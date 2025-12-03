Escuelas técnicas de CABA se preparan para competir en el “mundial de los oficios” en Shanghái

Cada dos años, jóvenes de todo el mundo se miden en una competencia que no tiene que ver con el deporte, sino con la destreza, la precisión y la capacidad de resolver problemas bajo presión. Se trata del “mundial de los oficios”, conocido internacionalmente como WorldSkills, un movimiento global que desde 1950 reúne a organizaciones de más de 90 países para promover las habilidades técnicas y la formación para el trabajo.

En 2026, el certamen tendrá sede en Shanghái, China, donde competirán más de 1.500 jóvenes en 65 disciplinas técnicas y profesionales. De cara a esta próxima edición, por primera vez la Ciudad de Buenos Aires realizará un proceso propio de preselección y entrenamiento para llegar a la instancia internacional, según anunció el Ministerio de Educación porteño.

WorldSkills funciona como una especie de “juegos olímpicos” de la educación técnico-profesional. La competencia comenzó en la posguerra y con el tiempo se convirtió en uno de los principales espacios internacionales para medir estándares de calidad en oficios: desde instalaciones eléctricas, construcción en seco y tecnología del automóvil hasta pastelería, peluquería y sistemas de calefacción. Cada habilidad tiene su propio reglamento, tiempos, penalidades y criterios de evaluación, y exige un dominio avanzado tanto técnico como práctico.

El objetivo es fomentar la excelencia, promover la actualización tecnológica y fortalecer el vínculo entre la educación y el mundo laboral, según explican los organizadores.

Para preparar a los estudiantes porteños, la Agencia de Habilidades para el Futuro del Ministerio de Educación anunció que creará boxes de práctica y espacios equipados en escuelas secundarias técnicas y centros de formación profesional. Según informó la Agencia, más de 30 instituciones educativas de la Ciudad forman parte del proceso, que se desarrollará entre 2025 y 2026. Estas instituciones ya recibieron herramientas e insumos específicos para entrenar bajo estándares internacionales, según el comunicado oficial.

El camino porteño hacia Shanghái 2026 contempla varias etapas. Primero habrá un entrenamiento intensivo en escuelas y centros de formación. Luego, unas preolimpiadas internas que se realizarán en junio en cada institución educativa. Por último, la Olimpíada Final de la Ciudad, prevista para 2026. Quienes obtengan los mejores resultados en esta instancia tendrán la posibilidad de representar a la Argentina en el certamen mundial en China.

El evento abarca competencias en 65 habilidades técnicas y profesionales, desde oficios tradicionales hasta especialidades altamente tecnificadas. En todos los casos, se trata de trabajos que combinan conocimiento técnico, precisión y capacidad de resolución en tiempo real.

Las categorías en las que participarán los estudiantes porteños incluyen instalaciones eléctricas (diseño y montaje de sistemas eléctricos en entornos residenciales, comerciales e industriales), construcción en seco (armado de tabiques, cielorrasos y estructuras con placas de yeso, interpretación de planos y cálculo de materiales), plomería y calefacción (instalación de sistemas sanitarios, bombas, tanques y equipamientos para agua caliente y calefacción), tecnología del automóvil (diagnóstico, mantenimiento y reparación de vehículos) y pastelería (elaboración y decoración de productos, manejo de ingredientes y equipos).

“La incorporación de Buenos Aires al movimiento WorldSkills fortalece la educación técnico profesional, moderniza la formación para el trabajo y abre nuevas oportunidades para que miles de jóvenes desarrollen habilidades que mejoren su empleabilidad y proyección profesional”, sostuvo Gustavo Álvarez, director general de la Agencia de Habilidades para el Futuro.

“Esta experiencia no solo colocará a los representantes argentinos en un escenario internacional de excelencia y alto rendimiento, sino que también permitirá elevar los estándares de calidad de la formación para el trabajo en Buenos Aires y en todo el país, consolidando a la Argentina como un actor clave en la agenda global del futuro del empleo”, consideraron desde la agencia del Ministerio de Educación porteño.