En fotos: El Salvador promueve café, cacao y licores en Turquía y Alemania para ampliar sus exportaciones

El festival de Estambul exhibe el café y cacao salvadoreños mediante competencias y métodos de preparación (Foto cortesía Cancillería de El Salvador)

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El Salvador promovió su café y cacao, además de sus licores, en actividades realizadas recientemente en Estambul, Turquía, y Berlín, Alemania, con el objetivo de ampliar la oferta exportable del país.

En Berlín, la embajada salvadoreña organizó una cata de café y una degustación de licores dirigida a importadores y propietarios de negocios de alimentos, bebidas y hospitalidad. Durante la jornada se sirvieron cuatro variedades de café: pacas, pacamara, cuscatleco y bourbon.

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En Estambul, la participación en el festival “Bean to Bar x Bean to Cup” incluyó degustaciones, competencias de barismo y demostraciones de métodos de preparación de café salvadoreño, con el respaldo de la embajada del país. La feria permitió presentar los productos salvadoreños ante uno de los espacios de promoción de café y cacao reconocidos en ese destino.

La feria Bean to Bar x Bean to Cup ofreció degustaciones y pruebas de barismo con apoyo de la representación diplomática, en un espacio reconocido de promoción local para los productos nacionales (Foto cortesía Cancillería de El Salvador)

La muestra Bean to Bar x Bean to Cup abrió espacio para degustaciones, competencias y demostraciones que acercaron productos nacionales a un público especializado en Turquía durante la reciente feria (Foto cortesía Cancillería de El Salvador)

El festival de Estambul exhibe el café y cacao salvadoreños mediante competencias y métodos de preparación (Foto cortesía Cancillería de El Salvador)

La feria permitió presentar los productos salvadoreños ante uno de los espacios de promoción de café y cacao reconocidos en ese destino. (Foto cortesía Cancillería de El Salvador)

En Berlín, la embajada salvadoreña organizó una cata de café y una degustación de licores dirigida a importadores y propietarios de negocios de alimentos, bebidas y hospitalidad (Foto cortesía Cancillería de El Salvador)

La embajada de El Salvador organizó una cata y degustación de licores con Núcleo Café Berlín y Main Lane Roasters para ampliar la oferta exportable del país en Alemania recientemente (Foto cortesía Cancillería de El Salvador)

Impulsaron la oferta exportable con catas de café y degustaciones de licores en Alemania (Foto cortesía Cancillería de El Salvador)

Durante la jornada en Berlín se sirvieron las variedades pacas, pacamara, cuscatleco y bourbon, mientras Ron Guazapa y Luna Spirits presentaron su incursión en el mercado internacional ante importadores y empresarios (Foto cortesía Cancillería de El Salvador)

Durante recientes eventos internacionales en Estambul y Berlín, productores centroamericanos exhibieron sus mejores cultivos y bebidas espirituosas ante compradores estratégicos, baristas destacados y dueños de negocios del sector gastronómico de la región (Foto cortesía Cancillería de El Salvador)