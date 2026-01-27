Educación

“A leer en vivo”, la herramienta que combina el juego, la motivación y el uso de IA para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes

Una solución de Ticmas se propone como un proyecto innovador para personalizar el desarrollo de habilidades lectoras en los niños. La herramienta está a punto de desmbarcar en Colombia

"A leer en vivo": la tecnología puesta al servicio del aprendizaje

La crisis de aprendizajes fundamentales, especialmente en comprensión lectora, es una realidad urgente en nuestra región. Sabemos qué habilidades son clave para superarla, y así lo explicaba Jaime Saavedra en su último video en LinkedIn, sin embargo no todas son igual de fáciles de trabajar en el aula, sobre todo en contextos con grupos numerosos, poco tiempo y múltiples demandas pedagógicas, como es el caso de las escuelas públicas en Colombia y otros países de Latinoamérica.

Acompañar procesos como la fluidez lectora de manera individualizada sigue siendo uno de los grandes retos de la educación pública, y es justamente ahí donde tecnologías como la Inteligencia Artificial, cuando se diseñan con sentido pedagógico, pueden convertirse en aliadas reales para cerrar brechas. En Ticmas hemos desarrollado “A Leer en Vivo” una solución integral e innovadora que se apoya en IA para desarrollar y potencializar Fluidez y Comprensión Lectora en nuestros niños y niñas, partiendo de un factor clave y muchas veces olvidado: la motivación. La plataforma convierte la lectura en una experiencia significativa, atractiva y cercana, donde niños y niñas no solo leen, sino que eligen qué leer, de acuerdo con sus intereses, recuperando el placer y el sentido del acto lector.

A leer en vivo simula una sesión de streaming. Con una experiencia lúdica, los estudiantes se sumergen en la lectura en voz alta.

A través de una experiencia gamificada, los estudiantes se sumergen en una simulación comunicacional tipo streamer: leen en voz alta, seleccionan temas que desean compartir y responden preguntas de sus “seguidores”. De esta manera, la lectura se integra con la oralidad, la autoevaluación y la interacción social, generando un entorno de aprendizaje activo, auténtico y profundamente significativo.

La IA nos permite realizar diagnósticos automáticos, dar seguimiento personalizado y registrar métricas clave como la velocidad y la precisión lectora. Esto hace posible ofrecer una experiencia adaptativa, ajustada al nivel y progreso de cada estudiante, y brinda información valiosa para orientar las decisiones pedagógicas. En “A Leer en Vivo” hacemos un uso responsable, ético y pedagógicamente intencionado de la Inteligencia Artificial: el estudiante no interactúa directamente con ella, sino que esta opera como un motor invisible de apoyo al docente, analizando datos, identificando patrones y entregando información clara para personalizar la enseñanza sin reemplazar la mediación humana.

“A Leer en Vivo” no solo evalúa, sino que fortalece capacidades pedagógicas, orienta la toma de decisiones y genera evidencia para la mejora continua

Todo este potencial tecnológico se ve amplificado por nuestro plan de acompañamiento y formación docente, donde reside el verdadero valor pedagógico del programa. No solo formamos a los maestros en diferentes conceptos e interpretación de métricas, sino que los acompañamos para integrar el programa al currículo, entregando un planificador de aula que les permite fortalecer prácticas pedagógicas alineadas con las habilidades esenciales y aplicar guías de intervención basadas en las métricas de la herramienta.

“A Leer en Vivo”, en resumen, es un programa integral que no solo evalúa, sino que fortalece capacidades pedagógicas, orienta la toma de decisiones y genera evidencia para la mejora continua. Es una apuesta por una integración responsable de la Inteligencia Artificial en la educación, donde la tecnología no sustituye la labor docente, sino que la potencia, contribuyendo a construir sistemas educativos más equitativos, efectivos y centrados en los aprendizajes fundamentales.

Irma Ibarra, una de las referentes de Latinoamérica que ha participado en el desarrollo de "A leer en vivo"

Muy pronto, “A Leer en Vivo” llegará a escuelas públicas de Colombia de la mano de Secretarías de Educación y aliados estratégicos que creen, como nosotros en Ticmas, que fortalecer la comprensión lectora no es solo una meta educativa, sino una apuesta decidida por la equidad, el pensamiento crítico y el futuro de nuestros niños y jóvenes.

* Sandra Chica es Chief Business Officer de Ticmas

