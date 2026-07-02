La paradoja técnico-profesional: por qué los empleos más demandados siguen siendo los menos elegidos

Un trabajador de la industria petrolera (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe “Educación y empleabilidad: demanda laboral, formación y capacitación para la transformación productiva”, elaborado en conjunto por Ticmas y CAF- Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- presentado en la segunda jornada de Empleabilidad y Educación organizada por TICMAS en la Feria del Libro puso el acento en repensar la educación técnica y la formación en oficios en Argentina para el nuevo presente y próximo futuro laboral.

Esa preocupación se escala a nivel regional cuando se observa cómo la inteligencia artificial reorganiza tareas y ocupaciones a una velocidad inédita. El informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentado este año en La Paz, Bolivia, analiza cómo la digitalización está poniendo a prueba la Educación y Formación Técnico-Profesional latinoamericana.

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El documento, elaborado por los investigadores Tomás Esper y Daniela Trucco en el marco de un acuerdo de colaboración entre la CEPAL y la fundación Ayuda en Acción, combina estadísticas, entrevistas y resultados de prueba PISA 2022 en quince países de América Latina.

Educación y Empleabilidad, el informe de Ticmas para la CAF

Una vía de movilidad social regional

Casi siete de cada diez estudiantes de educación secundaria técnica en Chile y Uruguay provienen del 40% de hogares de menores ingresos, lo que sugiere que la educación y formación técnica profesional se visualiza como un canal de inclusión para los sectores más vulnerables.

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Sin embargo, el patrón se invierte en el nivel terciario: ya que en Uruguay y Ecuador, alrededor del 60% de los estudiantes de educación terciaria técnico-profesional pertenece a los dos quintiles de mayores ingresos, un giro que el informe atribuye al menor acceso que los jóvenes de hogares pobres tienen a la educación superior en general.

Según la prueba PISA 2022, los estudiantes de programas técnico-profesionales en América Latina obtuvieron en promedio 10 puntos más que los de secundaria regular en la prueba de matemáticas, una ventaja que se repite en lectura y ciencias en la mayoría de los nueve países analizados. Los casos más marcados fueron Paraguay, donde la diferencia llegó a 47 puntos, y Brasil, con 34 puntos a favor de los estudiantes técnicos.

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En 2023, los egresados de secundaria técnica en Costa Rica y Colombia ganaron en promedio entre un 15,9% y un 17,1% más que sus pares de secundaria regular. Y en cuanto al promedio regional, quienes completaron estudios técnicos terciarios perciben ingresos un 41% superiores a quienes solo terminaron la secundaria, con el caso extremo de Brasil, donde la diferencia trepa al 82%. En Argentina, el 22% de quienes solo tienen secundaria completa vive en situación de pobreza, frente al 9% entre quienes completaron estudios técnicos terciarios. A pesar de esta evidencia, en el informe de CEPAL se destaca que la educación técnica suele ser vista como de menor “calidad” con respecto a la universitaria.

El riesgo de automatización no se distribuye de manera uniforme. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descalce entre lo que se enseña y lo que el mercado pide

El núcleo del informe de CEPAL se posiciona en la tensión entre la velocidad de la transformación digital y la capacidad de los sistemas formativos para adaptarse. Una realidad que también se ve reflejada en las entrevistas realizadas por Ticmas en su informe sobre educación y empleabilidad y que van más allá de los sectores económicos que demandan trabajadores calificados en formación técnica y oficios.

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El riesgo de automatización, según el documento de CEPAL, no se distribuye de manera uniforme. Más del 80% de las tareas del personal de apoyo administrativo tiene una probabilidad alta o media de ser automatizada por inteligencia artificial generativa, un riesgo que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, sobrerrepresentadas en el sector servicios, y a los jóvenes de entre 15 y 29 años, que duplican el riesgo de automatización respecto de trabajadores adultos con el mismo nivel educativo.

Aun así, el informe matiza el alarmismo habitual sobre el reemplazo masivo de empleos: la sustitución total de puestos de trabajo se estima en torno al 2% y el 3%, mientras que el verdadero desafío es la transformación parcial de tareas, que exige procesos constantes de actualización de competencias.

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A esto se suma una brecha de acceso digital que condiciona todo lo demás. En el Estado Plurinacional de Bolivia, solo el 10% de las personas que completaron la secundaria dispone de una computadora en el hogar, frente al 41% entre quienes asistieron a la educación terciaria técnica y al 65% entre quienes cursaron estudios universitarios.

Cinco nudos críticos

El informe identifica cinco obstáculos estructurales: el desajuste entre la formación y la demanda laboral, las dificultades para actualizar al cuerpo docente en competencias digitales, el estigma social de la formación técnica, la débil articulación institucional entre ministerios y sectores productivos, y la rigidez de los sistemas formativos, que dificulta el reconocimiento de saberes adquiridos por fuera del aula.

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Frente a este panorama, la CEPAL propone seis ejes de acción: fortalecer la gobernanza intersectorial, impulsar la innovación pedagógica mediante microcredenciales y trayectorias modulares, consolidar la cooperación internacional con organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo y la OIT/Cinterfor, adaptar las estrategias a los contextos productivos de cada país, cerrar las brechas digitales de infraestructura y formación docente, y situar la equidad como principio rector del proceso.

A modo de reflexión final este nuevo informe plantea que la educación y formación técnica profesional enfrenta un nuevo desafío en América Latina donde puede convertirse en una herramienta de inclusión y romper con el tabú de cierto desprestigio social.

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