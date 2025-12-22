Se lanza un programa para formar a 1.500 estudiantes técnicos para la industria automotriz

Docentes, directivos, empresarios y funcionarios se reunieron en la planta de Prestige Auto para conocer el plan de formación a estudiantes de escuelas técnicas

Uno sabe que está llegando a la planta de Prestige Auto en Virrey del Pino antes de ver los carteles en la ruta: cientos de camionetas Sprinter en hileras ordenadas, brillando bajo el sol, son señal inconfundible. Prestige Auto es la importadora de Mercedes Benz en la Argentina y produce la Sprinter en el país, un vehículo que forma parte del paisaje urbano, y que la compañía exporta a la región.

La invitación era a conocer el nuevo Centro de Visitas para la Comunidad de la planta, un espacio que dé paso a escuelas, instituciones y vecinos. El lugar es moderno, prolijo, sin alardes. Hay guiños a la historia del automovilismo: desde un casco y guantes que pertenecieron al quíntuple campeón Juan Manuel Fangio hasta un corpóreo con George Russell, piloto del equipo McLaren Mercedes Benz.

En ese marco, se dio una charla entre Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto, y Viviana Zocco, fundadora y CEO de Ticmas: un encuentro donde hablar de educación, industria, empleabilidad, futuro. También fue el espacio para anunciar que la planta comenzará a producir 20.000 unidades en 2026 e incorporará nuevos proyectos que antes se hacían fuera de la planta. Además, Prestige trabajará con Ticmas para formar a 1.500 estudiantes de escuelas técnicas y centros de formación de La Matanza en especialidades que hoy faltan.

Viviana Zocco, CEO de Ticmas, en diálogo con Daniel Herrero, de Prestige Auto

El público estaba integrado principalmente docentes: directores de escuelas técnicas, secundarias y primarias de La Matanza, inspectores, secretarios de educación. También había referentes de universidades y del sector privado. Silvina Gvirtz, secretaria de Educación de La Matanza —Virrey del Pino, el lugar donde se levanta la planta, pertenece a ese municipio—, Alfonso Pratt Gay, vicepresidente de Prestige Auto, Gastón Homme de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral, Jorge Eterovic, vicedecano de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Matanza, fueron algunos de los presentes. El clima era relajado, de camaradería.

Daniel Herrero tiene más de veinticinco años de trayectoria en la industria automotriz. Fue presidente de Toyota Argentina entre 2010 y 2022, período en el que la compañía se consolidó como líder en producción y exportaciones y expandió su plantilla de 2.200 a 8.000 empleados. En Prestige Auto impulsa la producción local de la ya mencionada Sprinter y proyecta el crecimiento de la planta con nuevos desarrollos, como la fabricación de bicicletas eléctricas.

Viviana Zocco es una de las empresarias más destacadas del país en innovación, educación y tecnología. Con Ticmas creó una plataforma educativa integral que trabaja con escuelas de toda la región, integrando contenido y tecnología para transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Anteriormente fundó TKM y Bajalibros, y su primera compañía, Risk Analysis, fue vendida a Standard and Poor’s y se convirtió en caso de estudio para Babson College, publicado por Harvard Business Review.

Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto, en diálogo con Viviana Zocco, de Ticmas

La automatización que viene y los pilares para educar distinto

El diálogo estuvo marcado por importantes definiciones. En el contexto de cambios estructurales que provoca la expansión tecnológica, es necesario —y urgente— replantear y fortalecer los puentes entre educación e industria.

Para Herrero, los cambios que vienen en la industria automotriz “serán violentísimos: la automatización, la inteligencia artificial, la robótica van a generar sustitución y la creación”. Por un lado, las tareas repetitivas como soldar, levantar datos o realizar trabajos ergonómicamente pesados van a ser tomados por las máquinas. Si hace diez años, un operario no tenía poder de decisión, hoy se requiere de “un operario calificado que pueda supervisar los procesos automatizados”, dijo.

