y ahí también se forman diferentes clústeres. Y lo importante es que cada uno de sus clústeres tenga vida propia y no seamos una alianza que limita, sino que potencia ese trabajo. Son clústeres que trabajan con estándares y acuerdos comunes de rigurosidad y conceptuales. Y eso da mucha tranquilidad”, explicó.

Con respecto a involucrar a las familias en este tipo de alianzas, Aristizábal si bien destacó que es clave que sean las familias las que exijan que sus hijos e hijas aprendan subrayó que desde la Fundación AAQ “entendemos que la responsabilidad del aprendizaje está en el salón de clases. Nosotros no queremos cargar a las familias con la responsabilidad de que sus hijos o hijas aprendan a leer, porque al final, entonces, ¿cuál es la responsabilidad del colegio? Pero, por supuesto, que una familia involucrada, una familia que exige, una familia que va al colegio, que pregunta, que se interesa, que está pendiente de las tareas de sus hijos, eso hace toda la diferencia para quien luego, que es el docente, que está en el salón de clases, pueda hacer su trabajo con mayor soltura.”

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Formación docente

“No sé cuál sea el instrumento fundamental de una orquesta, pero hay un consenso en la literatura internacional en el que la calidad de la enseñanza es el factor más determinante en el aprendizaje. Por supuesto que para aprender pues se necesita que los estudiantes coman bien, que en sus casas tengan buena salud mental, tengan bienestar emocional. Necesitan materiales, infraestructura. Todo eso es cierto, pero el factor más determinante en que tanto aprende o no aprende un estudiante es la calidad de la enseñanza que recibe”, planteó Aristizábal.

“Y por eso nosotros nos concentramos en darle a los profesores las mejores herramientas que podrían tener para que sus estudiantes aprendan, en este caso, a leer. Leer no es una ciencia aeroespacial, es un conocimiento libre pero que no siempre llega a quien tiene que llegar. Nosotros nos concebimos en ese sentido como un puente entre la evidencia de cómo aprendemos a leer y la práctica de la enseñanza, porque lo que nos dedicamos a formar a los profesores en cómo enseñar a leer a partir de la evidencia de cómo los estudiantes aprenden a leer”, resaltó.

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Colombia 2030

“Hacer que todos los estudiantes aprendan a leer es una tarea que se puede lograr; ya sabemos cómo se hace, no es una ciencia oculta cómo vamos a lograr esto. Pero lo que necesita ser hecho para que eso pase no está pasando en este momento, o al menos no en el plano nacional” reflexionó Aristizábal.

Y agregó: “Hay algunos territorios donde hay más y mejores apuestas, pero a nivel nacional esto no se está produciendo. Y en ese sentido, creo que es algo que va a necesitar una vocación y una decisión política mucho más contundente de la que estamos viendo en este momento. Todos los países que han logrado conseguir estos objetivos o que han tenido los resultados más cercanos en todo lo que coinciden es en una profunda voluntad política de hacer la educación una prioridad.”

“Y eso definitivamente es algo que en Colombia no estamos viendo, al menos no a nivel nacional. Creo que si queremos que todos los profesores estén formados, que todas las instituciones tengan las condiciones que necesitan, a nivel de incentivos, de recursos, de materiales, vamos a necesitar una apuesta que hasta ahora no se está dando, desafortunadamente. Y las organizaciones sociales tenemos un alcance limitado”, destacó.

La Fundación AAQ también posee proyectos como “Aventura en el manglar” diseñado e implementado en alianza con UNICEF Colombia, Confa, Fundación Luker y Fundación CUCÚ, para hacer de la lectura una instancia de aprendizaje y juego con tableros en la escuela y que pueden ser utilizados por las familias. Otro de los proyectos es “Kalulu”, Desarrollado por Excello Association, el cual es un “programa de enseñanza con un enfoque 100% fonético, respaldado por investigaciones educativas, neurocientíficas y cognitivas como la forma más efectiva de aprender a leer.”

Por último, Aristizábal subrayó el trabajo clave de la Fundación Aprender a Quererte: “Nosotros servimos para mostrar lo que es posible”; que hay una forma de lograr impacto social desde el aprendizaje, la evidencia y el trabajo colaborativo.