CABA reforma la carrera docente ante la caída de ingresantes: cambios en formación, evaluación y presentismo

Las nuevas medidas abarcan las distintas etapas del recorrido profesional docente y se enmarcan en el plan Buenos Aires Aprende, señalaron desde el Ministerio de Educación.

La Ciudad de Buenos Aires lanzó una reforma de la carrera docente que incluirá exámenes de diagnóstico para quienes ingresan a los profesorados, residencias pagas para los estudiantes destacados y cambios en la evaluación del desempeño, incluyendo una mayor ponderación del presentismo. Según explicaron desde el Ministerio de Educación, la iniciativa –titulada “Ser Docente”– busca intervenir en toda la trayectoria profesional, desde la formación inicial hasta el acceso a cargos directivos.

La medida forma parte del plan Buenos Aires Aprende y se anuncia en un contexto marcado por la caída de las vocaciones docentes en CABA. Aunque este año los ingresantes a los profesorados crecieron 5,9%, la tendencia de los últimos años muestra que en los últimos seis años la cifra de nuevos estudiantes cayó 24% y la cantidad de egresados se redujo 30% entre 2021 y 2024. Solo el 28% de los estudiantes logra completar la carrera en el tiempo previsto (4 años), según datos del ministerio.

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“Es una política integral, sistémica. Abarca todo el recorrido del docente”, sostuvo la ministra de Educación de CABA, Mercedes Miguel, al presentar la iniciativa. “El objetivo es acompañar mejor a quienes enseñan para mejorar los aprendizajes de los estudiantes”, agregó.

La ministra planteó que la formación docente era “el eslabón que faltaba” dentro de las transformaciones impulsadas por la gestión porteña en las distintas dimensiones del sistema educativo y sostuvo que “la evidencia internacional muestra que la mejora educativa empieza por el docente”.

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La reforma se estructura en cinco ejes, que abarcan desde el ingreso a la formación docente hasta el acceso a cargos directivos, e incluyen cambios en los diseños curriculares de los profesorados, modificaciones en la evaluación del desempeño docente y un nuevo sistema de residencias pagas para estudiantes destacados. Por fuera de este último punto, no se prevén medidas referidas a incentivos económicos o mejoras salariales para los docentes.

Los ejes de la reforma abarcan todo el recorrido profesional, desde el ingreso a la formación docente hasta el acceso a cargos directivos.

Evaluación en el ingreso

Uno de los cambios más novedosos es la incorporación de una evaluación diagnóstica para quienes ingresan a los profesorados estatales. La prueba se aplicó por primera vez en abril de este año en los 29 institutos estatales de formación docente y estuvo enfocada en la comprensión lectora a partir de textos periodísticos y académicos.

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Del total de 4.424 ingresantes a los profesorados estatales, el 77% participó de la evaluación, según informó la directora ejecutiva de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa (UEICEE), Samanta Bonelli, en la presentación a la prensa. Y explicó que el 71% de los estudiantes alcanzó el nivel esperado, mientras que el 29% restante no logró el puntaje mínimo requerido.

La evaluación no tiene un carácter eliminatorio: aunque no logren niveles básicos de comprensión lectora, los estudiantes ingresan igual. “No podemos hacer que este examen tenga impacto en el ingreso a la carrera, porque la Ley de Educación Superior no lo permite”, explicó Miguel.

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Los estudiantes que no aprobaron –y los que no participaron– deben realizar un curso autoadministrado de 60 horas. La intención es repetir este examen cada año y utilizarlo como una herramienta de diagnóstico y acompañamiento, señalaron desde el ministerio. Quienes ingresen a los profesorados en agosto participarán de la segunda edición de la evaluación.

El perfil de los futuros docentes en la Ciudad de Buenos Aires. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ministerio porteño también realizó una encuesta a los ingresantes para conocer su perfil. Entre otros datos, el estudio mostró que el 54% trabaja mientras cursa sus estudios, el 67% proviene de escuelas secundarias estatales y casi la mitad (48%) tiene algún familiar que ejerce o ejerció la docencia.

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Entre los aspirantes a la docencia, 3 de cada 4 son mujeres (74%). El promedio de edad es 26 años; 4 de cada 10 ingresantes a la carrera (43,2%) tienen menos de 21 años. Solo el 37,9% de los futuros docentes tiene padres con estudios superiores.

