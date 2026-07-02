La provincia de Río Negro y Ticmas lanzan un programa de educación para docentes y estudiantes con el foco en el desarrollo energético y minero

Eñ programa de Formación para el Desarrollo Energético y Productivo es una acción conjunta del Ministerio de Educación de Río Negro y Ticmas

Río Negro puso en marcha el Programa de Formación para el Desarrollo Energético y Productivo a través de una acción del Ministerio de Educación y Derechos Humanos en alianza con la solución integral educativa Ticmas.

Una iniciativa que ha sido declarada de interés educativo a través de la resolución N° 657/26 y que busca articular el sistema educativo provincial con los sectores estratégicos de energía, minería y desarrollo sostenible; en un momento clave en la evolución productiva en Río Negro.

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El programa que ya está activo contempla dos líneas de acción que se integran en una mirada de impacto y práctica. Por un lado, una Diplomatura en Formación y Educación para el Desarrollo Energético-Productivo, que cuenta con más de 320 docentes inscriptos de la provincia. Por el otro, cursos específicos para estudiantes del último año de la escuela secundaria técnica y de las escuelas secundarias (ESRN) con orientación en Ciencias Naturales.

Una diplomatura de 120 horas para formar referentes

A partir de una cursada virtual y asincrónica, con encuentros pautados de acompañamiento; se inició la Diplomatura en Educación para el Desarrollo Energético-Productivo que incluye cuatro cursos y una evaluación final integradora.

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Diego Sáez, referente del programa Provincial del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, explicó los alcances de la propuesta en el canal ministerial de la Provincia: “Los temas principales son energía, minería y desarrollo sostenible”. El objetivo central es formar a los docentes como referentes en estas temáticas, y abrir nuevas posibilidades para diseñar propuestas educativas innovadoras con impacto directo en sus comunidades y en especial en diálogo con las nuevas necesidades del mundo laboral en esos sectores.

“Creemos que es una oportunidad para ir generando referentes locales, para que haya articulaciones y conexión con el mundo productivo. La idea es que conozcan la realidad y la matriz productiva provincial y local para generar nuevas redes y articulaciones para ampliar los horizontes de formación”, resaltó Sáez.

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Por su parte, Martín Salvetti- Responsable de Educación Técnica, Calidad Educativa y Empleabilidad de Ticmas- explicó: “La diplomatura fue concebida como una propuesta estratégica para acompañar las transformaciones que atraviesa actualmente la provincia de Río Negro. Desde el inicio del diseño se trabajó en articulación con los equipos provinciales para construir una formación que no solo acercara conocimientos técnicos sobre energía, minería e industria, sino que también permitiera a los docentes traducir esos contenidos en experiencias educativas significativas para sus estudiantes y comunidades.”

Y agregó: “La estructura de la diplomatura responde a una lógica progresiva. Los primeros módulos buscan que los docentes comprendan la matriz energética y productiva provincial, las principales actividades económicas vinculadas a la energía y la minería, y los desafíos asociados a la transición energética. A partir de allí, la propuesta avanza hacia el análisis de las nuevas tecnologías, las cadenas de valor emergentes y las oportunidades de desarrollo que se abren para Río Negro.”

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La posibilidad de la asincronía contempla “garantizar el acceso de docentes de toda la provincia, incluyendo localidades alejadas de los grandes centros urbanos” sin perder el foco en los encuentros que permiten contextualizar y “fortalecer la construcción colectiva del conocimiento.” Julián Parenti- Líder de Formación Docente de Ticmas- también celebró el “eje sobre innovación didáctica, centrado en fortalecer y brindar herramientas para que los docentes puedan y transformar los contenidos específicos en propuestas educativas contextualizadas, fortaleciendo el vínculo entre escuela, comunidad y sector productivo.”

Salvetti además destacó que “esta diplomatura fue diseñada específicamente para la realidad rionegrina” y así “formar docentes capaces de convertirse en referentes institucionales para acompañar a los estudiantes en la comprensión de las transformaciones productivas que ya están ocurriendo en la provincia y en la construcción de nuevos proyectos de vida vinculados al desarrollo local.”

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Diego Sáez, referente del programa Provincial del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro

Cursos para estudiantes secundarios

El programa incluye además instancias de formación para estudiantes de 4° año del Ciclo Superior de CET, tanto estatal como privado, y de 5° año de ESRN estatal con orientación en Ciencias Naturales.

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Se dictarán dos cursos: “Introducción a la Industria Petrolera”, en agosto, e “Introducción a la Industria Minera en Río Negro”, en septiembre. Ambos tendrán modalidad virtual, con cursado asincrónico y acompañamiento de docentes tutores.

“La propuesta parte de una premisa central: muchos estudiantes conocen la existencia de estas actividades productivas, pero no necesariamente comprenden cómo funcionan, qué perfiles profesionales requieren, qué tecnologías utilizan ni cuáles son las oportunidades de formación y empleo que generan en sus territorios”, explicó Salvetti.

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Y agregó: “Por ese motivo, ambos cursos fueron construidos a partir de una mirada integral que combina conocimientos técnicos, comprensión de los procesos productivos, análisis territorial y reflexión sobre el desarrollo económico provincial. Cada recorrido busca acercar a los estudiantes a las cadenas de valor reales de la minería y la energía, permitiéndoles comprender cómo se articulan las distintas etapas productivas y qué actores participan en ellas.”

Además, Salvetti subrayó: “El objetivo no es formar trabajadores especializados en 40 horas, sino brindar una primera aproximación que amplíe horizontes, despierte vocaciones y permita a los estudiantes comprender las oportunidades educativas y laborales que existen en su propio territorio.”

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Los contenidos buscan dialogar con la formación secundaria técnica actual y las orientaciones vinculadas a las ciencias naturales a partir del aprendizaje contextualizado donde la innovación, sostenibilidad, seguridad, desarrollo local y nuevas tecnologías son focos clave.

Por su parte, Laura Marinucci- Líder Pedagógica de Curricular- ABP de Ticmas- destacó: “Se plantea el desafío de preparar a las nuevas generaciones para participar activamente en un mundo laboral que está cambiando en la provincia por lo tanto, hoy, la formación docente resulta estratégica ya que no solo permite actualizar conocimientos vinculados a la energía, la industria y los sectores productivos, sino también fortalecer nuevas formas de enseñar. La incorporación de propuestas interdisciplinarias, el trabajo con problemas reales del territorio y el diseño de experiencias de aprendizaje auténticas favorecen que los estudiantes desarrollen capacidades para analizar, crear soluciones y vincular los saberes escolares con los desafíos actuales de su comunidad.