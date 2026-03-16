Semana internacional del cerebro 2026: cinco investigaciones clave para seguir descubriendo cómo aprendemos

El cruce entre neurociencias y educación explican cómo aprendemos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cruce entre neurociencias y educación no deja de sorprender; y en especial cuando llega el momento de entender cómo aprendemos, en un mundo donde la tecnología parece competir por la razón.

La semana internacional del cerebro (Brain Awareness Week) es una campaña que fue creada hace tres décadas por la Fundación Dana, en Nueva York, que generó la iniciativa específica de reconocimiento hacia el cerebro para entender cómo es que seguimos revelando misterios de este órgano que gobierna nuestro cuerpo e ideas.

Compartimos cinco investigaciones recientes que trazan un mapa actualizado para entender desde la biología y la neurociencia el proceso de aprendizaje.

La creencia de que el cerebro deja de fabricar nuevas neuronas es cada vez más cuestionada (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Viejos son los trapos”

Durante décadas siempre se destacó que llega un momento en el que el cerebro deja de fabricar nuevas neuronas. Sin embargo, esta idea es cada vez más cuestionada; en especial cuando se observa la evolución de personas que tuvieron importantes accidentes cerebrovasculares, como así también en individuos sanos.

En julio de 2015, la revista Science compartió una investigación del Instituto Karolinska de Suecia en el que confirmaron que en la adultez también se fabrican neuronas. El equipo demostró la existencia de células progenitoras neuronales activas en el hipocampo humano de adultos a partir de la secuenciación de ARN de núcleo único y de algoritmos de aprendizaje automático.

Los métodos confirmaron que las nuevas células neuronales se ubican en el giro dentado, una zona del hipocampo que es crucial para la formación de memorias, el aprendizaje y la flexibilidad cognitiva.

Este es uno de los estudios más citados- y también criticado- en el área de entender la evolución del cerebro a lo largo de la vida, y no solo la tan celebrada plasticidad de los primeros años. La investigación identificó 354 células progenitoras neurales en cerebros adolescentes y adultos; incluyendo células madre neurales, progenitores intermedios y neuroblastos.

El sueño cumple un doble rol: además de ordenar y consolidar memorias existentes también sincroniza una población de neuronas conocidas como células de engrama futuro que codifican experiencias de aprendizaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

A descansar que mañana será un nuevo día

Desde el conocimiento popular, dormir siempre se destacó como un acto reparador y la ciencia coincide, a través de nuevas investigaciones, que el sueño no solo consolida memorias y facilita la actividad cotidiana; sino que también es la mejor preparación para aprender algo nuevo.

Investigadores de la Universidad de Toyama, en Japón, destacaron que el sueño cumple un doble rol: además de ordenar y consolidar memorias existentes también sincroniza una población de neuronas conocidas como células de engrama futuro que luego codifican experiencias de aprendizaje completamente nuevas; una forma de sembrar campo fértil para nuevos aprendizajes.

El equipo liderado por el profesor Kaoru Inokuchi plantea que no solo se trata de dormir; sino que también la calidad del sueño establece variaciones en la retención de lo ya aprendido como en la capacidad de adquirir nuevos conocimientos.

La ciencia no deja de resaltar una y otra vez que el cerebro humano todavía tiene muchos misterios para dar a conocer y la ciencia del aprendizaje se encuentra en plena evolución (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuestra brújula interna

¿Qué une a la navegación espacial, el cálculo de las distancias y la memoria? La respuesta está en el hipocampo. Hasta hace poco no estaba claro si esta región del cerebro dependía de estímulos externos- como la luz, los sonidos o los olores- o si poseía algún mecanismo autónomo.

Desde el Instituto de Neurociencia de Max Planck, en Florida, Estados Unidos, entrenaron ratones para recorrer un trayecto en un entorno de realidad virtual sin marcadores visuales. De esta forma los animales solo podían juzgar la distancia recorrida a partir de su propio movimiento.

Y al registrar la actividad de miles de neuronas en el hipocampo, descubrieron que el cerebro codifica distintos patrones según el movimiento: subir o bajar por una rampa, andar recto o girar; un sistema que pone en juego las “células de lugar”.

De esta manera se estudió cómo el hipocampo utiliza una multi estrategia para ubicarse en tiempo, lugar y espacio. Un hallazgo clave para, por ejemplo, la desorientación espacial que es habitual en los primeros síntomas del Alzheimer.

El equilibro del aprendizaje

La criticalidad es un frágil equilibrio en la actividad neuronal que permite el funcionamiento óptimo del cerebro entre el caos y el orden; entre un cerebro sano y uno enfermo. Ese equilibrio sería la clave que maximiza la capacidad de aprendizaje de la que disponemos.

En junio de 2025, dos investigadores estadounidenses, el biólogo Keith Hengen y el físico Woodrow Shew de la Universidad de Washington en San Luis, y de la Universidad de Arkansas, respectivamente; realizaron un metaanálisis de más de 140 estudios publicados a lo largo de casi dos décadas que incluyó investigaciones con cerebros humanos y de animales a partir de distintos métodos de neuroimagen y estados como el sueño, la vigilia y la anestesia.

A partir de métodos matemáticos, los investigadores estimaron qué tan cerca está un cerebro del estado crítico lo que cual impactaría de forma directa en su aprendizaje y en la salud cerebral.

Los cartógrafos aprenden mejor

¿Qué es la inteligencia? Una pregunta cuya respuesta siempre posee una variedad de dimensiones que se van modificando a lo largo del tiempo. Pero a la pregunta de ¿quiénes aprenden mejor y por lo tanto ganan en inteligencia? el equipo de investigación del Instituto Max Planck, que posee más de 80 institutos especializados, presentó una respuesta posible.

Las investigadoras Rebekka Tenderra y Stephanie Theves utilizaron resonancia magnética funcional para establecer una conexión entre quienes poseían una inteligencia fluida para aprender la ubicación de objetos en una arena virtual con una codificación neuronal del tipo cartográfica.

A partir de la resonancia notaron que quienes lograban mejores resultados poseían una actividad cerebral diferente en el hipocampo derecho logrando una mayor claridad de las distancias relacionales. Actividad que también posee impacto en el centro de memoria y la navegación especial. Una inteligencia como mapa que hace la diferencia.

La ciencia no deja de resaltar una y otra vez que el cerebro humano todavía tiene muchos misterios para dar a conocer y la ciencia del aprendizaje se encuentra en plena evolución. Una evolución clave para vivir y aprender mejor a lo largo de la vida.