Ana Emilia Weiss: “No creo que hoy pueda haber un ingeniero en Argentina sin trabajo”

“Lidera proyectos en áreas como electromecánica, petróleo y gas, obra civil e infraestructura, impulsando soluciones adaptadas a contextos complejos, tanto para el sector público como para el sector privado. Hoy nos acompaña Ana Emilia Weiss, ingeniera y directora en Ilubaires”, destacó Patricio Zunini para dar comienzo a la charla.

Weiss fue convocada en el marco de los diálogos pensados para reflexionar sobre el presente y el futuro del trabajo nacional en sinergia con la educación; una propuesta pensada por la solución educativa integral Ticmas para la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

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Dinamismo, recursos y compromiso

“En la Ciudad de Buenos Aires es donde vemos mayores cambios y más demanda de ciertas cosas en algunos contratos y después veo que el resto del país se suma y acompaña”, destacó Weiss al ser consultada por la geografía más dinámica del país; en sintonía con el área en la que trabaja.

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Y destacó que en ciertas cuestiones como- a la hora de participar en una licitación- es la Ciudad la que impulsa no solo pedir normas de calidad sino que suma seguridad e higiene, medio ambiente y sustentabilidad y luego eso se va extrapolando a otros distritos y provincias.

“Tengo una empresa constructora que aparte de hacer obras también hacemos mantenimientos. Hacemos, por ejemplo, mantenimiento y operación de estaciones de bombeo. Estaciones de bombeo grandes, o sea, cada bomba mide dos pisos de altura, digamos, son unas señoras bombas”, señaló.

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Y explicó: “Para eso nosotros necesitamos técnicos, electricistas, mecánicos, electromecánicos, aparte de ingenieros. Y la verdad que es un recurso muy difícil de encontrar. Lo que es electricistas, mecánicos y ni te digo electromecánico, es muy, muy, muy difícil de encontrar. Nosotros buscamos todo el tiempo, porque hace años que tenemos estos mantenimientos, y la verdad que es un recurso que no se encuentra.”

Además planteó: “No solo no se encuentra, sino que aparte por el tipo de trabajo tienen que tener una disponibilidad, porque cuando llueve hay que estar. Sea de noche, sea 24, sea Navidad, sea Año Nuevo, si llueve hay que estar. Hay que estar operando la bomba. Entonces también no solo necesitamos que sean técnicos, sino que tengan ese compromiso y esa disponibilidad”.

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Ana Emilia Weiss, directora de Ilubaires

Oficios y profesiones: ayer, hoy y futuro

“Antes existía más el tema o el gusto por los oficios. Yo no sé si fue una cuestión generacional de que es la universidad o nada. Vos tenés que ser el doctor”, reflexionó Weiss.

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E indicó: “se perdió un poco esa vocación por el oficio y la importancia que tiene el oficio. En mi empresa en los próximos años podría reemplazar la gente que carga facturas por una inteligencia artificial fácilmente. Saco una foto, se me carga la factura. Pero para lo que son oficios, yo no veo una manera que eso se pueda reemplazar.”

A la hora de pensar sobre los factores que inciden en la falta de interés por los oficios, Weiss destacó dos cuestiones: “Una es la educación a nivel colegio. Todos los estudios muestran que salen del colegio muchos sin entender lo que leen, sin poder hacer una regla de tres simple. Entonces es muy difícil que un chico que lo puedas atraer a que estudie ingeniería, por ejemplo. Nosotros también sufrimos mucho la falta de ingenieros. Es una carrera que no gusta”.

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“La realidad es que ingenieros se reciben muy pocos, creo que se reciben la mitad de lo que se necesita, y los que más se estudia por ahí es civil e industrial, que son ingenierías que obviamente se necesitan un montón, pero por ejemplo las que yo llamo más duras, mecánica, electricista, cada vez se estudian menos y cada vez hay menos egresados, y cuando se reciben, yo que tengo una pyme, una constructora, me estoy peleando con las multinacionales por el mismo ingeniero. Es muy difícil que yo pueda ganar esa pulseada. Y hoy los ingenieros tienen 100% empleabilidad. Yo no creo que pueda haber un ingeniero en Argentina hoy sin trabajo”, subrayó.

En cuanto a los oficios, Weiss planteó que es clave la matriculación para poder hacer las contrataciones de forma adecuada; en especial en lo que corresponde a licitaciones y obra pública.

