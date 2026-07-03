Federico Susbielles: “Bahía Blanca es su puerto, pero también es, en gran medida, lo que generan sus universidades”

Bahía Blanca es la novena ciudad más poblada del país, ubicada en el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires y que hoy enfrenta a nuevas oportunidades que impactan en la gestión, el crecimiento urbano y la educación, entre otros.

Para dar inicio a la charla con el Intendente Federico Susbielles, Patricio Zunini contextualizó que la ciudad hoy se encuentra “Atravesada por la nueva matriz productiva del país que deriva de las inversiones del oil and gas y desarrollos como Vaca Muerta.”

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El puerto como faro de desarrollo económico

A partir de un plan quiquenal 2025-2029, el Puerto de Bahía Blanca viene trabajando en inversiones en accesos, combustible y modernización operativa; un impacto que para Susbielles es muy positivo “más en un momento en el cual no hay obra pública nacional de envergadura.”

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“Bahía Blanca es un puerto moderno, con carga diversificada, que tiene un origen granelero, pero que se ha constituido como el polo petroquímico más importante de la Argentina y es uno de los cinco más importantes de Latinoamérica”, explicó.

Y agregó: “La puesta de inflamables del puerto de Bahía Blanca evacúa gran parte de la producción que sale de Vaca Muerta, con lo cual generamos las redundancias necesarias, hicimos un revamping integral de uno de los muelles, trabajamos sobre diversos proyectos que tenían que ver con mejorar la infraestructura, los brazos; con trabajar también los accesos que hoy están en pleno proceso de inversión, mejorar todos los accesos portuarios. Poder preparar al puerto para el futuro y por otro lado también vincular al puerto con la comunidad. El directorio tomó hace algunos años esa iniciativa, que tenía que ver con que el crecimiento del puerto vaya unido al crecimiento de la comunidad; teníamos mucho contraste entre lo que generaba el puerto y cómo vivía la gente en forma circundante del puerto de Bahía Blanca.”

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“También nos tocó atravesar en diciembre del 23 y en marzo del año pasado dos catástrofes, las más importantes de la historia de la ciudad y en ese proceso de volver a poner a Bahía Blanca de pie nuevamente las empresas tuvieron un gran protagonismo. Entonces la gente claramente debe a las empresas y a las inversiones que llegan a la ciudad, primero como un factor dinamizador, un factor de generación de empleo de calidad y también como en muchos casos han tenido que ver con la reconstrucción de clubes, de escuelas, de espacios públicos, de forestación que la ciudad. El puerto dinamiza la economía de la ciudad poniéndola a resguardo muchas veces de circunstancias macroeconómicas o de economía de primera escala que muchas veces impactan en otras comunidades de otra manera”, planteó Susbielles.

Federico Susbielles, intendente de la Bahía Blanca

Vaca Muerta y el Complejo General Cerri

“La ciudad viene trabajando hace mucho tiempo en este esquema de establecer un círculo virtuoso con las empresas, con una valoración de esas inversiones, con la búsqueda de ir dinamizando también y generando las posibilidades de preparación o capacitación tanto en lo que tiene que ver con la ciudad. Ser un polo de formación muy importante, es uno de los grandes activos que Bahía Blanca tiene. Bahía Blanca es su puerto, pero también es en gran medida lo que generan sus universidades.”

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“Tanto la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Tecnológica, la Universidad Provincial del Sudoeste, son universidades dinámicas que forman profesionales de calidad. Muchos trabajan en el puerto, muchos trabajan hoy en Vaca Muerta y eso genera una situación importante.”, subrayó Susbielles.

Y agregó: “Nosotros vemos primero a Bahía Blanca como la puerta de entrada de la Patagonia, nosotros nos sentimos patagónicos, tenemos mucho que ver con la forma de vivir y de sentir que tienen provincias vecinas como Río Negro, como Neuquén, como Chubut y en este caso nuestro puerto funciona como un ámbito de exportaciones importante. El puerto y el complejo de puertos, Puerto Rosales, Puerto de Ingeniero White, Puerto Galván, estamos en dos años consecutivos de récord de exportaciones, de carga diversificada, es el mayor carga de exportaciones de crudo hoy se da a través de Puerto Rosales; pero el puerto de Bahía Blanca genera y tiene un gran futuro vinculado a la energía, como lo que TGS [Transportadora de Gas del Sur] generó y anunció”.

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Invertir, desarrollar y capacitar

Entre las nuevas inversiones que se están desarrollando, Susbielles destacó: “una nueva planta de separación que va a trabajar sobre el gas líquido y esto es, sin lugar a dudas, agregar valor a las exportaciones de la Argentina. También hay otras inversiones que se van a eslabonar, viene trabajando Pampa Fértil en una nueva planta de fertilizantes, Mega ha anunciado y ha terminado ya un nuevo tren de separación que va a mejorar un 50% su capacidad de exportación y la gran mayoría de las empresas radicadas en la ciudad están con proyectos de inversión. Entonces es fundamental que la ciudad asuma esto como un desafío, por un lado que pueda la cadena de valor generar y agregar valor en las empresas de la ciudad y después que sea en la formación y en el trabajo un desafío regional.”

