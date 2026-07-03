Educación

El cerebro humano actúa diferente cuando se le pide a la IA que resuelva un ejercicio o que enseñe a resolverlo

Dos investigaciones publicadas en junio de 2026 ponen de relieve la diferencia sobre el rol que se le asigna a la inteligencia artificial a la hora de integrarla a procesos de aprendizaje ya sea de forma autónoma o en el contexto de una clase

Guardar
Google icon
Primer plano de manos sosteniendo un teléfono móvil con una aplicación de chatbot abierta. Al fondo, estudiantes y un profesor en un aula con pupitres y una pizarra
La mayoría de los estudios sobre IA en educación trata la exposición a la tecnología como una condición binaria, es decir si el estudiante usa o no usa IA, pero sin distinguir qué tipo de relación establece con ella (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué rol le asigna un estudiante al uso y respuestas de la inteligencia artificial no es un detalle pedagógico menor. Dos investigaciones publicadas esta semana con pocos días de diferencia- una en Estados Unidos y otra en Londres- apuntan a observar el impacto de la IA en el aprendizaje.

El primer experimento midió la actividad eléctrica del cerebro de adolescentes mientras interactuaban con IA y la otra investigación simuló matemáticamente qué le ocurre a un aula entera cuando la IA está disponible sin restricciones y sin una guía clara para su uso.

PUBLICIDAD

Electrodos y algoritmos en el juego de roles

Dos estudiantes de la Allen High School de Texas, en Estados Unidos, Kashika Khurana y Ally Liew diseñaron y ejecutaron un experimento que será presentado en la conferencia ACM Creativity and Cognition 2026; uno de los principales encuentros académicos de referencia en el área de interacción humano-computadora.

PUBLICIDAD

La hipótesis de partida fue sencilla: la mayoría de los estudios sobre IA en educación trata la exposición a la tecnología como una condición binaria, es decir si el estudiante usa o no usa IA, pero sin distinguir qué tipo de relación establece con ella. Los investigadores propusieron tres modos de interacción claramente diferenciados: la IA como tutor (guía al estudiante sin dar la respuesta directa), como colaborador (trabaja junto al estudiante en el proceso de resolución) y como resolvedor (entrega la respuesta terminada).

Para medir el efecto de cada modo, registraron datos de electroencefalografía y métricas conductuales de 48 participantes de entre 14 y 18 años a lo largo de dos cuestionarios contrabalanceados. El electroencefalograma permite registrar la actividad eléctrica del cerebro con alta resolución temporal, y en este caso se enfocó en la corteza frontal, zona asociada con funciones ejecutivas como la planificación, la toma de decisiones y el control cognitivo.

Un estudiante usa una laptop que muestra el logo de "AI" y "Digital Education Council", mientras otro estudiante toma notas en una biblioteca.
Un estudiante puede parecer más eficiente al usar IA, pero el aula como conjunto puede estar perdiendo el proceso que produce aprendizaje real (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados fueron contundentes, ya que cada modo mostró diferencias significativas en las tres medidas conductuales evaluadas divididas en iniciación, procesamiento y estrés, analizando las ondas gamma y beta y su impacto en la autonomía cognitiva. En lenguaje llano: cuando la IA resuelve, el cerebro adolescente tiende a un estado más pasivo; cuando la IA guía o colabora, el cerebro permanece más activo. Si bien, la muestra fue pequeña, se espera poder replicar la investigación para obtener significancia estadística.

Qué pasa cuando todos tienen acceso a la IA

La segunda investigación tiene una escala radicalmente distinta ya que un equipo de diez investigadores de siete universidades europeas- la Universidad Centroeuropea de Viena, la Universidad de Siena, el Complexity Science Hub de Viena, la Universidad de Vilnius, la Universidad Aalto de Finlandia, el Instituto de Ciencias de Red de la Northeastern University de Londres, la Universidad de Turín, el Politecnico di Torino y la Universidad de Génova- construyó un modelo de agentes computacionales para simular qué ocurre con el uso de la IA en la competencia de resolución de problemas; tomando como referencia un aula de secundaria en la asignatura de física.

Si bien los estudios sobre IA en educación suelen medir el efecto sobre individuos, ¿qué es lo que ocurre a nivel de conjunto en las aulas? La conclusión central de la investigación apunta a que el uso de IA generativa puede disminuir el desarrollo de competencias y aumentar la proporción de estudiantes que permanecen en niveles de competencia más bajos. El efecto no es uniforme ya que varía según la estructura de la red de pares en el aula, por ejemplo, si los vínculos entre estudiantes son densos o dispersos, si hay nodos de alta influencia o si el intercambio de conocimiento está fragmentado. Pero la tendencia general apunta al mismo lugar. Cuando los estudiantes pueden obtener la respuesta de la IA, el trabajo cognitivo que antes se producía en la interacción con otros estudiantes tiende a no producirse.

Un joven de cabello desordenado, con suéter, sentado en un escritorio de madera trabajando en una laptop plateada con una mini planta al lado.
Cuando la IA resuelve, el cerebro adolescente tiende a un estado más pasivo; cuando la IA guía o colabora, el cerebro permanece más activo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo analizado distingue tres condiciones: estudiantes que resuelven tareas de manera individual, estudiantes que colaboran con sus pares y estudiantes que trabajan con el apoyo de IA generativa. Los resultados sugieren que el impacto educativo de la IA generativa debería evaluarse no solo a través de los resultados individuales de aprendizaje sino también a través de sus efectos en la dinámica colectiva de competencia. Dicho de otra manera, un estudiante puede parecer más eficiente al usar IA, pero el aula como conjunto puede estar perdiendo el proceso que produce aprendizaje real.

