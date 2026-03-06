Educación

Gobierno relanza ‘Quiero ser, quiero saber’ en colegios públicos y anuncia nuevos métodos de calificación y beneficios para estudiantes

Las nuevas funcionalidades facilitan la aplicación de exámenes de manera online u offline, y ofrecen herramientas de análisis de resultados, lo que permite a colegios ajustar estrategias educativas

Guardar
La iniciativa del Ministerio de
La iniciativa del Ministerio de Educación Nacional ofrece evaluaciones formativas que fortalecen el aprendizaje integral y la calidad educativa en todo el país - crédito Ministerio de Educación

La estrategia ‘Quiero Ser, Quiero Saber’ regresa en 2026 con nuevas oportunidades para estudiantes de educación básica y su comunidad educativa. El programa, impulsado por el Ministerio de Educación Nacional, se desarrollará entre el 9 y el 27 de marzo en su primera fase, con el objetivo de fortalecer el carácter formativo de la evaluación y reconocer el aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes en todo el país.

Para 2026, la cobertura de la estrategia se amplía. A diferencia de la edición anterior, que solo incluía a los grados 5.° y 9.°, en 2026 podrán participar también estudiantes de 3.° y 7.°, sumando así cuatro grados focalizados. Las pruebas estarán disponibles tanto en modalidad online como offline, facilitando la participación de estudiantes en contextos con distintas condiciones de conectividad y acceso tecnológico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las evaluaciones abarcan áreas fundamentales como Lenguaje, Matemáticas y Formación Ciudadana y Desarrollo Socioemocional, y se aplicarán a través de la plataforma oficial https://quieroserquierosaber.edu.co/.

Una de las novedades destacadas para este ciclo es la posibilidad de presentar la prueba en lenguas nativas como wayuunaiki, nasayuwe, kubeo, criollo palenquero y en Lengua de Señas Colombiana para los estudiantes de 5.° y 9.° que así lo deseen. La iniciativa responde al compromiso de avanzar hacia una educación socioculturalmente sensible y diversa.

La estrategia ‘Quiero Ser, Quiero
La estrategia ‘Quiero Ser, Quiero Saber’ 2026 amplía su cobertura e incluye a estudiantes de 3.º, 5.º, 7.º y 9.º de educación básica en Colombia - crédito Secretaría de Educación

El programa ‘Quiero Ser, Quiero Saber’ está dirigido a estudiantes de instituciones educativas oficiales y privadas de todo el país. En 2025, participaron más de 776.800 estudiantes de 10.000 establecimientos educativos, cifra que muestra el alcance y la aceptación de la estrategia. Para 2026, la meta es continuar expandiendo el acceso y lograr una mayor cobertura, llegando a más de 8.000 colegios con procesos de evaluación formativa.

Las pruebas se desarrollarán en tres momentos clave a lo largo del año escolar: la primera aplicación en marzo, la segunda entre el 22 de junio y el 18 de julio, y la tercera entre el 13 y el 31 de octubre. Este esquema permite un seguimiento continuo y detallado de los aprendizajes, brindando a estudiantes e instituciones la oportunidad de orientar el proceso pedagógico, identificar fortalezas y dificultades, y tomar decisiones que fortalezcan la calidad educativa.

El programa espera superar la
El programa espera superar la cifra de 776.800 estudiantes y 10.000 colegios participantes reportada en 2025, aumentando la cobertura y el alcance nacional - crédito Ministerio de Educación

El uso pedagógico de los resultados constituye uno de los pilares de la estrategia. Los resultados no tienen finalidad de calificación, sino que funcionan como insumo diagnóstico para que docentes, directivos y estudiantes reflexionen sobre las trayectorias de aprendizaje y ajusten prácticas pedagógicas.

El Ministerio de Educación promueve la elaboración de reportes nacionales, institucionales y para Secretarías de Educación, con análisis e interpretación de datos, para que toda la comunidad educativa pueda tomar decisiones fundamentadas en la mejora institucional y el desarrollo de competencias.

La plataforma ‘Quiero Ser, Quiero Saber’ fue actualizada para facilitar el acceso y la interacción, permitiendo tanto la presentación de pruebas en línea como su descarga para ser resueltas en entornos sin conectividad. Además, durante el año se realizarán encuentros virtuales para acompañar el uso pedagógico de los resultados, fortaleciendo la capacidad de los colegios para analizar, reflexionar y mejorar sus prácticas educativas.

