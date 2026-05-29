Un informe oficial se opone a la construcción del mega templo mormón a metros de la iglesia colonial inaugurada en 1745

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días prevé construcción de dos edificios y un estacionamiento subterráneo: en total, serían unos 30.000 metros cuadrados. Además, el proyecto incluye una plaza pública

“La construcción de edificios en las inmediaciones del Monasterio e Iglesia de Santa Catalina es incompatible con la preservación del bien y su entorno de protección. Las obras proyectadas implican riesgos estructurales graves, afectación del microclima, impacto visual negativo y destrucción del patrimonio arqueológico (...) No resulta viable, ni recomendable autorizar nuevas construcciones ni excavaciones en su entorno inmediato”.

El dictamen oficial es de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, que depende de la Secretaría de Cultura de la Nación. Se emitió en diciembre y se ratificó de forma unánime hace apenas unos días, cuando ese organismo que vela por la preservación del patrimonio volvió a revisar la situación de la iglesia y el monasterio de Santa Catalina de Siena, que abrieron sus puertas en 1745 en el barrio de San Nicolás, en pleno corazón porteño.

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Ese conjunto arquitectónico erigido en el siglo XVIII, que fue el primer convento de mujeres de Buenos Aires, está en la esquina de San Martín y Viamonte. En esa manzana está proyectado el próximo templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, un edificio de unos 9.000 metros cuadrados y casi 40 metros de altura. El proyecto de esa iglesia, popularmente conocida como iglesia mormona, incluye otro edificio de unos 5.500 metros cuadrados, un estacionamiento subterráneo de unos 15.000 metros cuadrados y un espacio verde de acceso público.

A ese anteproyecto se refiere la Comisión Nacional de Monumentos cuando asegura que “no resulta viable”. La revisión por parte de la comisión se da porque tanto el monasterio como la iglesia fueron catalogados como Monumento Histórico Nacional, además de estar ubicados en un Área de Protección Histórica según la legislación de la Ciudad.

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El arzobispo porteño, Jorge Garcia Cuerva, ofició una misa en el patio de Santa Catalina de Siena e instó a la preservación del patrimonio. Foto: X (@MartinDandach)

La ratificación del dictamen de la Comisión Nacional de Monumentos llega después de que la Justicia de la Ciudad revocara una cautelar que frenaba el avance del proyecto edilicio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Tal como publicó Infobae, la revocación de la cautelar no implica el comienzo inmediato de la obra, ya que aún están pendientes algunos permisos de obra.

A la vez, la organización no gubernamental Basta de Demoler, que lucha hace casi veinte años por la conservación del patrimonio en Buenos Aires, ya presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Justicia para insistir con el freno al mega templo.

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Este viernes, a las 13.30, Basta de Demoler encabezará una reunión abierta en Viamonte y San Martín, ante Santa Catalina de Siena, para exigir que en la manzana comprendida entre esas dos calles, Reconquista y la avenida Córdoba se habilite una plaza pública y no avancen los proyectos arquitectónicos de miles de metros cuadrados previstos. Fue esta ONG la que se había presentado ante la Justicia para que dictara una medida cautelar que frenara las posibles obras en la manzana en disputa.

Una iglesia cerrada y una reapertura incierta

Son días agitados en la esquina de San Martín y Viamonte. Desde hace unos diez días, la iglesia cerró sus puertas luego de que Gustavo Antico, el rector de Santa Catalina de Siena, comunicó que las obras de peatonalización de la calle Viamonte iniciadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habían provocado grietas, daños y “riesgo estructural” allí.

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Antico, que está en Santa Catalina de Siena desde hace 17 años, trasladó la misa que oficia habitualmente al atrio y el patio de la iglesia, hasta que el frío reubicó esa celebración católica en el coro bajo del monasterio.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, ofició misa en el atrio de Santa Catalina para visibilizar el conflicto y exigir que se preserve el patrimonio. Este jueves, fuentes del Ministerio de Espacio Público de la Ciudad confirmaron a Infobae que “las autoridades de la iglesia y del Ministerio de Espacio Público del gobierno porteño acordaron reabrir la iglesia y, en los próximos días, reanudar las obras en la calle Viamonte, entre San Martín y Reconquista”.

