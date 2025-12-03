Educación

Las universidades argentinas caen en el ranking Times: no hay ninguna entre las 50 mejores de la región

La nueva edición del Latin America University Rankings de Times Higher Education mostró un retroceso para las instituciones argentinas: solo quedaron tres en el top 100 regional, en contraste con ocho en la edición previa. La Universidad Nacional de La Plata es la mejor posicionada, en el puesto 62

El cambio en la metodología
El cambio en la metodología del ranking regional de Times Higher Education impactó en el desempeño de las universidades argentinas. (Kike Rincón / Europa Press)

En la edición 2026 del ranking regional de Times Higher Education (THE) no figuran universidades argentinas entre las 50 mejores de América Latina. El dato marca un retroceso con respecto al año pasado, cuando había tres instituciones locales entre las primeras 50 de la región. La caída se explica por un cambio metodológico que ahora compara a las universidades latinoamericanas con estándares globales, según informaron desde THE.

La institución argentina mejor posicionada en la lista regional es la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en el puesto 62. El año pasado –cuando participó por primera vez–, la UNLP había quedado en el puesto 28. También la Universidad Austral cayó del puesto 43 al 82, mientras que la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) bajó del puesto 52 al 89.

Solo estas tres instituciones quedaron entre las 100 mejores de América Latina; el año pasado habían sido ocho las universidades argentinas en ese rango. La buena noticia: este año se clasificaron al ranking doce instituciones argentinas, en comparación con nueve en 2024.

Hay varias universidades –entre ellas, la UBA– que no participan de esta medición. Según explicaron desde THE, el ranking “opera de forma voluntaria”. Para figurar en la lista, cada universidad clasificada tiene que registrarse para compartir sus datos según los indicadores que solicita Times.

Argentina ha tenido un año difícil en el ranking, con pérdidas significativas en la cima de la tabla debido al cambio de metodología”, aclara el comunicado de THE. Antes, para la elaboración del Latin America University Rankings la puntuación de cada institución se basaba en la comparación con otras universidades de la región. Este año, Times adoptó la escala global que usa en sus rankings mundiales, lo que implica una medición más exigente.

El ranking de Times Higher Education utiliza 16 indicadores de desempeño agrupados en cinco áreas, de las cuales tienen mayor peso la calidad de la investigación, la enseñanza y el volumen y reputación científica. Las otras dos dimensiones evaluadas son los vínculos con la industria, referido a la transferencia de conocimiento y patentes, y la proyección internacional, que valora la cantidad de estudiantes y profesores extranjeros.

La Universidade de São Paulo se mantuvo en el primer puesto de América Latina, seguida por la Universidade Estadual de Campinas. En tercer lugar quedó la Pontificia Universidad Católica de Chile, y el top 5 se completa con otras dos universidades brasileñas: Universidade Federal de Rio de Janeiro y Universidade Estadual Paulista (Unesp).

Las 10 mejores universidades de
Las 10 mejores universidades de América Latina, según el ranking regional Times Higher Education 2026.

En el top 10 regional hay siete universidades brasileñas, una chilena y dos mexicanas (el Tecnológico de Monterrey, en el puesto 7, y la Universidad Nacional Autónoma de México, en el puesto 9). Desde Times Higher Education resaltaron especialmente la calidad de la investigación de las universidades brasileñas que encabezan la lista.

El ranking THE para América Latina califica un total de 223 universidades de 16 países. Brasil tiene la mayor participación, con 69 instituciones, seguido por Colombia (con 38), Chile (31) y México (25). Solo hay 12 universidades argentinas en esta medición: 8 públicas y 4 privadas.

“Es una alegría compartir, por cuarto año consecutivo, el reconocimiento de la Universidad Austral como la universidad privada mejor posicionada de la Argentina en el THE Latin America University Rankings 2026. Este logro, en un año especialmente desafiante por los cambios metodológicos del ranking, reafirma nuestro compromiso con la excelencia académica, la investigación y la formación integral”, dijo el rector de la Austral, Julián Rodríguez.

Las otras universidades privadas rankeadas fueron la Pontificia Universidad Católica Argentina (en el rango 126-150), la Universidad Católica de Córdoba y Instituto Tecnológico de Buenos Aires - ITBA (ambas en el rango +151).

Entre las estatales, además de la UNLP y la UNSAM se clasificaron las universidades nacionales de Córdoba (UNC) y Cuyo (UNCuyo), ambas en el rango 101-125; y las de Quilmes (UNQ), Rosario (UNR), Litoral (UNL) y Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), las cuatro en el rango +151.

“Si bien Brasil domina la cima del ranking, es inspirador ver una creciente diversidad y solidez en toda la región latinoamericana”, señaló Ellie Bothwell, editora de rankings de THE. Y agregó: “Las universidades latinoamericanas han estado operando en condiciones difíciles en los últimos años, especialmente en lo que respecta al financiamiento de la educación superior, pero los resultados muestran la fortaleza y resiliencia del sector frente a estos desafíos”.

De cara al debate por el Presupuesto 2026, este martes las universidades nacionales insistieron en su reclamo por el financiamiento. “Con las cifras que establece el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 15 de septiembre, quedaría gravemente lesionado el derecho a la educación que tienen las y los jóvenes argentinos en la universidad pública de calidad con la que hoy cuenta el país y que la gran mayoría de la sociedad reconoce”, señaló en un comunicado el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades estatales.

En coincidencia con la conmemoración de su 40° aniversario, desde el CIN reclamaron la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y volvieron a pedir un incremento de los recursos previstos en el proyecto oficial de presupuesto, para contar con “fondos que permitan establecer parámetros de previsibilidad que eviten la limitación del funcionamiento de las instituciones universitarias para el año que viene”.

