La educación que dialoga con el arte fuera de las aulas en América Latina: experiencias desde el Malba

La publicación “Educación y Arte en Territorio” es el resultado de un trabajo colaborativo de casi dos años entre el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), la Pinacoteca de São Paulo y la plataforma de aprendizaje artístico experimental en el espacio público “LA ESCUELA__”

El arte y la educación como una dupla de transformación local y de conexión comunitaria. Esa es la propuesta de este libro que compila las experiencias compartidas en el encuentro homónimo gratuito realizado en forma presencial y digital en noviembre de 2024 y que hoy se presenta en un documento de reflexión y de llamado a la acción.

Fueron jornadas intensas con una amplísima convocatoria que unió las fronteras de diversos países latinoamericanos; en especial Argentina y Brasil, siendo esta recopilación un trabajo “liderado por los equipos de educación de ambos museos”; explican Rodrigo Moura y Jochen Volz en la presentación. Y agregan: “Es un punto de confluencia entre múltiples agentes educativos, artísticos y comunitarios de América Latina, que nos comparten una constelación de relatos, prácticas y pensamientos que se caracterizan por su diversidad.”

“En tiempos de fragmentación social, desigualdades, crisis de representación política, socavamiento de las identidades locales y depredación de los entornos naturales, las prácticas educativas y artísticas situadas se configuran como un espacio de resistencia y convierten los gestos de encuentro en actos políticos y

pedagógicos”, reflexionan en la introducción.

El territorio como lazo

Resulta interesante que la propuesta llevada a cabo por el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), la Pinacoteca de São Paulo y la plataforma de aprendizaje artístico experimental en el espacio público “LA ESCUELA__” plantea el territorio latinoamericano más allá de la idea de un campo de acción sino que subraya el concepto de comunidad y de espacio de construcción de lazos celebrando a aquellas personas que realizan acciones educativas y artísticas con compromiso social.

Además de contar con un detalle “Encuentro Educación y arte en territorio” (2024), la publicación recopila también el trabajo de más de sesenta autores que reflexionan sobre la sinergia entre el factor artístico y la educación.

Se trata de “educadores, artistas, docentes, trabajadores socio-comunitarios, gestores culturales, curadores e investigadores que trabajan la mediación cultural y la educación en entornos artísticos como una herramienta para trascender muros físicos, culturales, socioeconómicos e institucionales.”

El encuentro

“Generar espacios de intercambio, difusión y reflexión crítica sobre experiencias artístico-pedagógicas vinculadas con comunidades de la región, y su programación contempló conferencias, mesas de intercambio abiertas al público y proyectos artísticos formativos in situ”, detalla la publicación que retoma ese trabajo de casi dos años para trazar el camino recorrido y la colaboración entre los museos de Argentina y Brasil y la plataforma educativa y en colaboración con la Fundación Internacional Siemens Stiftung.

Además de las conferencias magistrales y paneles, el encuentro contó con gran participación y debates en las “quince mesas de intercambio en las que se compartieron más de noventa experiencias de educación, arte y territorio a lo largo de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay”.

Cada capítulo pone el foco no solo en diversas experiencias educativas y artísticas territoriales sino también en las dimensiones políticas de memoria y de derechos humanos que impactan al arte y a la educación, ya sea desde la intervención del espacio público como desde los laboratorios de aprendizaje que funcionan en los museos.

El comité organizador celebra que las “más de 2.700 inscripciones para participar en las mesas de intercambio)”, dan cuenta del “interés en valorizar las culturas locales y reafirma el poder de la educación y del arte como mecanismos de acción para el reconocimiento y agencia de las comunidades, así como la necesidad de contar con políticas públicas fuertes y sostenidas en el tiempo.”

Experiencias que transforman

“Los museos son cajas de sorpresas. Laberintos para perderse, lugares extracotidianos que no se parecen a ninguna infraestructura cultural o social”, reflexionó María de los Ángeles “Chiqui” González, gestora cultural y referente en infancias e innovación. Y alertó: “Tal vez pueda asegurarse que son las instituciones culturales que más debates y cambios han generado en muchos países del mundo.”

En el Encuentro se observó que muchas de las propuestas educativas surgen de urgencias sociales con ánimos de “ fortalecer vínculos comunitarios, recuperar identidades locales, preservar memorias o reparar heridas. Pueden suceder en plazas, calles, centros comunitarios, escuelas o museos”.

Entre los territorios que se mencionan como espacios de lazos entre el arte y el aprendizaje se encuentran proyectos en Minas de Matahambre (Cuba), Valles Calchaquíes (Argentina), Jardim da Conquista (São Paulo), La Cantera (Quito) y proyectos artístico-ecológicos en México y Oaxaca.

Además incluye lo realizado en el programa Las Tres Ecologías del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, proyectos conjuntos de museos uruguayos (Gurvich, Torres García y Figari) y el programa Arte nas Estações en Minas Gerais y Mato Grosso do Sul; entre otros.

Por otro lado, se destacan los trabajos realizados con personas privadas de su libertad como el realizado por el colectivo Sobre Justiças (Brasil), el proyecto Adolescente na rede con trece espacios culturales de Río de Janeiro, y mediación cultural con jóvenes del Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil (Santa Fe, Argentina).

Romper con la idea del museo como caja negra, o con el arte como lugar sagrado es lo que vienen a contar estas experiencias polifónicas en “esta publicación [que] se construye como un compendio de preguntas abiertas y narrativas inconclusas, de caminos andados y de senderos por recorrer, que generan un registro de

época de una América Latina signada por la diferencia, pero apostando a su transformación.”

Chiqui González plantea que “educar es acompañar a las personas a abrazar el mundo” y propone “una escuela abierta al territorio, filosófica en el sentido de acompañar a los que aprenden en el arte de vivir, estética en el sentido de poner en juego una poética sobre qué es lo humano”, donde arte, ciencia y medio ambiente se conectan en el aprendizaje.