Ambos estudios ponen el foco en que la pregunta relevante no es si los estudiantes usan IA sino qué tipo de relación establecen con ella. Si el estudiante es quien piensa y la IA amplifica ese pensamiento, el potencial es enorme. Si el estudiante delega el pensamiento en la IA y se limita a copiar el output, no hay aprendizaje e incluso puede darse una simulación de aprendizaje que, como muestran ambas investigaciones, tiene consecuencias medibles tanto en el cerebro individual como en la competencia colectiva del aula.

Temas Relacionados

Inteligencia artificial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Federico Susbielles: “Bahía Blanca es su puerto, pero también es, en gran medida, lo que generan sus universidades”

El Intendente de la Ciudad de Bahía Blanca estuvo presente en el podcast de Ticmas que invita a repensar la sinergia entre aprendizaje y empleabilidad en un ciclo de conversaciones

Federico Susbielles: “Bahía Blanca es su puerto, pero también es, en gran medida, lo que generan sus universidades”

Mendoza suspendió las clases presenciales en toda la provincia por el frío extremo

Las autoridades educativas resolvieron que no haya asistencia a los establecimientos en todos los niveles. Ayer habían suspendido en algunas zonas

Mendoza suspendió las clases presenciales en toda la provincia por el frío extremo

La provincia de Río Negro y Ticmas lanzan un programa de educación para docentes y estudiantes con el foco en el desarrollo energético y minero

En un momento de transformación de la matriz productiva de la provincia, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro impulsa una diplomatura para docentes y cursos de formación para jóvenes que buscan crear sinergia entre el aprendizaje y la empleabilidad

La provincia de Río Negro y Ticmas lanzan un programa de educación para docentes y estudiantes con el foco en el desarrollo energético y minero

La paradoja técnico-profesional: por qué los empleos más demandados siguen siendo los menos elegidos

Un nuevo informe de CEPAL pone de relieve cómo la Educación y Formación Técnico-Profesional se encuentra en un momento de evaluación interna. Una mirada latinoamericana que dialoga con el informe elaborado en conjunto por TICMAS y CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe

La paradoja técnico-profesional: por qué los empleos más demandados siguen siendo los menos elegidos

Pruebas Aprender: hubo mejoras en Lengua, pero en Matemática la mitad de los alumnos de escuela primaria no alcanza el nivel esperado

El 76,9% de los estudiantes de sexto grado logró el nivel satisfactorio o avanzado en Lengua, según un comunicado oficial. La cifra supone una mejora de 10 puntos con respecto a 2023. El Gobierno aún no dio a conocer el informe de resultados completo

Pruebas Aprender: hubo mejoras en Lengua, pero en Matemática la mitad de los alumnos de escuela primaria no alcanza el nivel esperado

DEPORTES

La actitud de Cristiano Ronaldo con Luka Modric tras el triunfo de Portugal ante Croacia que dio la vuelta al mundo

La actitud de Cristiano Ronaldo con Luka Modric tras el triunfo de Portugal ante Croacia que dio la vuelta al mundo

La lupa sobre el polémico gol anulado a Croacia ante Portugal: cómo funcionó el “chip de la verdad” y qué dice el reglamento

La rabiosa reacción del periodista amigo de Cristiano Ronaldo cuando lo reemplazaron en el triunfo de Portugal: “¡No está ni cansado!”

Los mejores memes de la polémica remontada de Portugal sobre Croacia en el Mundial: Cristiano Ronaldo y Luka Modrić, los elegidos

Aseguran que la Federación Alemana “invitó a irse” a Nagelsmann tras el fracaso en el Mundial: los millones en juego y su reemplazante

TELESHOW

El contraataque de Mauro Icardi a Yanina Latorre: “Una pobre mujer que se hizo famosa a los 45 años”

El contraataque de Mauro Icardi a Yanina Latorre: “Una pobre mujer que se hizo famosa a los 45 años”

Mónica Ayos y Diego Olivera visitaron a Marcelo Tinelli en Infobae Mundial: “La mejor pareja de actores argentinos”

Tinelli se reencontró con El Oso Arturo, el mítico personaje de Videomatch, después de 20 años: el divertido momento

Maia Reficco habló por primera vez de su romance con Franco Colapinto: “Él ama lo que hace”

Pedro Alfonso y Laurita Fernández, juntos en La cena de los tontos: “A Paula Chaves no le gustaba”

INFOBAE AMÉRICA

Antes del Mundial, lo único que se sabía de Cabo Verde llegaba por la exquisita voz de Cesária Évora

Antes del Mundial, lo único que se sabía de Cabo Verde llegaba por la exquisita voz de Cesária Évora

Qué leer esta semana: mujeres como una, un relato autobiográfico de Claudia Piñeiro y el clásico ‘Don Segundo Sombra’

Trump afirmó que Irán aceptó “prácticamente todo” lo que Estados Unidos exige para un acuerdo sobre su programa nuclear

‘Contra los foodies’: sobre el buen y el mal comer en el presente

El secretario general de la ONU analizó con Irán los avances de las negociaciones con Estados Unidos e instó a sostener el diálogo