Los nuevos diseños curriculares habilitan hasta un 50% de cursada virtual y asignan más tiempo a las prácticas en escuelas.

Cambios en los profesorados

La reforma también incluye cambios en los profesorados de nivel inicial y primario. Los nuevos diseños curriculares, aprobados el año pasado y puestos en marcha en 2026, habilitan hasta un 50% de cursada virtual y otorgan mayor peso a las prácticas en escuela.

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Además, incorporan modificaciones en los enfoques de enseñanza de Lengua y Matemática, en línea con los cambios curriculares ya implementados en la educación obligatoria.

Otro de los ejes es la creación de un nuevo programa de residencias con estímulo económico para los estudiantes de los profesorados de primaria, según informó la subsecretaria de Gestión del Aprendizaje, Inés Cruzalegui. Los estudiantes destacados podrán acceder a una asignación monetaria durante el período de prácticas –estiman un equivalente al 85% del salario de jornada completa–, a partir de una selección por orden de mérito, en un esquema similar al de las residencias médicas.

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La propuesta busca fortalecer el pasaje de la formación al primer empleo. “Se les va a ofrecer un ‘puente’ a la docencia y un acompañamiento a docentes noveles por parte del Ministerio”, indicó Cruzalegui. Los futuros maestros seleccionados podrán trabajar en escuelas asociadas al programa en roles de “coenseñanza” o pareja pedagógica.

En el Ministerio de Educación están repensando la rúbrica de la evaluación de desempeño, en la que cada año el 95% de los docentes recibe la calificación de "sobresaliente".

La evaluación de desempeño

La reforma alcanza también a los casi 53.000 docentes que se desempeñan en las escuelas estatales de la Ciudad. Para ellos, uno de los principales cambios estará vinculado con la evaluación de desempeño.

Actualmente, la “evaluación de concepto” se aplica todos los años por medio de una rúbrica con más de 50 dimensiones que completan los docentes en diálogo con sus directivos. Según explicó el subsecretario de Planeamiento e Innovación Educativa, Oscar Ghillione, el instrumento quedó desactualizado y perdió capacidad para discriminar distintos niveles de desempeño: cada año, más del 95% de los docentes termina con la calificación de “sobresaliente”.

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Desde el ministerio porteño informaron que, para 2027, están trabajando en una nueva rúbrica de evaluación y en un instrumento específico de evaluación formativa para docentes noveles, que incluirá “observaciones de clase por parte de un equipo externo a la escuela, análisis de documentos pedagógicos y autoevaluación”.

Entre otros cambios, el ministerio prevé otorgar una mayor ponderación al presentismo dentro de la evaluación anual. Entre las alternativas que se analizan, apuntan a que no pueda ser evaluado un docente que no alcance niveles mínimos de asistencia.

El ministerio convocó una mesa de trabajo con los sindicatos para discutir posibles modificaciones al Estatuto Docente, que incluyen una mayor ponderación de la formación continua y un menor peso de la antigüedad en la definición del puntaje.

Mecanismos de ascenso

El último eje de la reforma está orientado al ascenso en la carrera docente y al acceso a cargos de conducción. En ese punto la iniciativa busca actualizar la capacitación que reciben los futuros directores, incorporando contenidos vinculados con liderazgo pedagógico, gestión de equipos, uso de evidencia para la mejora de los aprendizajes y resolución de problemas frecuentes en las instituciones educativas.

En paralelo, el ministerio abrió una mesa de trabajo con los sindicatos para discutir posibles modificaciones al Estatuto Docente. Entre los cambios que se están discutiendo figura la posibilidad de aumentar la valoración de la formación continua, frente al peso que actualmente tiene la antigüedad a la hora de sumar puntaje. Otro punto de preocupación es la alta rotación docente.

“Queremos instalar una cultura de evaluación que sea propositiva para la mejora. Que no dé lo mismo si un docente se esfuerza y otro no”, afirmó Miguel. La ministra subrayó que la mejora de los aprendizajes de los alumnos depende directamente de la formación y el desarrollo profesional de los educadores: “Los docentes y los directivos son las variables de cambio más relevantes del sistema educativo”.