EmilioTenti Fanfani: “Hay que hacer una profunda reforma intelectual y moral de la formación docente”

“¿De qué hablamos cuando hablamos de crisis educativa? Emilio Tetti Fanfani, uno de los referentes educativos más importantes de la Argentina y de América Latina; autor de ‘La escuela vacía’ y ‘La escuela bajo sospecha’, entre otros títulos, es el invitado de nuestro episodio de hoy”, así dio inicio Patricio Zunini al nuevo episodio del podcast de la solución educativa integral Ticmas.

Zunini invitó a Tenti Fafani a reflexionar sobre las instituciones de enseñanza en diálogo con la sociedad, los institutos de formación docente y la discusión actual sobre la reforma educativa.

La rutina del sistema educativo

“Yo no soy muy amigo de las coyunturas, de los análisis de la actualidad, me interesan más los problemas estructurales de la escuela y esos son bastante antiguos, ya los venimos arrastrando”, se sinceró Tenti Fanfani.

Y aclaró: “Creo que todas las grandes instituciones del occidente están en crisis. Están en crisis en el sentido que ya no funcionan y no producen lo que se espera que tienen que producir. ¿Por qué? Porque nos está cambiando el mundo. Nos ha cambiado todo. Lo que es el desarrollo de la ciencia y la tecnología, lo que son los procesos, las relaciones internacionales, el famoso proceso de globalización, que también lo estamos redefiniendo ahora, las relaciones de poder entre los grandes continentes geopolíticos; la cultura.”

Emilio Tenti Fanfani en diálogo con Patricio Zunini

“Y obviamente que el sistema escolar no tiene esa dinámica de cambio porque el sistema escolar, por una serie de razones sociológicas que ya están muy explicadas, es estructuralmente conservador. Tiende a la rutina, a la reiteración.

Les cuesta extremadamente cambiar, adaptarse. Una vez que se instalan las rutinas, a pesar de que cambia el mundo, les cuesta cambiar la escuela”, subrayó el especialista y agregó: “Por eso hay muchas presiones sobre la escuela. Por eso está bajo sospecha y se la quiere cambiar. Todo gobierno que llega quiere cambiar la escuela. Cada uno con sus signos, sus prejuicios. Este también, no podía ser de otra manera e incluso quiere cambiar la ley. Toda la arquitectura institucional del sistema escolar.”

Pensar la escuela del presente y del futuro

El autor de “La escuela bajo sospecha”(Siglo XXI, 2021), planteó que es clave entender a las nuevas generaciones y sus necesidades de formación. “Lo mínimo que tienen que hacer aquellos que tienen responsabilidades, desde los ministros, los equipos directivos, los directores de las instituciones y los docentes, es tratar de entender este mundo. Y de pensar qué puede hacer la escuela para favorecer la felicidad presente y futura de estas nuevas generaciones.”

Y destacó que en general quienes toman decisiones desde la gestión política consideran que la escuela “tiene que adaptarse a los cambios en los modelos productivos, a los cambios en el mercado de trabajo, a los cambios de la ciencia y la tecnología. No es que la escuela tiene que adaptarse. La escuela es mucho más. La escuela es una institución cultural, tiene que ver con la cultura. Cuando veo las reformas, los intentos de reformas, son siempre legislativas, el presupuesto, pero nadie habla del contenido de la escuela.”

“Por ejemplo, ahora se habla de reformar las instituciones formadoras de docentes. Pero nadie se pregunta ¿qué es lo que tiene que saber un docente? ¿Tiene que saber filosofía? No. ¿O solo tecnología? Porque hay una tendencia dominante a creer que todo es un problema de introducción de la tecnología”, reflexionó.

"La escuela tiene que favorecer a la nueva generación la apropiación de estas herramientas. No hay que caer en el anti tecnologismo", dice Emilio Tenti Fanfani

Educación, historia, mercado y empleabilidad

“También hay otros problemas que son importantes, porque el sistema escolar no solamente está ahí para formar fuerza de trabajo”, planteó Tenti Fanfani y subrayó que también estamos atravesando “una especie de destrucción de la política como un espacio, como una práctica. O una deslegitimación de la política.”