Los resultados de las pruebas
Los resultados de las pruebas no se utilizarán para calificar, sino como herramienta diagnóstica para docentes, instituciones y la mejora de prácticas pedagógicas - crédito Alcaldía de Bogotá

Esta estrategia responde a la política educativa de Formación Integral, que reconoce la evaluación como una herramienta clave para el mejoramiento de los aprendizajes y el fortalecimiento institucional. El enfoque formativo y regulador de la evaluación busca promover la autonomía y la autorregulación en los estudiantes, incentivando que sean partícipes activos de su propio aprendizaje.

El retorno y fortalecimiento de ‘Quiero Ser, Quiero Saber’ ofrece a la educación básica media colombiana una oportunidad única para innovar en la evaluación, integrar la diversidad cultural y lingüística, y consolidar una enseñanza orientada al desarrollo integral y la mejora continua.

Temas Relacionados

Quiero Ser Quiero SaberMinisterio de Educación NacionalSecretarías de EducaciónEvaluación FormativaEducación BásicaColombia-Noticias

Últimas Noticias

CABA avanza con la prohibición del celular en la escuela: ya no se podrá usar en la secundaria

La medida profundiza las restricciones que rigen desde 2024 para la primaria y el nivel inicial. Ni alumnos ni docentes podrán tener sus teléfonos durante las horas de clase. Desde la cartera educativa porteña enfatizaron que habrá educación digital con los dispositivos de las escuelas

CABA avanza con la prohibición

¿La Generación Z es “menos inteligente”? Qué dice el análisis del Tec de Monterrey

Los nacidos entre 1997 y 2010 rindieron peor que la generación anterior en pruebas cognitivas.

¿La Generación Z es “menos

Las técnicas de estudio que la ciencia recomienda y asegura que realmente funcionan

Subrayar, mapas mentales, hacer microsiestas, incluso jugar con la memoria selectiva y de último momento son opciones universalmente conocidas y muchas veces improvisadas. Pero ¿qué es lo que realmente ayuda a fijar los conocimientos?

Las técnicas de estudio que

Rige por ley la prohibición de usar celulares en las escuelas primarias de provincia de Buenos Aires

La Legislatura bonaerense aprobó en septiembre una norma que restringe el uso de dispositivos móviles en aulas de nivel primario. Esto se puso en práctica desde el lunes, comienzo del ciclo lectivo 2026

Rige por ley la prohibición

Cuatro escenarios posibles para el mercado del trabajo en 2030 a partir del impacto de la IA en la educación y la productividad

Un informe del Foro Económico Internacional (WEF, por sus siglas en inglés) destaca los posibles nuevos paradigmas que se esperan con el auge de la inteligencia artificial y la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida

Cuatro escenarios posibles para el
DEPORTES
Franco Colapinto afronta la primera

Franco Colapinto afronta la primera práctica libre del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

“Hoy lo echo”: el presidente de Racing de Córdoba reveló cómo influyó el factor Ricardo Centurión en la salida del DT

Así fue la destacada labor del argentino Nico Varrone en una accidentada práctica de la Fórmula 2 en Australia

El secreto detrás del Etihad: cómo el City ganó terreno gracias a una decisión del United

Las perlitas de la visita del Inter Miami a la Casa Blanca: el regalo de Messi, la frase de Trump sobre Cristiano y la sorpresa de De Paul

TELESHOW
Catherine Fulop mostró fotos inéditas

Catherine Fulop mostró fotos inéditas del nacimiento de su nieta y contó a cuál de sus padres se parece

El amoroso saludo de cumpleaños de Yanina Latorre: “El más pequeño de la familia”

El descargo de Ian Lucas ante las versiones de su relación con Evangelina Anderson: “Lo que viví fue real”

Marcelo Teto Medina contó cómo continúa su lucha contra el cáncer: “Esto llegó a mi vida para que haga una transformación”

El “permitido” que el marido de Daniela de Lucía le otorgaría dentro de la casa de Gran Hermano: “Lo importante es ganar”

INFOBAE AMÉRICA

El misterio de los cristales

El misterio de los cristales en la prehistoria: por qué los primates elegían el cuarzo

Las muertes masivas de aves marinas en Europa encienden las alarmas sobre el impacto de la crisis climática

Estados Unidos mantiene la presión sobre Irán: atacó más de 2.000 objetivos y destruyó 30 embarcaciones

El canciller iraní aseguró que el régimen está preparado para resistir una invasión de Estados Unidos: “Los estamos esperando”

El secreto detrás del Etihad: cómo el City ganó terreno gracias a una decisión del United