El MIT y la inteligencia artificial en la educación: “Nuestras primeras conjeturas sobre la tecnología suelen ser erróneas”

Debido a las condiciones climáticas, Justin Reich no pudo estar presente en el IFE Conference. Su participación fue remota.

“La máquina de la tarea: Navegando el futuro incierto de la IA en las escuelas K-12”, es el nombre de la disertación que llevó a cabo Justin Reich quien en los dos años posteriores al lanzamiento de ChatGPT (noviembre 2022) se dedicó junto a investigadores del MIT Teaching Systems Lab a entrevistar a más de 120 docentes y estudiantes en Estados Unidos.

La idea fue simple y compleja al mismo tiempo: entender cómo la inteligencia artificial estaba transformando las formas de hacer y evaluar las tareas escolares para el hogar.

Reich, quien comenzó su carrera como profesor de historia en secundaria , es autor de diversos títulos, artículos académicos y periodísticos y también lleva adelante un reconocido podcast llamado “Tech Lab Podcast” y un doctorado de la Escuela de Posgrado en Educación de Harvard.

Justin Reich es profesor asociado del Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Escuchar a quienes están en cerca del aprendizaje

“Quiero hablarles sobre cuatro ideas relacionadas con la IA en la educación que considero importantes. Estos son los temas que se abordarán a lo largo de la charla: sustracción, humildad, experimentación y evaluación”, comenzó Reich luego de disculparse por no estar presente, dadas las fuertes condiciones climáticas en Estados Unidos que le impidieron viajar a Monterrey.

Reich explicó que al observar, en 2022, el impacto en docentes y estudiantes K-12 post pandemia se detectaba un mayor desánimo y ausentismo crónico que durante la propia crisis del COVID.

En el caso de Estados Unidos “el número de chicos que no estaba yendo a las escuelas había alcanzado máximos históricos. Y la moral de los docentes estaba en la escala más baja en los últimos 50 años. Es muy difícil arreglar sistemas desbordados y agregarles algo. No puedes decir vamos a hacer estas otras seis cosas más y lo arreglamos. Se trata de descubrir cómo hacerlos más simples”.

Reich explicó: “Estaba trabajando en un proyecto llamado Sustracción en Acción. Intenté colaborar con las escuelas para descubrir qué es lo que ya no necesitan hacer. ¿Qué tareas menos importantes están haciendo y que pueden liberar a la gente de sus responsabilidades? Para que puedan centrarse en lo más importante.”

Y destacó la importancia de escuchar a docentes y alumnos en el momento en que aparecen novedades; en especial en sistemas estresados como lo es la educación K-12 en Estados Unidos, y otros numerosos países.

“Normalmente, los expertos no están muy cerca de donde realmente ocurre el aprendizaje. Los maestros, directores, auxiliares docentes, directores de escuela, bibliotecarios, personal de cafetería y estudiantes son quienes están realmente cerca de donde ocurre el aprendizaje. Por eso, en los tres años transcurridos desde el lanzamiento de ChatGPT, he dirigido este proyecto llamado The Homework Machine, donde hemos entrevistado a 120 maestros y estudiantes en todo Estados Unidos”, resaltó.

De estas entrevistas surgió, en la primavera de 2023, que muchos docentes coincidieron que el mayor impacto reciente que habían observado era la llegada de la inteligencia artificial generativa a las aulas. A eso se sumaban otros temas como el mencionado ausentismo crónico, falta de docentes sustitutos o problemas de infraestructura.

El miedo a “copiarse” y a no tener respuestas

Reich destacó que con el uso de la IA en las aulas ganó fuerza un fantasma recurrente “copiarse” y una nueva paranoia de panóptico donde “Desconfías de todo lo que te dan tus estudiantes”: “Nadie está haciendo el trabajo”.

Para el especialista este presente no puede ser solucionado a partir de las acciones individuales de los docentes. “Sería de un tiempo imposible, y con un enorme costo para cada educador ver qué política implementar con cada estudiante; entonces es algo que las escuelas deben decidir en conjunto.”, planteó Reich que insistió que se trata de hacer de las complejidades algo más simple.

Pero aseguró que “No hay suficientes evidencias que nos orienten en este momento”, y agregó que no podía asegurar tampoco que sea posible confiar en fuentes habituales como ministros de Educación, políticas gubernamentales en cuanto a qué hacer con la IA en las aulas: “Ellos tampoco lo saben”.

Y reflexionó: “Desafortunadamente, muchas de nuestras primeras conjeturas sobre las nuevas tecnologías son erróneas. Me considero una especie de historiador aplicado de la educación. En mi trabajo, estudio los ciclos de auge de las tecnologías educativas antiguas e intento descubrir qué podemos aprender sobre los ciclos de auge.”

Aprender a aprender de nuevo

Reich marcó un punto de inflexión en cómo focalizamos en la tecnología a la hora de aprender y ejemplificó con el caso de Google que durante años no se le enseñó a los chicos a realizar búsquedas con pensamiento crítico.

“Si no has aprendido sobre la lectura lateral, deberías. Es fundamental para comprender la web y enseñar a los jóvenes a comprenderla. En Estados Unidos, no hemos implementado esta práctica mejorada en nuestras escuelas.”, resaltó Reich. Y señaló: “Todos los años les pregunto a mis estudiantes: ¿Cómo aprendiste a buscar en la web? Y todavía, la mayoría de ellos me siguen dando viejas o incorrectas ideas”.

Y reflexionó: “Quizás lo que deberíamos hacer es esperar o ayudar a las disciplinas y profesiones a desarrollar prácticas efectivas y luego enseñarlas. Creo que hay cosas que podemos hacer mientras tanto. He estado pensando que en las escuelas, dos de las cosas que hacen los profesores son enseñar y decir: Miren esto”

Además de insistir en que el futuro cercano es incierto y que toda guía sobre qué hacer con la IA tiene sus puntos débiles y de que realmente se trata de ser honestos: “Nuestras primeras conjeturas sobre las nuevas tecnologías suelen ser erróneas. Creo que esto exige humildad. Creo que esto exige transparencia con nuestros padres, con nuestros colegas y con nuestros alumnos.