Prosperidad Ciudadana completó su comité en Guatemala: dirigentes vinculados a alcaldías y contratistas estatales

El partido Prosperidad Ciudadana celebró su asamblea nacional extraordinaria en la Ciudad de Guatemala para completar la integración de su Comité Ejecutivo Nacional. (Prosperidad Ciudadana)

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El partido Prosperidad Ciudadana (PC) celebró el domingo 27 de septiembre su asamblea nacional extraordinaria en un hotel de la zona 4 de Ciudad de Guatemala, donde completó la integración de su Comité Ejecutivo Nacional y eligió a los integrantes de su Tribunal de Honor.

La actividad reunió a figuras con antecedentes de cuestionamientos públicos y vínculos con contratistas del Estado.

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La secretaria general de la agrupación, Lilian Piedad García Contreras, informó que siete personas fueron designadas para completar los 23 puestos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). También anunció la incorporación del diputado Sergio Arana como coordinador nacional del partido.

García indicó que la organización se prepara para las postulaciones de candidatos a corporaciones municipales. Añadió que los nombres de quienes integrarán el binomio presidencial se conocerán más adelante.

La asamblea nacional de postulación está prevista para enero de 2027, aunque todavía no hay una fecha definida. El Comité Ejecutivo Nacional quedó integrado de la siguiente manera:

Titulares electos

Stephanie Michelle Arana Severino

Lilian Piedad García Contreras Suplentes

Byron Jeovany Hengstenberg García

Robin Alexander García

Otros cargos

Secretario Pueblos Indígenas : Carlos Enrique Alejandro Chitay Caal

Secretario de Logística : Víctor David Arana Sheron

Secretario de Profesionales : Henry Michael Cojoc Motan

Secretario de Empresarios: Mario Alejandro Radford Milian

La secretaria general Lilian Piedad García Contreras designó al diputado Sergio Arana como coordinador nacional de la agrupación política.

Suplentes

Robin Alexander García

Abner Danilo Chitay Caal

Drebin Judson

Órgano de Fiscalización Financiera

Gretel Violeta Cardona Monzón

José Ranato Rodríguez Lara

Un alcalde investigado por posible campaña anticipada

Entre los nuevos integrantes figura Carlos Enrique Alejandro Chitay Caal, alcalde de Tamahú, Alta Verapaz, quien asumió la Secretaría de Pueblos Indígenas. El jefe edil fue cuestionado el año pasado tras donar ataúdes con rótulos de la municipalidad a vecinos del municipio.

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Chitay Caal sostuvo que los féretros se adquirieron con recursos municipales para ayudar a familias sin recursos para cubrir los gastos funerarios. El hecho derivó en una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que abrió un expediente por medio de la Inspección General para establecer si existió campaña política anticipada.

El Tribunal Supremo Electoral investiga a Carlos Enrique Alejandro Chitay Caal por una posible campaña política anticipada en el municipio de Tamahú. (Redes Sociales)

También fue nombrado secretario de Empresarios Mario Alejandro Radford Milian, quien, hasta 2025, fungió como representante legal de Constructora Kade, sociedad que registra cerca de Q259 millones, equivalentes a unos USD 33 millones, en contratos con el Estado desde 2012.

Mario Alejandro Radford Milian asumió la Secretaría de Empresarios tras su paso como representante legal de una constructora con contratos estatales por 259 millones de quetzales. (Guatecompras)

La representación legal de la empresa está ahora a cargo de su padre, William Estuardo Radford Hernández. Radford Hernández también aparece como representante legal de Arquitectos ARPRO, otra firma contratista estatal que suma más de Q39 millones, unos USD 5,1 millones, en adjudicaciones desde 2006, principalmente de municipalidades.

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La firma Arquitectos ARPRO acumula adjudicaciones con municipalidades que superan los 39 millones de quetzales desde el año 2006. (Guatecompras)

Los antecedentes del partido y sus vínculos políticos

Prosperidad Ciudadana fue fundado en 2016 y atravesó tres dirigencias. En 2019 postuló a la presidencia al exalcalde de Villa Nueva, Edwin Escobar. En esa elección participó como candidato Ottoniel Lima Recinos, exalcalde de Nueva Concepción, Escuintla, quien fue condenado por narcotráfico en 2021.

La segunda etapa del partido estuvo marcada por el caso “Clima, corrupción y poder”, relacionado con la compra de estaciones de monitoreo adjudicadas por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) a Outsourcing Total, S.A., por Q30 millones, unos USD 3.9 millones. La empresa fue vinculada al entonces diputado Jorge de Jesús García Silva, su esposa y su hijo.

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El caso Clima, corrupción y poder involucró al exdiputado Jorge García Silva y a Sabrina Véliz Castañeda en una adjudicación anómala de estaciones de monitoreo por Q30 millones a una empresa vinculada al entorno del partido. (Prosperidad Ciudadana)

El TSE inició en diciembre de 2021 un proceso de cancelación contra la agrupación por la desintegración de su CEN. Tras cambios internos y recursos judiciales, el partido retomó sus actividades y recibió a dirigentes vinculados a la alianza de gobierno de Alejandro Giammattei, entre ellos el exministro de Economía Antonio Malouf y la diputada Lilian García.