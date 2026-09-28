“A mi esposa no le hagan nada”: las últimas palabras del hijo de un periodista salvadoreño antes de ser asesinado

El periodista salvadoreño Henry Arana (izquierda) junto a su hijo, Carlos Darío Herrera Maldonado, en una imagen familiar previa a la tragedia (Cortesía: Noticias El Salvador).

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La madrugada del 27 de septiembre de 2017, la violencia criminal en El Salvador enlutó a una de las familias más queridas de la televisión nacional cuando miembros de pandillas asesinaron a Carlos Darío Herrera Maldonado, hijo del emblemático periodista Henry Arana, en un ataque armado que, años después, derivó en una condena judicial superior a los mil años de cárcel para el cabecilla de la estructura responsable.

El crimen del joven de 22 años conmocionó al gremio periodístico y a la sociedad salvadoreña, no solo por la ferocidad del asalto en una zona residencial, sino por ocurrir en el momento más crítico de la batalla que el comunicador libraba contra un cáncer terminal.

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Aquella madrugada, Carlos Maldonado regresaba a su vivienda tras salir de un casino. Al llegar al pasaje de su residencia en la colonia Jardines del Volcán, en la zona de Ciudad Merliot, municipio de Santa Tecla, sujetos armados lo interceptaron mientras descendía de su vehículo junto a su esposa y su hija de cuatro años.

En medio de la emboscada, el joven intentó proteger a su núcleo familiar. “Hey, pero a mi esposa no le hagan nada”, fueron las últimas palabras que pronunció antes de que los agresores dispararan en reiteradas ocasiones contra sus extremidades y su cabeza.

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La menor resultó ilesa, mientras que los atacantes huyeron de la escena. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y los propios familiares trasladaron a la víctima de urgencia al Hospital San Rafael, en el departamento de La Libertad, pero la gravedad de los impactos de bala causó su deceso poco después de su ingreso.

Carlos Darío Herrera Maldonado, de 22 años, asesinado en la colonia Jardines del Volcán la noche del 26 de septiembre de 2017.

El dolor de Henry Arana marcó los últimos meses del reconocido periodista

La noticia del asesinato impactó de forma devastadora a Henry Arana, una figura con una trayectoria de más de 25 años en la televisión de El Salvador. En abril de 2017, el comunicador había anunciado públicamente que padecía un agresivo cáncer de piel. Al momento del ataque contra su hijo, Arana permanecía internado en un centro hospitalario debido a las complicaciones de sus sesiones de quimioterapia.

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Al enterarse del crimen, el periodista solicitó el alta médica voluntaria para despedir a su hijo en las exequias. A través de redes sociales y a los medios el comunicador expresó su dolor e interpeló para exigir justicia y cuestionar los niveles de inseguridad en el país.

“Gracias a Dios a la niña no le pasó nada”, manifestó Arana a la prensa local al recordar a su nieta, quien estuvo presente en el lugar de los hechos. Afectado por la pérdida de su hijo y por el avance irreversible de la enfermedad, Henry Arana falleció el 29 de enero de 2018, solo cuatro meses después del homicidio.

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Henry Arana, fue un reconocido periodista, enfrentó los dos capítulos más oscuros de su vida. Mientras luchaba contra un agresivo cáncer, sufrió la devastadora pérdida de su hijo, asesinado violentamente.

La justicia salvadoreña condenó a más de mil años de cárcel al cabecilla pandillero

Las investigaciones sobre el caso continuaron a cargo de la Unidad de Vida de la FGR. Las autoridades recolectaron imágenes del sistema de videovigilancia de Santa Tecla para reconstruir la huida de los sospechosos e identificar la participación de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Aunque las indagaciones iniciales de la fiscalía determinaron que el ataque se originó como un asalto violento vinculado a la actividad comercial de compra y venta de vehículos que realizaba la víctima, la causa escaló hasta integrarse en un expediente macro contra la jerarquía criminal en la zona.

El 27 de junio de 2022, la FGR informó de manera oficial la sentencia contra César Alfredo Romero Chávez, conocido bajo el alias de “El Solo de Tecla”, cabecilla del denominado programa Libertad de la MS-13.

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El tribunal lo declaró culpable como autor intelectual y coordinador de 24 casos de homicidio agravado cometidos entre 2016 y 2019, entre los cuales figuraban el de Carlos Maldonado y el de un agente de la PNC.

César Alfredo Romero Chávez, cabecilla de la MS-13 hallado culpable por 24 homicidios agravados, entre ellos el de Carlos Darío Herrera Maldonado (Cortesía: FGR).

Las autoridades impusieron a Romero Chávez una pena de 20 años de prisión por cada uno de los asesinatos, lo que sumó un total de 1,090 años de cárcel. El fallo judicial confirmó que la estructura criminal enterraba a muchas de sus víctimas en cementerios clandestinos en el departamento de La Libertad, lo que concluyó el proceso penal de uno de los casos de mayor impacto mediático en la historia reciente del país.

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