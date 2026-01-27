Las empresas de tecnología educativa más importantes de Latinoamérica se reúnen en el Tec de Monterrey

El IFE EdTech Summit se desarrolla en el marco del IFE Conference del Tec de Monterrey

El IFE EdTech Summit, que se extiende desde hoy y hasta el jueves, es el espacio donde emprendedores educativos, inversionistas, universidades y tomadores de decisión del ecosistema que conforman las compañías de tecnología educativa en Latinoamérica se cruzan. Son tres días para discutir qué funciona, cómo se implementa y qué condiciones hacen falta para que una buena idea no se agote en una demo.

El IFE EdTech Summit forma parte del IFE Conference 2026, un evento que promete más de 500 actividades en formato presencial y virtual donde se discutirá el presente y el futuro de la educación global. El IFE Conference llega con esta a once ediciones, con más de 34 mil participantes presenciales y unos 10 millones de visualizaciones en línea.

Andrés Watson, fundador de Guayerd, una de las EdTech que ganaron el TecPrize 2025

En la escena regional, el IFE EdTech Summit busca concentrar compañías que tienen nombre con peso propio: Laboratoria, Ticmas, Genially y Acreditta son algunas de las que tienen su lugar en agenda.

La lógica de estos tres días se lee como una serie y un camino con sentido. Se parte desde la pregunta más incómoda y más necesaria: si una edtech dice que mejora aprendizajes, cómo lo demuestra. Luego, hay un tiempo para discutir alianzas —con sector público y con actores del ecosistema—, que suele ser el puente real entre piloto y escala. Y también aparecen los temas de conducción: liderazgo académico y cambio digital sin maquillaje.

Y cuando el evento ya tomó ritmo, la agenda se desplaza hacia los asuntos que definen supervivencia de las empresas: inversión, modelos de aceleración, herramientas de crecimiento, reconocimiento de habilidades, microcredenciales. El cierre reserva un lugar para algo que muchas veces se calla: el costo humano de emprender y escalar.

José Escamilla, director asociado del Instituto para el Futuro de la Educación del Tec de Monterrey

Actividades destacadas

Hoy, martes 27, el EdTech Summit abre con una brújula que marca el “Estado actual del ecosistema EdTech en Latam”. Es una sesión pensada para fijar coordenadas antes de entrar en casos, tecnologías y capital. En paralelo, el día se apoya en el EdTech Park como espacio de demostración y contraste: el IFE lo describe como una exposición de emprendimientos EdTech montada dentro del summit, donde las soluciones se pueden ver en funcionamiento.

El miércoles el debate se afila: “¿Por qué las EdTechs deben estar basadas en evidencia?”. El título marca el tono de la jornada, como si la conversación necesitara ordenar el entusiasmo con un criterio verificable. Es una pregunta que atraviesa todo el ecosistema: cómo pasar de la promesa al dato, del piloto exitoso a la prueba replicable.

El otro gran momento del día es la final del TecPrize 2025, el programa que funciona como una incubadora en tiempo real de los emprendimientos más destacados del año. Son diez finalistas que tienen su última intervención antes de que el jurado elija al ganador.

Anabella Laya, de Acreditta, participa en el panel “Escalar sin romperse: liderazgo consciente en founders”

La jornada de cierre, el próximoi jueves, trae entre lo más destacado dos discusiones que suelen aparecer cuando el crecimiento se vuelve una exigencia. Por un lado, “Escalar sin romperse: liderazgo consciente en founders”. Sera una conversación donde abordar lo que no siempre se dice en público: qué pasa cuando una startup crece rápido y el fundador tiene que sostenerse mientras sostiene la operación. Por otro, “Microcredenciales en Latinoamérica: la visión de rectoras(es) y líderes EdTech para acelerar la transformación”, en sintonía con un foco que el propio IFE viene trabajando alrededor de microcredenciales y liderazgo académico.