Educación

Las universidades argentinas caen en el ranking internacional CWUR: alertan por el deterioro en investigación

La UBA, en el puesto 423, es la mejor clasificada del país y la sexta de América Latina en esta medición, que asigna un peso importante a la producción científica. Siete instituciones nacionales, todas públicas, figuran entre las 2000 mejores del mundo, pero han perdido posiciones en los últimos años

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En la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA es donde se desarrolla la carrera del futuro: "La Licenciatura en Ciencias de Datos" (Archivo DEF)
La UBA se posicionó como la mejor universidad argentina en el ranking CWUR 2026, en el puesto 423, seguida por las universidades nacionales de La Plata (UNLP), en el puesto 768, y Córdoba (UNC), en el 845.

Las siete universidades argentinas que figuran entre las mejores del mundo en el ranking CWUR 2026 perdieron posiciones con respecto al año pasado. La Universidad de Buenos Aires (UBA), que continúa siendo la institución mejor ubicada del país, cayó del puesto 409 al 423 a nivel global. El retroceso se repitió en todas las universidades argentinas incluidas en la clasificación, en el marco del conflicto por el recorte del presupuesto y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Este año aparecen siete universidades argentinas en la lista del Center for World University Rankings (CWUR), que evalúa a más de 21 mil instituciones de educación superior de todo el mundo y selecciona a las 2000 mejores. En 2024 había ocho universidades nacionales; en 2021 eran diez. El ranking incluye instituciones de 95 países.

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Después de la UBA, la universidad argentina mejor posicionada es la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que cayó del puesto 752 al 768, seguida por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que pasó del 819 al 845.

En la segunda mitad de la tabla se ubican la Universidad Nacional de Rosario (puesto 1681), la Universidad Nacional del Litoral (1739), la Universidad Nacional de Cuyo (1829) y la Universidad Nacional de Mar del Plata (1891). No hay universidades privadas argentinas en el ranking.

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El informe pone el foco especialmente en el desempeño en investigación. Según CWUR, todas las universidades argentinas empeoraron este año en ese indicador, en un contexto de “competencia global intensificada” entre sistemas universitarios que cuentan con mayores niveles de financiamiento e inversión científica.

“El deterioro de las universidades argentinas refleja años de financiamiento inadecuado y la desvalorización de la ciencia y la educación como bienes públicos”, sostuvo Nadim Mahassen, presidente del Center for World University Rankings, que tiene su sede en Emiratos Árabes Unidos. Y agregó: “Las universidades argentinas enfrentan dificultades para ofrecer educación de alta calidad, atraer y retener talento y producir investigación de calidad a gran escala”.

“No es solo un problema académico, sino nacional, porque la erosión del sistema de educación superior argentino socava el desarrollo científico, la innovación y el futuro de largo plazo del país”, afirmó Mahassen.

Ranking CWUR 2026
Ranking CWUR 2026

La metodología del ranking permite explicar por qué la caída en investigación impacta con tanta fuerza sobre las universidades argentinas. CWUR asigna el 40% del puntaje total a indicadores científicos: producción de artículos, publicaciones en revistas de alto impacto, influencia académica y citas.

El resto de la evaluación se distribuye entre calidad educativa (25%), empleabilidad de los graduados (25%) y distinciones académicas del cuerpo docente (10%). A diferencia de otros rankings internacionales como QS, CWUR destaca que no utiliza encuestas de reputación ni información provista por las propias universidades.

En América Latina, la UBA quedó ubicada como la sexta mejor universidad de la región. El ranking latinoamericano es encabezado por la Universidad de São Paulo (Brasil), en el puesto 119 a nivel global. Luego siguen la Universidad Nacional Autónoma de México (puesto 287), la Universidad Federal de Río de Janeiro (346), la Universidad Estadual de Campinas (379) y la Pontificia Universidad Católica de Chile (421).

Las universidades estadounidenses continúan dominando los primeros puestos: Harvard se ubicó como la mejor universidad del mundo por 15º año consecutivo. La siguen otras dos instituciones privadas de Estados Unidos: MIT y Stanford. En el cuarto y quinto puesto aparecen las británicas Cambridge y Oxford, las universidades públicas mejor posicionadas a nivel global. El top 10 se completa con las universidades estadounidenses de Princeton, Pennsylvania, Columbia, Yale y Chicago.

Más allá del top 10 ­–donde no hubo modificaciones con respecto a 2025­–, desde CWUR señalaron que el escenario global muestra un cambio progresivo en el mapa universitario internacional: China avanza aceleradamente gracias a las fuertes inversiones en educación superior e investigación.

Según el ranking, el 98% de las universidades chinas mejoraron su posición respecto del año pasado. China ya es el país con más instituciones dentro del top 2000, con 360 universidades, por encima de Estados Unidos, que tiene 313.

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