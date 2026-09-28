Educación

TICMAS, la única compañía educativa de Latinoamérica finalista en los prestigiosos Global EdTech Prize 2026

La solución integral educativa TICMAS, con base en Argentina, Colombia y México, fue confirmada entre las diez finalistas de la categoría Startups del prestigioso Global EdTech Prize. El 17 de enero de 2027 se anunciará al ganador

Ticmas - A leer en vivo
"¡A leer en vivo!", la app de TICMAS para mejorar la fluidez y comprensión lectora de los estudiantes
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La solución integral educativa TICMAS con presencia en América Latina quedó nominada entre las diez startups finalistas del premio internacional Global EdTech Prize de T4 Education junto con Owl Ventures —uno de los fondos más atractivos en educación— y Digital Promise —una organización sin fines de lucro dedicada a la innovación educativa.

TICMAS fue reconocida por la importancia de la aplicación ¡A leer en vivo!, que gamifica el aprendizaje de la comprensión y fluidez lectora; además de ser un aliado digital de escuelas, redes educativas, fundaciones y gobiernos con foco en la equidad y la inclusión digital.

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TICMAS es la única startup representante de América Latina, con un alcance de más de 600 mil estudiantes y más de 246 mil docentes en la región y que además impacta con sus programas en escuelas vulnerables en el proceso de la alfabetización digital.

Ticmas - A leer en vivo
"¡A leer en vivo!" combina inteligencia artificial, pedagogía y motivación. A partir de “jugar a ser streamers”, los estudiantes leen sobre temáticas que les interesan, responden preguntas de comprensión lectora y reciben retroalimentación inmediata.

¡A leer en vivo!

¡A leer en vivo! Es una experiencia que combina inteligencia artificial, pedagogía y motivación. A partir de “jugar a ser streamers”, los estudiantes leen sobre temáticas que les interesan, responden preguntas de comprensión lectora y reciben retroalimentación inmediata. Se trata de una propuesta que invita a aprender jugando y despertando la curiosidad.

TICMAS además ofrece un impacto medible para docentes y directivos a través de ¡A leer en vivo! donde con tan solo cuatro semanas de práctica pueden alcanzarse hasta un 60% en la mejora de la fluidez lectora, hasta un 43% de mejora en la comprensión y un 100% de mejora en la autoconfianza de los chicos y chicas que encuentran en la lectura en voz alta una forma de expresar sus intereses y compartir con sus compañeros.

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TICMAS trabaja desde la creencia de que “el acceso por si solo no transforma el aprendizaje” y hoy en América Latina 6 de cada 10 estudiantes no alcanzan niveles mínimos de aprendizaje (ECLAC 2025).

La tecnología debería cerrar la brecha entre quienes acceden a una educación del siglo XXI y quienes no; es por ello que TICMAS ofrece no solo soluciones sino acompañamiento y contextualización para cada escuela, estudiante y docente sin importar el nivel de infraestructura digital con el que cuenten.

La selección de ¡A leer en vivo! entre las 10 startups finalistas del Global EdTech Prize vuelve a reconocer a TICMAS por su labor, después de haber sido galardonada por la OEI por ser una de 15 herramientas digitales actuales más relevantes para fortalecer la lectura; además de recibir el premio de la edición 2026 de Tools Competition, un programa de Renaissance Philanthropy organizado por The Learning Agency, que actúa como una de las principales usinas de financiamiento para tecnología educativa a nivel global.

Ticmas - A leer en vivo
"¡A leer en vivo!" se presentó el año pasado en la Feria de Guadalajara

Global EdTech Prize: 10 startups finalistas

En julio de este año, TICMAS había quedado preseleccionada entre 25 startups de Francia, Dinamarca, Corea del Sur, Reino Unido, Brasil, India, Alemania, Estados Unidos, Egipto, Rumania, Canadá, México, Colombia y Singapur, entre otros. Hoy continúa en su rumbo hacia la final como una de las diez propuestas finalistas; siendo la única representante de Argentina.

Los Top 10 finalistas de cada una de las tres categorías del premio —Majors, Startups y Non-Profits— deberán presentar sus propuestas en el World Schools Summit ante un panel de expertos que seleccionarán tres últimos finalistas para cada área.

El paso final, antes de conocerse al proyecto ganador, será una presentación ante educadores que terminarán eligiendo por voto secreto al premiado para cada categoría. El anuncio de los ganadores tendrá lugar en vivo en la ciudad de Londres el 17 de enero de 2027.

TICMAS busca transformar la educación en América Latina con innovación y tecnología desde propuestas que sean inclusivas y que busquen apasionar a chicos y grandes por el aprendizaje.

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