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Capacitar

“Cuando son perfiles que no se consiguen, no queda otra que capacitarlos dentro de la empresa que tiene, por supuesto, un costo para nosotros y un riesgo. Porque la persona aprende mientras hace la tarea y si mete un dedo mal y se lastima, entonces tenemos que tener mucho cuidado porque son trabajos riesgosos, todo lo que es electricidad, no es cualquier cosa”, explicó la Directora de Ilubaires.

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Al ahora de evaluar sobre cómo llegan los trabajadores al salir de los diversos niveles educativos, Weiss aseguró: “la escuela básica, la escuela técnica, la facultad, es como que todo va bajando un poco el nivel en todos los aspectos. Yo lo veo, sin ir más lejos, en mis hijos, en los amiguitos, estas cuestiones de que no pueden prestar atención mucho tiempo, que hay que encontrarle la manera de que te presten atención.”

Y remarcó cómo la desigualdad económica también incide: “lamentablemente, cada vez aprenden menos, entonces es más difícil sacarlos de la situación en la que están, porque cada vez su nivel es peor. Yo creo que ahí tenemos, como país, una deuda muy importante.”

“No logramos que nos llegue gente capacitada. La mayor cantidad de oficios los estamos capacitando nosotros, los estamos creando nosotros en la empresa. No nos llega gente que ya sepa o que al revés, que podamos aprender de ellos en todo lo que es oficios. Estamos todo el tiempo buscando la edad. Yo creo que hay muy poca cantidad de especialistas y también tenemos una competencia muy grande con las empresas grandes”, señaló.

Ana Emilia Weiss en el podcast de Ticmas

Perfiles de trabajadores

Weiss explicó que en el caso de Ilubarires cuentan con dos grandes grupos de trabajadores: “Tenemos los que son los jornales, los empleados, los obreros y después tenemos toda la parte mensualizada que son los profesionales y los que están en la sede central.”

En la trayectoria laboral que proponen “en general al principio tratamos en lo posible, si pudimos encontrarlo con tiempo, es que esa persona primero conozca la empresa, que conozca las diferentes áreas, que venga a sede central, que conozca recursos humanos, compra, cómo se manejan un poco las cosas y después ya va a obra. Entonces ahí en obra tiene ya sea un capataz o un jefe de obra o un supervisor o un coordinador de obra que lo va a tener al lado y lo va a ir mostrando de qué manera hacemos las cosas nosotros”.

“Y si la persona responde bien puede seguir ascendiendo también dentro de la empresa. Hay gente que empieza como ayudante, después es oficial, después es oficial especializado, después puede llegar a ser capataz, después puede llegar a ser supervisor. Digamos que también hay un horizonte para crecer dentro de la empresa”, celebró.

“Dentro de la Cámara de la Construcción hay una escuela que se llama Escuela de Gestión, que hay un montón de planes para capacitar y está bien orientada a nuestra industria. Entonces todo el tiempo estamos mandando a gente de la empresa a capacitarse en diferentes temáticas, ya sea en inteligencia artificial o hay desde planes para jefes de obra”, planteó.

Una deuda

“Nosotros siempre estuvimos orgullosos y siempre hemos estado orgullosos de tener universidades públicas, de tener escuelas, o sea, realmente ahí es una bandera que tenemos que sostener fuerte. Estamos todos muy orgullosos de eso, pero necesitamos que funcione.”, aseveró Weiss.

Y explicó: “necesitamos que la gente, que como mínimo los niños salgan del colegio entendiendo lo que leen. Porque si bien ya no hace falta que los chicos sepan de memoria fechas patrias y cosas que nosotros aprendíamos de memoria, porque hoy con el celular haces dos preguntas y te lo responden, necesitamos gente que pueda pensar, pensamiento crítico. Eso hay que desarrollarlo.”

“Necesitamos que los chicos salgan con esa base, con una base en matemática mínima para poder entender un poco de finanzas, educación financiera, que es otra deuda que tenemos. Me parece que tiene que ser responsabilidad de todos mejorar la educación en todos sus niveles”, planteó.

“No nos sirven robots. A nosotros como empresa no nos sirve alguien que técnicamente sea un 10, si no puede trabajar en equipo, si no tiene ese compromiso, esa responsabilidad que te contaba de que si llueve tiene que ir a trabajar. El tipo de obra que hacemos nosotros, son obras de infraestructura que sirven para que la ciudad y los vecinos vivan mejor. No hay que perder tampoco ese horizonte; nosotros hacemos obras de cloaca, de gas, que le dan a la gente agua potable. Hacemos mantenimientos de escuelas. Estamos hablando de cuestiones que son importantes para todos como sociedad”, enfatizó Weiss.