Educación

La paradoja técnico-profesional: por qué los empleos más demandados siguen siendo los menos elegidos

Un nuevo informe de CEPAL pone de relieve cómo la Educación y Formación Técnico-Profesional se encuentra en un momento de evaluación interna. Una mirada latinoamericana que dialoga con el informe elaborado en conjunto por TICMAS y CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un trabajador de la industria petrolera (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe “Educación y empleabilidad: demanda laboral, formación y capacitación para la transformación productiva”, elaborado en conjunto por Ticmas y CAF- Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- presentado en la segunda jornada de Empleabilidad y Educación organizada por TICMAS en la Feria del Libro puso el acento en repensar la educación técnica y la formación en oficios en Argentina para el nuevo presente y próximo futuro laboral.

Esa preocupación se escala a nivel regional cuando se observa cómo la inteligencia artificial reorganiza tareas y ocupaciones a una velocidad inédita. El informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentado este año en La Paz, Bolivia, analiza cómo la digitalización está poniendo a prueba la Educación y Formación Técnico-Profesional latinoamericana.

PUBLICIDAD

El documento, elaborado por los investigadores Tomás Esper y Daniela Trucco en el marco de un acuerdo de colaboración entre la CEPAL y la fundación Ayuda en Acción, combina estadísticas, entrevistas y resultados de prueba PISA 2022 en quince países de América Latina.

Ticmas - Portada Educación y Empleabilidad .
Educación y Empleabilidad, el informe de Ticmas para la CAF

Una vía de movilidad social regional

Casi siete de cada diez estudiantes de educación secundaria técnica en Chile y Uruguay provienen del 40% de hogares de menores ingresos, lo que sugiere que la educación y formación técnica profesional se visualiza como un canal de inclusión para los sectores más vulnerables.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el patrón se invierte en el nivel terciario: ya que en Uruguay y Ecuador, alrededor del 60% de los estudiantes de educación terciaria técnico-profesional pertenece a los dos quintiles de mayores ingresos, un giro que el informe atribuye al menor acceso que los jóvenes de hogares pobres tienen a la educación superior en general.

Según la prueba PISA 2022, los estudiantes de programas técnico-profesionales en América Latina obtuvieron en promedio 10 puntos más que los de secundaria regular en la prueba de matemáticas, una ventaja que se repite en lectura y ciencias en la mayoría de los nueve países analizados. Los casos más marcados fueron Paraguay, donde la diferencia llegó a 47 puntos, y Brasil, con 34 puntos a favor de los estudiantes técnicos.

En 2023, los egresados de secundaria técnica en Costa Rica y Colombia ganaron en promedio entre un 15,9% y un 17,1% más que sus pares de secundaria regular. Y en cuanto al promedio regional, quienes completaron estudios técnicos terciarios perciben ingresos un 41% superiores a quienes solo terminaron la secundaria, con el caso extremo de Brasil, donde la diferencia trepa al 82%. En Argentina, el 22% de quienes solo tienen secundaria completa vive en situación de pobreza, frente al 9% entre quienes completaron estudios técnicos terciarios. A pesar de esta evidencia, en el informe de CEPAL se destaca que la educación técnica suele ser vista como de menor “calidad” con respecto a la universitaria.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El riesgo de automatización no se distribuye de manera uniforme. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descalce entre lo que se enseña y lo que el mercado pide

El núcleo del informe de CEPAL se posiciona en la tensión entre la velocidad de la transformación digital y la capacidad de los sistemas formativos para adaptarse. Una realidad que también se ve reflejada en las entrevistas realizadas por Ticmas en su informe sobre educación y empleabilidad y que van más allá de los sectores económicos que demandan trabajadores calificados en formación técnica y oficios.

El riesgo de automatización, según el documento de CEPAL, no se distribuye de manera uniforme. Más del 80% de las tareas del personal de apoyo administrativo tiene una probabilidad alta o media de ser automatizada por inteligencia artificial generativa, un riesgo que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, sobrerrepresentadas en el sector servicios, y a los jóvenes de entre 15 y 29 años, que duplican el riesgo de automatización respecto de trabajadores adultos con el mismo nivel educativo.

Aun así, el informe matiza el alarmismo habitual sobre el reemplazo masivo de empleos: la sustitución total de puestos de trabajo se estima en torno al 2% y el 3%, mientras que el verdadero desafío es la transformación parcial de tareas, que exige procesos constantes de actualización de competencias.

A esto se suma una brecha de acceso digital que condiciona todo lo demás. En el Estado Plurinacional de Bolivia, solo el 10% de las personas que completaron la secundaria dispone de una computadora en el hogar, frente al 41% entre quienes asistieron a la educación terciaria técnica y al 65% entre quienes cursaron estudios universitarios.

Cinco nudos críticos

El informe identifica cinco obstáculos estructurales: el desajuste entre la formación y la demanda laboral, las dificultades para actualizar al cuerpo docente en competencias digitales, el estigma social de la formación técnica, la débil articulación institucional entre ministerios y sectores productivos, y la rigidez de los sistemas formativos, que dificulta el reconocimiento de saberes adquiridos por fuera del aula.

