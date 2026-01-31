Adiós al maestro fío y distante: el docente con más empatía enseña mejor matemáticas

Alina Bitran, directora de Innovation for Poverty Action; Sofialeticia Morales Garza, exsecretaria de Educación de Nuevo León; Pablo Gaitán, director de EQUIDE; y Leandro Chernicoff, Co-Founder de Atentamente Consultores

La empatía, establecer metas positivas, construir relaciones saludables y desarrollar las habilidades que permiten entender y gestionar las emociones son conocimientos claves que se enseñan y deben ser aprendidos para lograr una experiencia educativa integral y de bienestar.

El panel “Programas a Escala de Aprendizaje Socioemocional (SEL)” que tuvo lugar en la segunda jornada del importante foro educativo y tecnológico IFE Conference organizado por el Tecnológico de Monterrey contó con la participación de la ex titular de la Secretaría de Educación de Nuevo León y actual coordinadora de ecosistema de educativo “Legado Nuevo León”, la Dra. Sofialeticia Morales Garza junto a la Directora de Innovation for Poverty Action, Alina Bitran y el Director del EQUIDE (Universidad Iberoamericana) Pablo Gaitán. El encuentro contó con la moderación de Leandro Chernicoff, Co-Founder de Atentamente Consultores.

Compartimos algunas de las reflexiones claves relacionadas a cómo el SEL (por sus siglas en inglés, Social Emotional Learning) puede “implementarse y sostenerse a gran escala en sistemas educativos diversos” ya sea a partir de las experiencias en políticas públicas, investigación aplicada e implementación en diversos territorios mexicanos que marcan la evidencia necesaria para impulsar iniciativas de bienestar a nivel sistémico.

El evento se hizo en el marco del IFE Conference, en el edificio de Rectoría del Tec de Monterrey

Escalar no es solo “hacer más”: es transformar

“Hay todo tipo de beneficios vinculados con salud mental, desempeño vital, violencia y miedo. Creo que el día de hoy, por lo menos para la mayoría de las personas, tanto en el sector educativo como en el sector de financiación, la importancia y trascendencia de la educación socio-emocional está muy bien establecida”, subrayó Chernicoff antes de dar paso a cada uno de los oradores del panel.

Pablo Gaitán fue el primero en tomar la palabra y explicar cómo es trabajar pensando en escalar el impacto del SEL: “Nuestra pregunta era distinta, es ¿qué hacemos el día después de demostrar que funciona? ¿Cómo la llevamos a muchos más lugares, en muchos más contextos y cómo hacemos que más personas puedan beneficiarse de lo que funciona? Eso es un problema muy distinto y entonces ese es donde nosotros quisimos poner el foco. Eso es lo que llamamos hacer investigación de scaling o investigación de escalamiento.”

La investigación de escalamiento- a diferencia de la de impacto tradicional- permite pensar en la magnitud (cantidad de personas), la variedad (a quiénes se puede impactar), la equidad (adaptación a poblaciones diversas) y la sostenibilidad (el impacto en el tiempo). Gaitán resaltó: “Por ejemplo, si hacemos una intervención que requiere de internet, en comunidades donde no llega bien el internet, uno puede aprovechar de la misma manera una intervención como la podría aprovechar con quien sí tiene internet. Entonces tenemos que hacer cosas distintas con ciertas personas para lograr el mismo aprovechamiento. Entonces esa capacidad de modificar y de adaptar una intervención es una forma también de escalamiento para poder alcanzar mejor a todas esas poblaciones.”

Para ello, Gaitán explicó que es clave el contexto externo (social, legislativo y financiero) como así también la organización interna, las adaptaciones claves a cada realidad y los factores puente (el compromiso comunitario) que permiten trabajar, por ejemplo el SEL, en términos de escalabilidad.

SofíaLeticia Morales Garza

La herramienta de la evidencia

En su disertación, la Dra. Sofialeticia Morales Garza puso el foco en un caso concreto de política gubernamental y fue lo implementado por el estado mexicano de Nuevo León en el retorno a las clases luego de la pandemia de COVID-19.

