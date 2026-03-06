Gobierno relanza ‘Quiero ser, quiero saber’ en colegios públicos y anuncia nuevos métodos de calificación y beneficios para estudiantes

La iniciativa del Ministerio de Educación Nacional ofrece evaluaciones formativas que fortalecen el aprendizaje integral y la calidad educativa en todo el país - crédito Ministerio de Educación

La estrategia ‘Quiero Ser, Quiero Saber’ regresa en 2026 con nuevas oportunidades para estudiantes de educación básica y su comunidad educativa. El programa, impulsado por el Ministerio de Educación Nacional, se desarrollará entre el 9 y el 27 de marzo en su primera fase, con el objetivo de fortalecer el carácter formativo de la evaluación y reconocer el aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes en todo el país.

Para 2026, la cobertura de la estrategia se amplía. A diferencia de la edición anterior, que solo incluía a los grados 5.° y 9.°, en 2026 podrán participar también estudiantes de 3.° y 7.°, sumando así cuatro grados focalizados. Las pruebas estarán disponibles tanto en modalidad online como offline, facilitando la participación de estudiantes en contextos con distintas condiciones de conectividad y acceso tecnológico.

Las evaluaciones abarcan áreas fundamentales como Lenguaje, Matemáticas y Formación Ciudadana y Desarrollo Socioemocional, y se aplicarán a través de la plataforma oficial https://quieroserquierosaber.edu.co/.

Una de las novedades destacadas para este ciclo es la posibilidad de presentar la prueba en lenguas nativas como wayuunaiki, nasayuwe, kubeo, criollo palenquero y en Lengua de Señas Colombiana para los estudiantes de 5.° y 9.° que así lo deseen. La iniciativa responde al compromiso de avanzar hacia una educación socioculturalmente sensible y diversa.

La estrategia ‘Quiero Ser, Quiero Saber’ 2026 amplía su cobertura e incluye a estudiantes de 3.º, 5.º, 7.º y 9.º de educación básica en Colombia - crédito Secretaría de Educación

El programa ‘Quiero Ser, Quiero Saber’ está dirigido a estudiantes de instituciones educativas oficiales y privadas de todo el país. En 2025, participaron más de 776.800 estudiantes de 10.000 establecimientos educativos, cifra que muestra el alcance y la aceptación de la estrategia. Para 2026, la meta es continuar expandiendo el acceso y lograr una mayor cobertura, llegando a más de 8.000 colegios con procesos de evaluación formativa.

Las pruebas se desarrollarán en tres momentos clave a lo largo del año escolar: la primera aplicación en marzo, la segunda entre el 22 de junio y el 18 de julio, y la tercera entre el 13 y el 31 de octubre. Este esquema permite un seguimiento continuo y detallado de los aprendizajes, brindando a estudiantes e instituciones la oportunidad de orientar el proceso pedagógico, identificar fortalezas y dificultades, y tomar decisiones que fortalezcan la calidad educativa.

El programa espera superar la cifra de 776.800 estudiantes y 10.000 colegios participantes reportada en 2025, aumentando la cobertura y el alcance nacional - crédito Ministerio de Educación

El uso pedagógico de los resultados constituye uno de los pilares de la estrategia. Los resultados no tienen finalidad de calificación, sino que funcionan como insumo diagnóstico para que docentes, directivos y estudiantes reflexionen sobre las trayectorias de aprendizaje y ajusten prácticas pedagógicas.

El Ministerio de Educación promueve la elaboración de reportes nacionales, institucionales y para Secretarías de Educación, con análisis e interpretación de datos, para que toda la comunidad educativa pueda tomar decisiones fundamentadas en la mejora institucional y el desarrollo de competencias.

La plataforma ‘Quiero Ser, Quiero Saber’ fue actualizada para facilitar el acceso y la interacción, permitiendo tanto la presentación de pruebas en línea como su descarga para ser resueltas en entornos sin conectividad. Además, durante el año se realizarán encuentros virtuales para acompañar el uso pedagógico de los resultados, fortaleciendo la capacidad de los colegios para analizar, reflexionar y mejorar sus prácticas educativas.

Los resultados de las pruebas no se utilizarán para calificar, sino como herramienta diagnóstica para docentes, instituciones y la mejora de prácticas pedagógicas - crédito Alcaldía de Bogotá

Esta estrategia responde a la política educativa de Formación Integral, que reconoce la evaluación como una herramienta clave para el mejoramiento de los aprendizajes y el fortalecimiento institucional. El enfoque formativo y regulador de la evaluación busca promover la autonomía y la autorregulación en los estudiantes, incentivando que sean partícipes activos de su propio aprendizaje.

El retorno y fortalecimiento de ‘Quiero Ser, Quiero Saber’ ofrece a la educación básica media colombiana una oportunidad única para innovar en la evaluación, integrar la diversidad cultural y lingüística, y consolidar una enseñanza orientada al desarrollo integral y la mejora continua.