Frente a este panorama, la CEPAL propone seis ejes de acción: fortalecer la gobernanza intersectorial, impulsar la innovación pedagógica mediante microcredenciales y trayectorias modulares, consolidar la cooperación internacional con organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo y la OIT/Cinterfor, adaptar las estrategias a los contextos productivos de cada país, cerrar las brechas digitales de infraestructura y formación docente, y situar la equidad como principio rector del proceso.

A modo de reflexión final este nuevo informe plantea que la educación y formación técnica profesional enfrenta un nuevo desafío en América Latina donde puede convertirse en una herramienta de inclusión y romper con el tabú de cierto desprestigio social.

Temas Relacionados

Empleabilidad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La provincia de Río Negro y Ticmas lanzan un programa de educación para docentes y estudiantes con el foco en el desarrollo energético y minero

En un momento de transformación de la matriz productiva de la provincia, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro impulsa una diplomatura para docentes y cursos de formación para jóvenes que buscan crear sinergia entre el aprendizaje y la empleabilidad

La provincia de Río Negro y Ticmas lanzan un programa de educación para docentes y estudiantes con el foco en el desarrollo energético y minero

Pruebas Aprender: hubo mejoras en Lengua, pero en Matemática la mitad de los alumnos de escuela primaria no alcanza el nivel esperado

El 76,9% de los estudiantes de sexto grado logró el nivel satisfactorio o avanzado en Lengua, según un comunicado oficial. La cifra supone una mejora de 10 puntos con respecto a 2023. El Gobierno aún no dio a conocer el informe de resultados completo

Pruebas Aprender: hubo mejoras en Lengua, pero en Matemática la mitad de los alumnos de escuela primaria no alcanza el nivel esperado

Formación, empleo y logística: la jornada en Mendoza que analizó los cambios que produce la IA en la economía y en el futuro del trabajo

El Ciclo Pilares reunió en Mendoza a referentes de la industria con casos concretos de transformación digital. La jornada dejó en claro que la discusión ya no es si adoptar la IA, sino qué hacer con ella

Formación, empleo y logística: la jornada en Mendoza que analizó los cambios que produce la IA en la economía y en el futuro del trabajo

Hacer preguntas en clase mejora el aprendizaje infantil, pero el estrés familiar puede ponerle un freno

Un experimento aleatorizado de 2025 y un estudio de seguimiento de 2026, ambos con la misma muestra de niños de 5 a 7 años, identifican a la pregunta por sobre la atención como claves para estimular la curiosidad científica, aunque la familia puede actuar como neutralizador

Hacer preguntas en clase mejora el aprendizaje infantil, pero el estrés familiar puede ponerle un freno

“AulaLab”: el desarrollo de la UTN que incorpora inteligencia artificial para analizar cómo aprenden los estudiantes

Lo llevó a cabo la Facultad Regional Córdoba. El entorno experimental registra niveles de atención, participación y clima de aula en tiempo real

“AulaLab”: el desarrollo de la UTN que incorpora inteligencia artificial para analizar cómo aprenden los estudiantes

DEPORTES

El emotivo video con el que Edinson Cavani se despidió de Boca Juniors: “Jamás me voy a arrepentir de haber venido”

El emotivo video con el que Edinson Cavani se despidió de Boca Juniors: “Jamás me voy a arrepentir de haber venido”

La escalofriante patada de la estrella de Estados Unidos que le valió la roja ante Bosnia en el Mundial

“Más fuerte que Pelé, Cruyff y Maradona”: el análisis de un medio de Francia sobre el inicio de la selección de Mbappé en el Mundial

El gesto de Bellingham con Venezuela cuando se retiraba del estadio tras la victoria ante RD Congo en el Mundial

Desgarrador: el momento en el que el técnico de RD Congo se enteró de la muerte de su papá en plena conferencia tras la eliminación

TELESHOW

Roberto Moldavsky, a puro humor con Tinelli en Infobae Mundial: “Para los hombres los 50 son fatales; es la caída”

Roberto Moldavsky, a puro humor con Tinelli en Infobae Mundial: “Para los hombres los 50 son fatales; es la caída”

Grego Rosello sobre su convivencia con Maxi López y El Turco Husaín en el Mundial: “Siento que mi vida es una bosta”

Milett Figueroa prepara debut como cantante con letras sobre el desamor y Marcelo Tinelli reacciona a su foto: “Hermosa”

Thiago Medina deslizó que Daniela Celis lo habría vuelto a buscar tras separarse de Nick Sícaro: “Hacé tu vida”

Mauro Icardi abonó la deuda alimentaria con Wanda Nara: “Está tan deprimido que pagó para ver si le salen mejor las cosas”

INFOBAE AMÉRICA

En fotos: Estadounidenses y salvadoreños se reúnen para ver el partido USA-BIH y celebrar 250 años de independencia de EE.UU.

En fotos: Estadounidenses y salvadoreños se reúnen para ver el partido USA-BIH y celebrar 250 años de independencia de EE.UU.

Congreso nacional en Honduras aprueba apoyo logístico para enviar ayuda humanitaria a Venezuela

Cancillería asiste a un guatemalteco que perdió su casa por los sismos en Venezuela

Cruz Roja de Costa Rica cumple más de 100 horas de rescate en Venezuela y mantiene contacto directo con Hernán Gil

Procesado por el fraude en Tránsito Terrestre exige su móvil de vuelta, aunque es una prueba clave de la investigación dominicana