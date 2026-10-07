Ocho de cada diez chicos no alcanzan el mínimo en Matemática: por qué la solución empieza por los docentes

En los resultados de PISA, Argentina obtuvo 367 puntos en Matemática, el registro más bajo de su serie histórica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La formación docente es un tema que está en la agenda internacional y la evidencia coincide en que mejorar la enseñanza depende, en buena medida, de cómo se forma y se acompaña a quienes enseñan. TICMAS acompaña a instituciones educativas integrando tecnología AI-first, contenido curado y pedagogía moderna para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes con un especial foco en el acompañamiento docente.

En septiembre, la OCDE publicó los resultados de PISA 2025 y la Argentina obtuvo 367 puntos en Matemática, el registro más bajo de su serie histórica. El dato llega en un año en que las 24 jurisdicciones del país pusieron en marcha planes propios para fortalecer la enseñanza del área, con un eje común que es la formación continua de los docentes.

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“Hay un problema en la formación docente vinculada con una falta de profundidad de los conocimientos matemáticos que se enseñan en un sector significativo de la población docente y ausencia de más de un marco de referencia metodológico para enseñar, una suerte de dificultad para priorizar los contenidos que se abordan y un abandono de dos de las tareas fundamentales en Matemática: la memorización de cálculos, propiedades y fórmulas y además, la falta de ejercitación como una estrategia de aprendizaje”, reflexiona Gustavo Zorzoli, profesor de matemática, ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires y actual asesor de TICMAS en el programa de Formación Docente.

¿Por qué la caída de la Matemática es global?“El problema es complejo. Como casi todo en educación hay multicausalidad, dice Gustavo Zorzoli (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué la caída de la Matemática es global?

“El problema es complejo. Como casi todo en educación hay multicausalidad”, destaca Zorzoli para referirse al contexto argentino, aunque el tema de la caída en Matemática es global.

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En PISA 2025, los promedios de la OCDE se ubicaron en 463 puntos en Matemática, 461 en Lectura y 482 en Ciencias; se trata de los registros más bajos desde que se aplica la prueba. La OCDE advierte que el problema viene de largo plazo y que no es posible explicarlo solo por el impacto de la pandemia. América Latina también posee el mismo patrón ya que los trece países de la región que participan de las pruebas quedaron por debajo del promedio de la OCDE en las tres áreas.

Frente a ese escenario, los sistemas educativos vuelven sobre una pregunta: qué se puede hacer dentro del aula, afuera y con quién. La investigación internacional coincide en que la calidad de la enseñanza depende, en gran parte, del conocimiento que los docentes tienen sobre la disciplina y sobre cómo aprenden sus estudiantes. Y es por ello que TICMAS trabaja en una formación centrada en el desarrollo profesional docente en temáticas clave de la agenda educativa actual.

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Argentina fue el país latinoamericano con mayor caída en Matemática en PISA 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Argentina: y la deuda Matemática

En PISA 2025, la Argentina obtuvo 367 puntos en Matemática, lo que implica 11 puntos menos que en 2022 -siendo el país latinoamericano con mayor caída en esa materia- y representa su peor resultado de la serie comparable. Solo el 24% de los estudiantes de 15 años alcanzó al menos el nivel básico, frente al 65% promedio de la OCDE.

Las evaluaciones nacionales muestran el mismo cuadro. En Aprender 2024, el 54,3% de los estudiantes de secundaria quedó por debajo del nivel básico en Matemática; con apenas un 17,5% alcanzando el nivel satisfactorio. En el caso de primaria, Aprender 2025 registró que el 55% de los estudiantes de sexto grado alcanzó un nivel satisfactorio o avanzado en Matemática, frente al 76,9% en Lengua.

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Con ese diagnóstico, el Consejo Federal de Educación aprobó el Compromiso Federal por la Matemática que articula un Plan Nacional y 24 planes jurisdiccionales con el objetivo de fortalecer el área en el segundo ciclo de la primaria y el ciclo básico de la secundaria; siendo la formación docente uno de los cinco ejes claves de este compromiso. A ese eje se suman los materiales pedagógicos, la evaluación, la enseñanza contextualizada y la participación de las familias.

En Aprender 2024, el 54,3% de los estudiantes de secundaria quedó por debajo del nivel básico en Matemática; con apenas un 17,5% alcanzando el nivel satisfactorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rol del maestro y su evolución

No cualquier capacitación mejora los aprendizajes. Un estudio del Banco Mundial sobre 33 programas evaluados rigurosamente en países de ingresos bajos y medios destacó que los programas con foco en una disciplina específica, con práctica de clases durante la formación y con una instancia presencial inicial mostraron mayores avances en los aprendizajes.

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TICMAS, una empresa EdTech enfocada en el aprendizaje y el desarrollo de talento se destaca por trabajar en la formación docente como un proceso continuo, situado y contextualizado donde el acompañamiento es clave en la formación, lo que hace que marque una diferencia.

Gustavo Zorzoli, quien es un reconocido referente educativo y actual asesor de TICMAS, reflexiona: “La capacitación, así como la formación inicial, no debe priorizar la forma de enseñar matemática por sobre el conocimiento de la propia disciplina. Van de la mano sí, pero no se puede enseñar lo que no se conoce cabalmente.”

Córdoba: una formación desde el aula

Córdoba es una de las provincias que tradujo el Compromiso Federal en un programa concreto. En agosto, el Ministerio de Educación provincial lanzó El gran desafío de las aulas: Matemática y su enseñanza, una propuesta de formación continua desarrollada junto con TICMAS, que integra tecnología, contenido y pedagogía para acompañar el aprendizaje escolar y la formación docente.

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El programa fue diseñado por el área de Formación Docente de TICMAS, con el asesoramiento en contenidos de Gustavo Zorzoli pensado para formar hasta 400 docentes de primaria y 400 de secundaria, de escuelas estatales y privadas.

“Las clases con los profesores hasta ahora nos demuestran que el trabajo con los quehaceres propios de la Matemática se reconocen en tanto y cuanto aparecen como estrategias inmersas en la propia actividad matemática y para ello los saberes disciplinares son fundamentales.”, subraya Zorzoli.

Actualmente el programa está en curso. Comenzó el pasado 11 de agosto y se extiende durante doce semanas. Sus resultados podrán evaluarse a partir de las producciones finales y de las instancias previstas al cierre.El diseño del programa recoge varios de los rasgos que la evidencia asocia con mejores resultados como el foco disciplinar, el trabajo sobre la práctica, un formato híbrido- que combina trabajo asincrónico y encuentros asincrónicos- y los “quehaceres matemáticos” que apuntan a explorar, estimar, conjeturar, confrontar procedimientos y justificar resultados.

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La propuesta de la edtech TICMAS es que saber Matemática implique comprender por qué funciona un procedimiento. El desafío para la Argentina es que ese tipo de formación escale y así poder lograr números que marquen un nuevo rumbo.