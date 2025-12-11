Educación

CBC Hack: la propuesta de aprendizaje autónomo para el verano abierta a toda la comunidad

En un convenio realizado entre la Universidad de Buenos Aires y las Academias de Ticmas para potenciar la formación profesional en diálogo con la empleabilidad; se invita a descubrir una forma de acceder a nuevas herramientas y saberes

El CBC ofrece cursos de programación, análisis de datos, marketing digital, e-commerce e inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Estás dando tus primeros pasos en el mundo laboral? ¿Necesitás potenciar ciertos conocimientos para profesionalizarte? ¿Buscás aprender algo nuevo? Este verano, la Universidad de Buenos Aires (UBA) ofrece la experiencia educativa de CBC Hack que se encuentra abierta a la comunidad en general.

A partir del acceso a una plataforma virtual, los estudiantes podrán aprender contenidos de forma autónoma siguiendo su propio ritmo y de acuerdo a sus necesidades. Al final de cada curso deberán presentar un proyecto integrador que les permitirá obtener un certificado de aprobación emitido por la UBA.

En la oferta académica se cubren las áreas de programación, análisis de datos, marketing digital, e-commerce e inteligencia artificial, con diversos cursos en cada una de ellas y una valiosa flexibilidad para el aprendizaje a partir de contenidos audiovisuales, podcasts y diversas herramientas digitales.

“Sabemos que conseguir un primer empleo o avanzar en el mundo laboral no es sencillo, especialmente para los jóvenes. Y también sabemos que en el CBC el 60% de nuestros estudiantes estudian y trabajan al mismo tiempo desde el principio de la carrera, algo que resulta un desafío complejo”, subrayó el director del CBC, Felipe Vega Terra quien celebró esta alianza con Academy creada por la solución digital educativa Ticmas.

Entre a oferta académica, el CBC propone cursos de programación y diseño de front-end (Imagen Ilustrativa Infobae)

Academia de programación

Esta área ofrece tres cursos que son: Fundamentos de la Programación, Primeros pasos de desarrollo Front end y Desarrollo de Aplicaciones Móviles. Al completar el curso de Fundamentos de la Programación “se podrá conocer las lógicas propias del pensamiento computacional, que son las bases que permitirán ejecutar uno de los lenguajes más importantes de la actualidad en materia de desarrollo (JavaScript), y, así, lograr aportar en el desarrollo tanto en empresas como para el armado de emprendimientos personales”.

En cuanto al curso de front-end (el desarrollo web que se especializa en todo lo que el usuario ve e interactúa en una web o aplicación), es un primer acercamiento para sumergirse en el complejo mundo de la programación.

En la academia de “Desarrollo de aplicaciones móviles” se abordan las habilidades necesarias para los primeros pasos en esa área como así también se subrayan saberes sobre “las plataformas y lenguajes de programación más populares así como las bases para diseñar y construir aplicaciones móviles efectivas.”

Una academica para análisis de datos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Academia de Análisis de Datos

En este caso también se destacan cuatro cursos posibles, Manipulación de Datos con Python, Análisis de datos en Power Bi, Procesamiento de datos con Excel e Inteligencia Artificial en Data Science.

En un momento de revolución tecnológica a partir del uso de la IA la posibilidad de entender y manejar grandes volúmenes de datos se vuelve clave como estrategia de profesionalización y en busca de nuevas salidas laborales.

Estos cursos apuntan a “explorar las principales bibliotecas y herramientas para trabajar con datos” y así impactar en los análisis y el armado de informes con un criterio único, más allá de lo que ofrece la inteligencia artificial.

Una academia para marketing digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Academia de Marketing Digital

En un presente de evolución de la interacción social y cómo los consumidores desarrollan nuevas estrategias ante lo que se les ofrece, cursos actualizados de Community Management, Marketing de Contenidos y Posicionamiento SEO son fundamentales para obtener nuevas herramientas de rápido impacto en el mundo laboral.

Se destaca también el curso de “Inteligencia artificial en Marketing” que busca enlazar dos elementos claves a partir del aprendizaje de habilidades y la adquisición de herramientas de IA personalizada.

“Además, se explorarán las diferentes aplicaciones de la inteligencia artificial al marketing digital, y cómo estas pueden ser utilizadas para complementar y aumentar el éxito en sus campañas digitales”, explica el programa.

Entre la oferta del CBC hay una academia pensada para el comercio electrónico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Academia de E-Commerce

Redes sociales, Introducción al comercio electrónico y comercio mobile son las tres propuestas de aprendizaje que buscan ofrecer una mirada integral.

La academia ofrece cómo entender “sobre modelos de negocio, logística, estrategias de marketing y herramientas esenciales para gestionar y optimizar tu tienda virtual.”

La experiencia de usuario optimizada también es otro de los focos de interés de estos cursos que buscan trabajar una mirada integral del e-commerce.

Uno de los trayectos que ofrece el CBC está dedicado a la Inteligencia Artificial, finanzas, (Imagen Ilustrativa Infobae)

Academia de Inteligencia Artificial

En un momento crítico de evolución de la inteligencia artificial generativa en la educación y el mundo del trabajo, este curso busca poner el foco en la importancia del prompteo.

El pensamiento crítico y la capacidad de saber gestionar la información obtenida a través de los modelos de lenguaje basados en IA (LLMs) es una herramienta estratégica en la actualidad.

Descubrí todos las academias que ofrece CBC Hack abiertas a la comunidad general y con acuerdos especiales para estudiantes de la universidad. La llegada del verano es una gran oportunidad para aprender nuevos saberes y potenciar conocimientos de manera flexible y a un ritmo personalizado.

Para más información: cursos@cbc.uba.ar

El concurso que premia a

Los estudiantes de CABA mostraron

El Gobierno avanza con su

Silvia Uranga: “Ser una mujer

Las cuatro “A” del derecho
