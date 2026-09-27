Educación

El humor y las rimas pueden facilitar el aprendizaje

Los juegos de palabras y los patrones sonoros ayudan a retener contenidos, aunque su repetición por sí sola no garantiza comprensión de una regla

Un niño sentado coloca piezas de rompecabezas con letras y palabras entre notas musicales y alfabetos flotantes.
Las estrategias mnemotécnicas facilitan la retención de datos pero no sustituyen la comprensión de los contenidos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una rima breve, una imagen absurda o un juego de palabras pueden hacer que un dato sea más sencillo de recuperar después de estudiarlo. El límite es claro: el humor y estas estrategias pueden facilitar la retención, pero no reemplazan la comprensión ni la práctica. Su utilidad depende de que estén conectadas con el contenido que se busca aprender.

La pregunta no es si una frase pegadiza alcanza para enseñar una regla, sino en qué momento puede servir como apoyo. BBC explica que las mnemotecnias, estrategias que organizan o asocian información para hacerla más memorable, pueden resultar útiles para algunos aprendizajes, como la escritura de palabras difíciles. El medio también señala que las asociaciones musicales pueden contribuir a recordar contenidos.

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El interés por estos recursos se relaciona con una situación habitual de estudio: memorizar listas, fórmulas o normas sin poder recuperarlas con facilidad cuando hace falta usarlas. BBC Future menciona técnicas de elaboración que añaden significado a un hecho mediante imágenes o frases, y destaca que una asociación humorística puede volver más recordable una información.

La evidencia disponible invita a evitar conclusiones automáticas. Una revisión publicada en Frontiers in Psychology sobre humor instructivo sostiene que los resultados más favorables se observan cuando el material humorístico está vinculado con el tema de la clase. E

l análisis también diferencia ese uso de los chistes ajenos al contenido, que pueden captar la atención sin reforzar necesariamente el concepto que se intenta enseñar.

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Las rimas permiten trabajar los sonidos que forman las palabras

Varios estudiantes en un aula rodean una pizarra blanca con texto manuscrito sobre el doble sentido de las palabras mientras sostienen un cartel.
El Instituto de Ciencias de la Educación define la conciencia fonológica como la habilidad para manipular sonidos hablados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre rima y aprendizaje tiene una aplicación específica en los primeros procesos de lectura. El Institute of Education Sciences de Estados Unidos define la conciencia fonológica como la capacidad de reconocer y manipular los sonidos de las palabras habladas. El organismo incluye dentro de esa habilidad la identificación de rimas, aliteraciones y sílabas, junto con capacidades más complejas vinculadas a los sonidos iniciales y finales.

Esa precisión es importante porque una rima no funciona solamente como un adorno verbal. En actividades orientadas a la alfabetización inicial, permite prestar atención a terminaciones que suenan igual y comparar cómo se organizan las palabras. Según publicó el Institute of Education Sciences, la conciencia fonológica es una habilidad fundamental para la lectura, y los textos con repeticiones sonoras ofrecen material para practicarla.

El organismo federal ilustra este enfoque con libros que presentan palabras rimadas y con ejercicios para reconocer similitudes entre sonidos. La propuesta no consiste en repetir versos de memoria sin contexto, sino en utilizar las rimas para distinguir unidades sonoras del lenguaje. El objetivo educativo es identificar y manipular sonidos, no solo recitar una secuencia conocida.

El vínculo entre rima y anticipación también aparece en un estudio publicado en National Center for Biotechnology Information. La investigación examinó cómo las rimas y las pausas pueden ayudar a prever palabras en relatos infantiles. Sus resultados indicaron que las palabras nuevas ubicadas al final de una estrofa rimada fueron más memorables que cuando aparecían al comienzo.

El humor aporta si explica el contenido y no compite con él

Una maestra sostiene un libro abierto ante varios niños sentados en la alfombra de un aula decorada con carteles del abecedario y estantes.
Hacer una pausa antes de una palabra rimada estimula la anticipación activa durante la lectura con niños (Imagen Ilustrativa Infobae)

El humor instructivo se diferencia del uso de una broma como pausa o entretenimiento. La revisión publicada en Frontiers in Psychology reúne investigaciones que analizaron el humor incorporado en situaciones de enseñanza y plantea que los ejemplos, ilustraciones o situaciones humorísticas relacionadas con el contenido pueden favorecer la retención y el recuerdo.

La condición central es la pertinencia. De acuerdo con esa revisión, el humor vinculado con la materia puede reforzar la elaboración de una idea porque demanda procesar el chiste y el concepto al mismo tiempo. En cambio, si una escena graciosa no se relaciona con lo que se está explicando, puede quedar como un recuerdo separado del aprendizaje buscado.

La distinción también permite evitar una expectativa excesiva sobre el recurso. Que una explicación resulte entretenida no demuestra que haya sido comprendida. La comprensión se verifica cuando una persona puede explicar una regla con sus propias palabras, reconocerla en ejemplos distintos y aplicarla fuera de la situación en la que la aprendió.

El National Institute of Child Health and Human Development de Estados Unidos incluye las rimas, las canciones y los versos con ritmos y sonidos repetidos entre las experiencias que acercan a los niños al lenguaje hablado y a los libros. El documento también propone detenerse antes de una palabra rimada en un texto conocido para que el niño intente completarla, una dinámica que desplaza la actividad desde la escucha pasiva hacia la anticipación.

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