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Ante estos desarrollos y oportunidades, Susbielles destacó que “la ciudad viene con una mirada clara en materia de formación técnica. Nosotros tenemos un plan para poder captar y retener en la ciudad el empleo, la construcción, no solamente el empleo de base sino los oficios calificados. En esa línea venimos trabajando con las empresas, con la unión industrial, con el puerto, en poder generar una matriz de formación que pueda abastecer y también con los municipios de la región.”

Susbielles estuvo invitado al podcast de Ticmas

Planificar para crecer

El Intendente destacó que trabajan en pensar cómo absorber las nuevas demandas que puede requerir el crecimiento de Vaca Muerta, en especial en gremios como la construcción.

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“La ciudad viene con un desafío de infraestructura importante. Hoy el puerto está invirtiendo en sus accesos, estamos trabajando a ver si Nación puede finalmente licitar lo que es la obra del Paso Urbano, El Cholo; pero tiene que haber inversiones también vinculadas a los trenes. El puerto de Bahía Blanca es el puerto que mayor cantidad de granos importa a través del ferrocarril, es el 30% de los granos, cuando la medida nacional es del 5%”, destacó. Y aseguró la importancia de vincular el sistema ferroviario para trabajar con Vaca Muerta.

Y reflexionó: “La ciudad claramente hoy tiene una visión de poder atraer inversiones, un municipio y un puerto que son modernos, que buscan que la ciudad esté competitiva. Bahía Blanca es una ciudad con instituciones muy fuertes en materia universitaria, es la ciudad con mayor cantidad de científicos por habitante de la Argentina, tiene 14 institutos científicos dependientes del CONICET y creemos que tiene un gran activo para poder impulsar a la economía no solamente en la región sino también en la Argentina.”

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Y agregó: “Bahía Blanca es una de las grandes capitales culturales de la Argentina, genera digamos grandes mentes, tiene ámbitos de formación, es un lugar que tiene escuelas públicas de arte, tanto escuelas de danza, conservatorio de música, de artes visuales, artes escénicas, la literatura tiene un gran bagaje”.

Una ciudad de oficios y educación

“Bahía Blanca tiene mucha jerarquía, todo lo que tiene que ver con las ramas de la ingeniería y nos abocamos mucho a los oficios calificados, montador, cañista, soldadores de alta presión”, resaltó Susbielles y destacó que esta formación articulada y de retención de talentos en la ciudad debe ser una mirada a replicar en toda la región.

“Para nosotros la educación es muy importante, nosotros tenemos y pusimos en marcha cuando comenzó la gestión un programa para trabajar con la deserción escolar. Bahía Blanca hoy tiene los menores niveles de deserción escolar de su historia, es un seguimiento familia por familia con quienes han tenido cierta dificultad con mantener la regularidad”, celebró.

Y explicó que además la ciudad “ha desarrollado una cadena de provisión de servicios a todo el polo petroquímico, al polo industrial de la ciudad, también a Vaca Muerta, muy especializado”. Y este desarrollo formó parte de una visión: “nosotros cuando empezó este camino hace más de 40 años, Bahía Blanca no tenía proveedores especializados, hoy lo tenemos en toda la cadena, también es un gran activo que tiene la ciudad y me parece que hay una variada posibilidad hoy para quien quiera formarse en oficios o formarse en diferentes tipos de carreras para poder trabajar”.

Además de los desarrollos de infraestructura y economía, Susbielles destacó la gestión que se hizo en seguridad en términos de robos y destacó que “Bahía Blanca tiene una tasa tres veces menor al promedio de la Argentina en materia de homicidios”.

“Hemos convocado a todas las fuerzas políticas y a todos quienes tienen intención de ser intendentes de la ciudad, ya que el bicentenario va a ser en el 2028, sería el primer año de la próxima administración, con lo cual me parece que eso ayuda, por un lado a planificar lo que va a ser la conmemoración del bicentenario y después a generar esa hoja de ruta, integral”, destacó Susbielles enfatizando su mirada de proyectos a largo plazo.

Y aseguró:”Bahía Blanca necesita una hoja de ruta para los próximos 20 años en materia de infraestructura, de obras públicas, de urbanismo, de educación, de ciencia, tecnología, obviamente en materia cultural. La verdad que la ciudad, uno la observa, es una ciudad grande, con instituciones grandes y con grandes liderazgos, Bahía Blanca tuvo premios Nobel como César Misltein, figuras del deporte como Manuel Ginóbili, grandes líderes en materia industrial, en materia empresarial, en materia académica, la ciudad ha sido muy grande, lo que no hemos tenido son gobiernos que reflejen lo que la ciudad significa, desde ese lugar lo que a mí me toca es convocar a esa riqueza que la ciudad tiene y generar un plan de gobierno para los próximos 25 años”.