Morales Garza habló del temor y las incertidumbres que estaban instaladas en ese momento y cómo justamente el SEL funcionó como una metodología y herramienta de transformación tanto para alumnos como para formadores. A partir de convertir el aprendizaje socioemocional en una política pública lograron alcanzar a 10 mil docentes que cursaron del diplomado de Educar en Bienestar.

“Empezamos la primera semana con la pedagogía de emergencia. Una pedagogía que nace de las escuelas Waldorf en Alemania y la ha ido acompañando a los países después de desastres naturales”, explicó Morales Garza y celebró la alianza que establecieron con Atentamente para impactar en casi la totalidad de escuelas de Nuevo León (al menos un maestro por escuela); con un enfoque puesto en el 33% de la matrícula en mayor estado de vulnerabilidad.

A partir de “un modelo de rombo de la transformación” en el que quedan impactados el Jefe de Sector, el Supervisor, el Asesor técnico- pedagógico, y el Director con el centro puesto en “el escuadrón de los estudiantes”, se logra un impacto medible y escalable como lo demuestra la Evaluación de “Nuevo León Aprende.”

A partir de diversos cuadros estadísticos, la ex titular de la Secretaría de Educación de Nuevo León fue mostrando la evidencia de todos sus argumentos y subrayó la importancia de la “mentalidad de crecimiento” y un caso puntual: “Hay una relación directa entre el aprendizaje de la educación socioemocional y la mejora en los resultados de matemáticas. Obviamente muchos de ustedes estarán pensando, pues claro, porque la ansiedad que provoca para los niños de tercero de primaria responder un examen de matemáticas. Pero lo más importante de todo, y eso es lo que quiero transmitirles a ustedes, es que lo que no se mide, no se puede mejorar.”

Adaptar lo socioemocional a diversos contextos

La última oradora del panel fue la Directora de Innovation for Poverty Action, Alina Bitran quien explicó cómo trabajaron en un estudio comparativo multinivel en el que realizaron 121 entrevistas en 59 escuelas que incluyó no solo al estado de Nuevo León por su alto foco de institucionalización en la importancia del SEL sino también al estado de Sinaloa y al estado de Campeche.

“Se entrevistó a docentes, directoras de plantel, autoridades educativas y al equipo implementador de Atentamente. Fue desde una perspectiva multinivel, viendo aula, escuela y sistema, e hicimos el análisis comparativo entre contextos.”, explicó.

Bitran destacó que el hallazgo principal fue considerar “Núcleo protegido, periferia flexible”; es decir que los objetivos pedagógicos, el contenido basado en evidencia y la estructura y estándares de calidad eran lo que no debía modificarse mientras que lo que sí era necesario adaptar era el marco cultural, los tiempos y plataformas, los mecanismos de entregas y ciertos componentes de capacitación, seguimiento y apoyo.

Entre los resultados destacados, se mencionó la importancia de WhatsApp como un canal central universal de comunicación para el SEL que fue muy efectivo especialmente en ciertas áreas con dificultades de conexión. Y la importancia de una sostenibilidad sistémica a partir de la creación de líderes locales (champions) que funcionan como nexos y referentes y la comunidad de docentes enseñando a docentes.

Y reflexionó, retomando las palabras de Pablo Gaitán: “Escalar no es solo expandirse, no tenemos que pensar en el escalamiento, únicamente desde la perspectiva expansionista de más es mejor. Escalar también es priorizar la equidad, profundidad y sostenibilidad, y estos también son indicadores que queremos medir. Dos, la equidad requiere anticipar barreras contextuales, desde el diseño y la implementación tenemos que pensar en la equidad, y tener esta flexibilidad para poder adaptar a todos los cambios que se están observando.

Para finalizar, antes de pasar las preguntas de los asistentes, Bitran subrayó: “Tres, la sostenibilidad depende de capacidad instalada; tener esa capacidad para transferir conocimiento y prácticas al sistema, para que el sistema mismo pueda seguir funcionando y adaptándose al concepto. Y por último, escalar exige flexibilidad y exige co-creación, aquí tuvimos grandes ejemplos de esto, tanto de la parte de atentamente, de cómo se pueden flexibilizar para escuchar y responder en tiempo real, y también por parte de los sectores locales de las autoridades, estar dispuestas a sentarse, participar en estos procesos de co-creación, y asegurarse de que todo esto pueda funcionar”.