El concurso que premia a los estudiantes secundarios que transforman a los clásicos en animaciones, podcasts y obras de teatro

"El espejo de los invisibles", el video stopmotion que hicieron los estudiantes de Nivel Medio de Niquivil, San Juan, a partir de "El espejo africano", de Liliana Bodoc

Hay concursos que entregan premios. Y hay otros que, además, abren puertas. Sin dudas RE.VER, el programa impulsado por las Fundaciones Grupo Petersen y la solución educativa Ticmas, está entre los segundos. La apuesta es que los estudiantes de los colegios secundarios donde FGP tiene su zona de influencia —San Juan, Santa Fe, Entre Ríos y Santa Cruz— no solo lean literatura, sino que la atraviesen, la deconstruyan y la rearmen con sus propias manos.

En esta nueva edición del concurso, el desafío consistió en tomar una obra literaria y reinterpretarla a través de tres formatos: una animación con stopmotion, una dramatización y un podcast. La propuesta combinó la metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos con herramientas tecnológicas e inteligencia artificial, buscando que funcionara como amplificador de la creatividad.

Entre agosto y octubre se dieron talleres virtuales a través de la plataforma de Ticmas, y, de las 30 escuelas participantes, tres proyectos se destacaron por su capacidad de hacer dialogar texto y contexto, palabra y sonido, literatura y realidad. El premio en la categoría stopmotion fue para “El Espejo de los invisibles”, de la Escuela de Nivel Medio de Niquivil, San Juan. En la categoría Obra breve dramatizada ganó “La casa de Bernarda Alba corto”, de la Escuela Secundaria N° 10 Dr. Joaquín Vivanco, de Entre Ríos. Y en podcast, el reconocimiento fue para “La masacre de 1835”, producido por estudiantes de la E.E.T.P Nº 481 “Esteban Echeverría”, de Santa Fe. Cada una de estas escuelas recibió un Aula Multimedia —notebook, proyector y parlantes— para seguir fortaleciendo la innovación educativa dentro de sus comunidades.

El todo es más que la suma de las partes

Ana Valeria Ruiz, docente de la Escuela de Niquivil, cuenta que RE.VER fue, para los estudiantes, mucho más que una competencia. Desde la escuela rural de San Juan, el proyecto significó la posibilidad de demostrar que, con creatividad y acompañamiento, es posible apropiarse de la literatura y producir un nuevo objeto que emocione y represente a los estudiantes.

El trabajo partió del cuento “El espejo africano” de la recordada Liliana Bodoc. Los chicos investigaron el contexto histórico de la esclavitud en el Río de la Plata, analizaron valores y emociones, crearon música original y fabricaron muñecos en el taller de tecnología. Fue una producción interdisciplinaria donde confluyeron Historia, Lengua, Ética, Arte. “Fue emocionante verlos iluminarse, entusiasmarse, trabajar en equipo y descubrir que cada pequeño aporte construye algo grande”, dice Ruiz. Y agrega: “Sobre todo, fue un abrazo a la educación pública. Un recordatorio de que, cuando se nos ofrecen oportunidades, cuando hay instituciones que creen en los estudiantes y apuestan por su potencial, los logros son posibles".

La escena que más la conmovió fue cuando Salvador, el personaje principal, observa en el reflejo de un viejo espejo la libertad misma a través de la educación. Ve un futuro distinto, lleno de nuevas oportunidades, dejando atrás el despojo y la marginalidad que sufrió su padre.

Para Ruiz, lo más valioso es que RE.VER ha dejado instalada una forma de trabajar colaborativa e interdisciplinaria, donde los estudiantes se sientan protagonistas y la tecnología funcione como lenguaje de expresión. “Queremos que quede instalada la idea de que en una escuela rural también se puede innovar, crear y producir obras de enorme valor estético y humano”, enfatiza. Y para el final hace un llamado a la comunidad educativa: “Necesitamos que crean en nosotros, que nos ‘vean’ y que muchas más instituciones apuesten por nuestra valiosa educación”.

El podcast que es un puento entre el pasado y el presente

Desde Santa Fe, María Eva González, vicedirectora de la E.E.T.P Nº 481 “Esteban Echeverría”, describe RE.VER como una propuesta innovadora y desafiante que integró el aprendizaje basado en proyectos con tecnología e inteligencia artificial.

Los estudiantes trabajaron con el cuento “El Matadero”, de Esteban Echeverría, en formato podcast. El proceso generó una dinámica especial en el curso: se habilitó la pregunta para pensar, el trabajo con otros, la escucha activa. Los alumnos, dice, no podían contener el entusiasmo y compartían sus avances con profesores de otras materias. Y señala que lo más interesante del proceso fue que, al analizar la obra, los estudiantes encontraron un paralelismo entre las rivalidades e injusticias de aquella época y las del presente.

Para producir el podcast, los chicos exploraron editores de sonido, editores de video y herramientas de carga en plataformas. No usaron inteligencia artificial en el producto final, pero sí transitaron un proceso de selección y exploración de recursos que enriqueció el aprendizaje.

González espera que RE.VER funcione como disparador para que más docentes se animen a nuevas propuestas que partan de los intereses de los alumnos porque el efecto trasciende el aula. “Va a tener un impacto en todos los espacios curriculares porque tiene que ver con desarrollar habilidades donde uno pueda comprender los textos, pueda resignificarlos y pueda buscarle un nuevo sentido".

El año que viene habrá más producciones y más aprendizajes. Cuando la literatura se convierte en materia viva, lo que se aprende no se olvida.