El escenario presenta una serie de riesgos para quienes no consigan adaptarse: enfrentar una brecha de habilidades insalvable, perder el empleo, quedar excluidos de la polarización entre quienes acceden a formación técnica y mejores salarios, y quienes no. En ese punto es imperativo reconocer una responsabilidad: “Como empresarios”, dijo, “tenemos que decir que todo lo que consigo por productividad hay que usarlo para crecer y generar empleos nuevos; tengo que capacitar para que el supervisor de la celda que acabamos de automatizar salga del grupo de trabajo anterior”.

Viviana Zocco planteó que la educación requiere una actualización inmediata. “Tenemos que pensarla desde un lugar distinto, desde un lugar para el crecimiento”, dijo. El problema empieza cuando los estudiantes no entienden para qué aprenden lo que aprenden. “Si no les damos respuestas correctas, si no los acompañamos en la búsqueda de esas respuestas, vamos a tener abandono en el secundario, frustración”. Y propuso tres pilares innegociables: el aprendizaje significativo, el trabajo en equipo y el aprender a aprender. “Uno aprende, después desaprende y vuelve a aprender todo el tiempo. Si no capacitamos a los jóvenes para tener una mentalidad ágil que capte y se adapte a nuevos contextos y nuevas realidades, lo vamos a estar bloqueando de nuevo antes de empezar”.

La educación, dijo, no puede distribuir solo contenidos: “Hoy educar es facilitar las herramientas, preparar en habilidades, en capacidades, hacer que sean parte de un proyecto. Ahí es donde la educación tiene que conectar con el empleo. Es importantísima la articulación pública privada: concreta, real, sin discursos vacíos. Los privados tenemos que involucrarnos, necesitamos ser parte. Si no, no hay futuro".

Para Herrero, la solución pasa por terminar con “esa dicotomía que tiene la Argentina de que o soy burro o soy ingeniero”. Reivindicó la formación técnica intermedia y las prácticas profesionalizantes que ayuden a las escuelas a mostrar qué es la realidad de una industria. Y coincidió con Viviana Zocco: “Si nosotros, que tuvimos la fortuna de ser educados y que estamos en una empresa, no tomamos la responsabilidad de ayudar a una escuela, de ayudar a un centro de formación, es muy difícil que tengamos un futuro exitoso”.

Daniel Herrero destacó la potencialidad de las escuelas técnicas y la necesidad de formar operarios en las habilidades más requeridas de la industria

El llamado a los docentes

Una anécdota que puede ilustrar la fuerza de las escuelas técnicas. Daniel Herrero contó que Joe Gibbs, dueño del equipo más importante de NASCAR, tenía problemas con las herramientas de las paradas de boxes. Puso a su gente a trabajar, pero no veían la solución. Hasta que un día hizo una réplica en su fábrica y convocó a estudiantes de escuelas técnicas: esperaba que ellos propusieran mejoras: “Las herramientas que le hicieron nunca ningún fabricante de herramientas la pudo superar”, dijo. “Ese es el potencial de la educación, de la transformación y la capacidad de una práctica profesionalizante en la realidad”.

Docentes de todos los niveles educativos escuchaban con atención las palabras de Viviana Zocco y Daniel Herrero en la plata de Prestige Auto

Antes de abrir el micrófono al público, ambos invirtieron los roles. En lugar de lugar hablar de lo que la industria necesita, hicieron un llamado a los docentes. “Yo soy un comprador compulsivo de problemas”, dijo Daniel Herrero y continuó: “Todo proyecto que tengan tráiganlo y nosotros los vamos a acompañar. Todo lo que crean que pueda ayudar a la educación, vengan, que estamos dispuestos”.

Viviana Zocco hizo una convocatoria por la excelencia: “Valoro mucho el trabajo de los docentes porque hacen maravillas con poco, y los desafiaría a que no bajen los brazos”. Les propuso pensar fuera de la caja, involucrarse con la innovación. “La industria tiene que crecer, va a crecer, y los va a necesitar. Piensen al docente como un coach, como alguien que empuja adelante a los chicos. Eso es fundamental”.