Y planteó: “El mercado es un mecanismo muy interesante, muy productivo para organizar los procesos de producción de distribución de la mayoría de los bienes. Pero una cosa es tener una economía de mercado y otra cosa es tener una sociedad de mercado donde todo se mercantiliza.”

“La escuela tiene que favorecer a la nueva generación la apropiación de estas herramientas. No hay que caer en el anti tecnologismo. La ciencia y la tecnología han pegado un salto impresionante.La ciencia y la tecnología creaban herramientas para prolongar la vida; ahora crean vida”, reflexionó y subrayó la importancia de historizar la enseñanza de la ciencia y la tecnología; más allá de los descubrimientos.

Humanismo y abandono escolar

Tenti Fanfani reflexionó: “Quizás en otra etapa de mi vida no hubiera dicho lo que estoy diciendo ahora. Pero yo creo que es muy importante acompañar el programa escolar desde las viejas disciplinas humanistas. Empezando por la filosofía; creo que hay que volver a la cultura clásica.”

A la hora de dar cuenta del fenómeno del abandono escolar, Tenti Fanfani retomó el nihilismo nietzscheano y subrayó: “El nihilismo tiene tres dimensiones. Ausencia de valores. Objetivo de fines. Ausencia de porqués. ¿Por qué tengo que estudiar? ¿Por qué tengo que obedecer? ¿Por qué tengo que votar? El porqué de la práctica social. Y la crisis de ciertos valores.”

Y resaltó su preocupación de jóvenes que “no saben para qué están en la vida” y de adultos que no pueden dar respuestas a preguntas contemporáneas: “el futuro ya no es lo que era antes”.

“Todavía estamos discutiendo con el celular en la escuela. Y ahora viene la inteligencia artificial. Pero ¿cuánto dura la inteligencia artificial? Es una aceleración de los tiempos.El pasado tampoco ya no interesa a nadie. Se vive el presente. Un eterno presente. Esto es muy preocupante. ¿Cómo hago yo para convencer a un joven, a un chico adolescente que tiene que estudiar para el día de mañana?”, planteó y resaltó que vivimos en un mundo en guerra, crisis climática, falta de trabajo; entre otras grandes crisis.

Grandes preguntas y formación docente

“¿Cómo logramos motivar e interesar a los jóvenes por la cultura y el conocimiento? ¿Cómo los sacamos de sus intereses limitados, de los jueguitos, del fútbol? ¿Cómo los interesamos por los grandes temas de la matemática, de la física?”, abrió el debate Tenti Fanfani.

Y remarcó que justamente una de las funciones de la escuela es “Ayudar a cada chico, a cada chica, a encontrar, como decían los griegos, su daimon, su sentido, su pasión.”

Además, destacó la necesidad de repensar cómo se producen los docentes; cómo se los forma como parte de un sistema que muchas veces no apasiona, una formación como “funcionarios” que puede terminar ahuyentando a los alumnos. “Hay que hacer una profunda reforma intelectual y moral de la formación docente. E institucional también. ¿Por qué tenemos institutos nosotros y no tenemos universidades, facultades, licenciaturas en las universidades?”, señaló y planteó que muchas veces los institutos de formación docente terminan funcionando como un modelo asistencial o sucedáneo a la universidad.

Por último, sobre la idea de pensar en “una escuela ideal”, Emilio Tenti Fanfani aseguró que es necesario un “gran debate colectivo y nacional”, para discutir cuál es el sentido de la escuela hoy y luego pondría el eje en la columna vertebral; aparte de las cuestiones institucionales como que hay que modernizar las instituciones. Está el tema de la cuestión docente que es el reclutamiento, la formación inicial, formación permanente, condiciones de trabajo y salario”.