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Ante la consulta de Infobae, Antico aseguró que la comunicación de la cartera de Espacio Público “no refleja lo hablado entre Santa Catalina y la Ciudad” y sostuvo que no hay fecha concreta para la reapertura de la iglesia. “Nuestro deseo es reabrir cuanto antes, porque hay necesidades pastorales de nuestra comunidad que debemos atender. Pero no estamos en condiciones de comunicar cuándo será la reapertura aún”.

Una de las grietas denunciadas por el párroco de Santa Catalina de Siena, que asegura que se originaron tras el inicio de obras de peatonalización en la calle Viamonte

Aunque las fuentes de Espacio Público aseguraron que “el informe sobre el estado edilicio de la Iglesia Santa Catalina de Siena determinó que no hay riesgo estructural”, Antico también matizó esa información: “Que no haya riesgo estructural de un eventual derrumbe no quiere decir que no se hayan producido daños”.

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Desde Espacio Público confirmaron que tanto la Ciudad como la Iglesia y Monasterio de Santa Catalina implementarán un monitoreo diario “para detectar daños producidos por la obra y proceder a su reparación”.

“Un ejemplo único de arquitectura”

El dictamen de la Comisión Nacional de Monumentos sostiene que la integridad del conjunto patrimonial de origen colonial “depende inescindiblemente de la preservación de su entorno inmediato”. Asegura que la presencia del monasterio y la iglesia erigidos en la Buenos Aires colonial “reactiva la memoria histórica y social, lo que le ha otorgado un valor urbano” y asegura que se trata de “un ejemplo único de arquitectura religiosa colonial conservada”.

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Para la comisión, construir en el entorno inmediato de Santa Catalina impacta en “la pérdida de escala histórica del conjunto” y genera “sombreado permanente sobre patios y muros, afectando su lectura y conservación”.

El documento sostiene que una construcción en las inmediaciones de la iglesia y el monasterio “afecta severamente el asoleamiento natural que permite el secado de muros coloniales y la ventilación cruzada de patios históricos”, y agrega que “los edificios coloniales son extremadamente vulnerables a vibraciones por maquinaria pesada, excavaciones y cambios en el equilibrio del terreno”.

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La iglesia y el monasterio de Santa Catalina de Siena son Monumento Histórico Nacional y están en un Área de Protección Histórica de la Ciudad

Las consecuencias de construcciones en el entorno inmediato de edificaciones coloniales, manifiesta el documento refrendado hace apenas unos días, “suelen manifestarse de forma diferida, cuando ya no son fácilmente reversibles”.

Tres días después de que la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos ratificara su dictamen de diciembre del año pasado, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días emitió un comunicado en el que, entre otras cosas, asegura: “Los estudios técnicos realizados por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días indican que no existe evidencia concreta de afectación estructural, visual o de asoleamiento (sombra) sobre el Monasterio ni sobre la Iglesia de Santa Catalina de Siena. El proyecto tampoco afectará la ventilación del monumento histórico, al contrario, la incentiva”.

Ese mismo comunicado sostiene: “El proyecto contempla protocolos de preservación patrimonial especialmente exigentes y tecnología constructiva de nivel internacional, que permite desarrollar obras complejas sin afectar construcciones vecinas. Entre otras medidas de resguardo, el proyecto prevé construir a más de 13 metros del eje divisorio del predio del monasterio, una distancia significativamente mayor que la existente entre el propio monasterio y otros edificios ya presentes en el entorno inmediato”.

Este viernes, con las puertas de la iglesia cerradas y la misa del mediodía dictada en un lugar atípico de Santa Catalina de Siena, la esquina de San Martín y Viamonte será protagonista de la concentración en contra de nuevas construcciones en esa manzana. Un organismo oficial especializado, la Comisión Nacional de Monumentos, se expidió en contra del anteproyecto del mega templo mormón.

El párroco de Santa Catalina de Siena no dudó en cerrar la puerta de la iglesia cuando vio las grietas que atribuyó a las obras de peatonalización realizadas por el Gobierno porteño: “Riesgo estructural”, decía el cartel que colgó de la puerta cerrada. El templo colonial está en boca de todos. Y los 30.000 metros cuadrados que la iglesia mormona quiere construir en esa misma manzana, también.