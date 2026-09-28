“A mi esposa no le hagan nada”: las últimas palabras del hijo de un periodista salvadoreño antes de ser asesinado

La madrugada del 27 de septiembre de 2017, la violencia criminal en El Salvador enlutó a una de las familias más queridas de la televisión nacional cuando miembros de pandillas asesinaron a Carlos Darío Herrera Maldonado, hijo del emblemático periodista Henry Arana, en un ataque armado que, años después, derivó en una condena judicial superior a los mil años de cárcel para el cabecilla de la estructura responsable.
El crimen del joven de 22 años conmocionó al gremio periodístico y a la sociedad salvadoreña, no solo por la ferocidad del asalto en una zona residencial, sino por ocurrir en el momento más crítico de la batalla que el comunicador libraba contra un cáncer terminal.
PUBLICIDAD
Aquella madrugada, Carlos Maldonado regresaba a su vivienda tras salir de un casino. Al llegar al pasaje de su residencia en la colonia Jardines del Volcán, en la zona de Ciudad Merliot, municipio de Santa Tecla, sujetos armados lo interceptaron mientras descendía de su vehículo junto a su esposa y su hija de cuatro años.
En medio de la emboscada, el joven intentó proteger a su núcleo familiar. “Hey, pero a mi esposa no le hagan nada”, fueron las últimas palabras que pronunció antes de que los agresores dispararan en reiteradas ocasiones contra sus extremidades y su cabeza.
PUBLICIDAD
La menor resultó ilesa, mientras que los atacantes huyeron de la escena. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y los propios familiares trasladaron a la víctima de urgencia al Hospital San Rafael, en el departamento de La Libertad, pero la gravedad de los impactos de bala causó su deceso poco después de su ingreso.
El dolor de Henry Arana marcó los últimos meses del reconocido periodista
La noticia del asesinato impactó de forma devastadora a Henry Arana, una figura con una trayectoria de más de 25 años en la televisión de El Salvador. En abril de 2017, el comunicador había anunciado públicamente que padecía un agresivo cáncer de piel. Al momento del ataque contra su hijo, Arana permanecía internado en un centro hospitalario debido a las complicaciones de sus sesiones de quimioterapia.
PUBLICIDAD
Al enterarse del crimen, el periodista solicitó el alta médica voluntaria para despedir a su hijo en las exequias. A través de redes sociales y a los medios el comunicador expresó su dolor e interpeló para exigir justicia y cuestionar los niveles de inseguridad en el país.
“Gracias a Dios a la niña no le pasó nada”, manifestó Arana a la prensa local al recordar a su nieta, quien estuvo presente en el lugar de los hechos. Afectado por la pérdida de su hijo y por el avance irreversible de la enfermedad, Henry Arana falleció el 29 de enero de 2018, solo cuatro meses después del homicidio.
PUBLICIDAD
La justicia salvadoreña condenó a más de mil años de cárcel al cabecilla pandillero
Las investigaciones sobre el caso continuaron a cargo de la Unidad de Vida de la FGR. Las autoridades recolectaron imágenes del sistema de videovigilancia de Santa Tecla para reconstruir la huida de los sospechosos e identificar la participación de la Mara Salvatrucha (MS-13).
Aunque las indagaciones iniciales de la fiscalía determinaron que el ataque se originó como un asalto violento vinculado a la actividad comercial de compra y venta de vehículos que realizaba la víctima, la causa escaló hasta integrarse en un expediente macro contra la jerarquía criminal en la zona.
El 27 de junio de 2022, la FGR informó de manera oficial la sentencia contra César Alfredo Romero Chávez, conocido bajo el alias de “El Solo de Tecla”, cabecilla del denominado programa Libertad de la MS-13.
PUBLICIDAD
El tribunal lo declaró culpable como autor intelectual y coordinador de 24 casos de homicidio agravado cometidos entre 2016 y 2019, entre los cuales figuraban el de Carlos Maldonado y el de un agente de la PNC.
Las autoridades impusieron a Romero Chávez una pena de 20 años de prisión por cada uno de los asesinatos, lo que sumó un total de 1,090 años de cárcel. El fallo judicial confirmó que la estructura criminal enterraba a muchas de sus víctimas en cementerios clandestinos en el departamento de La Libertad, lo que concluyó el proceso penal de uno de los casos de mayor impacto mediático en la historia reciente del país.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD