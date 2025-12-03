Educación

Escuelas técnicas de CABA se preparan para competir en el “mundial de los oficios” en Shanghái

Más de 30 instituciones educativas de la ciudad participarán en un programa de entrenamiento intensivo con el objetivo de representar a la Argentina en WorldSkills 2026, una competencia global de habilidades técnicas que reunirá a 1.500 jóvenes de todo el mundo en China

Guardar

Cada dos años, jóvenes de todo el mundo se miden en una competencia que no tiene que ver con el deporte, sino con la destreza, la precisión y la capacidad de resolver problemas bajo presión. Se trata del “mundial de los oficios”, conocido internacionalmente como WorldSkills, un movimiento global que desde 1950 reúne a organizaciones de más de 90 países para promover las habilidades técnicas y la formación para el trabajo.

En 2026, el certamen tendrá sede en Shanghái, China, donde competirán más de 1.500 jóvenes en 65 disciplinas técnicas y profesionales. De cara a esta próxima edición, por primera vez la Ciudad de Buenos Aires realizará un proceso propio de preselección y entrenamiento para llegar a la instancia internacional, según anunció el Ministerio de Educación porteño.

WorldSkills funciona como una especie de “juegos olímpicos” de la educación técnico-profesional. La competencia comenzó en la posguerra y con el tiempo se convirtió en uno de los principales espacios internacionales para medir estándares de calidad en oficios: desde instalaciones eléctricas, construcción en seco y tecnología del automóvil hasta pastelería, peluquería y sistemas de calefacción. Cada habilidad tiene su propio reglamento, tiempos, penalidades y criterios de evaluación, y exige un dominio avanzado tanto técnico como práctico.

El objetivo es fomentar la excelencia, promover la actualización tecnológica y fortalecer el vínculo entre la educación y el mundo laboral, según explican los organizadores.

Para preparar a los estudiantes porteños, la Agencia de Habilidades para el Futuro del Ministerio de Educación anunció que creará boxes de práctica y espacios equipados en escuelas secundarias técnicas y centros de formación profesional. Según informó la Agencia, más de 30 instituciones educativas de la Ciudad forman parte del proceso, que se desarrollará entre 2025 y 2026. Estas instituciones ya recibieron herramientas e insumos específicos para entrenar bajo estándares internacionales, según el comunicado oficial.

El camino porteño hacia Shanghái 2026 contempla varias etapas. Primero habrá un entrenamiento intensivo en escuelas y centros de formación. Luego, unas preolimpiadas internas que se realizarán en junio en cada institución educativa. Por último, la Olimpíada Final de la Ciudad, prevista para 2026. Quienes obtengan los mejores resultados en esta instancia tendrán la posibilidad de representar a la Argentina en el certamen mundial en China.

El evento abarca competencias en 65 habilidades técnicas y profesionales, desde oficios tradicionales hasta especialidades altamente tecnificadas. En todos los casos, se trata de trabajos que combinan conocimiento técnico, precisión y capacidad de resolución en tiempo real.

Las categorías en las que participarán los estudiantes porteños incluyen instalaciones eléctricas (diseño y montaje de sistemas eléctricos en entornos residenciales, comerciales e industriales), construcción en seco (armado de tabiques, cielorrasos y estructuras con placas de yeso, interpretación de planos y cálculo de materiales), plomería y calefacción (instalación de sistemas sanitarios, bombas, tanques y equipamientos para agua caliente y calefacción), tecnología del automóvil (diagnóstico, mantenimiento y reparación de vehículos) y pastelería (elaboración y decoración de productos, manejo de ingredientes y equipos).

“La incorporación de Buenos Aires al movimiento WorldSkills fortalece la educación técnico profesional, moderniza la formación para el trabajo y abre nuevas oportunidades para que miles de jóvenes desarrollen habilidades que mejoren su empleabilidad y proyección profesional”, sostuvo Gustavo Álvarez, director general de la Agencia de Habilidades para el Futuro.

“Esta experiencia no solo colocará a los representantes argentinos en un escenario internacional de excelencia y alto rendimiento, sino que también permitirá elevar los estándares de calidad de la formación para el trabajo en Buenos Aires y en todo el país, consolidando a la Argentina como un actor clave en la agenda global del futuro del empleo”, consideraron desde la agencia del Ministerio de Educación porteño.

Temas Relacionados

WorldSkillseducación técnico profesionalAgencia de Habilidades para el FuturoMinisterio de EducaciónShangháieducación y trabajomundial de los oficios

Últimas Noticias

Las universidades argentinas caen en el ranking Times: no hay ninguna entre las 50 mejores de la región

La nueva edición del Latin America University Rankings de Times Higher Education mostró un retroceso para las instituciones argentinas: solo quedaron tres en el top 100 regional, en contraste con ocho en la edición previa. La Universidad Nacional de La Plata es la mejor posicionada, en el puesto 62

Las universidades argentinas caen en

Del analfabetismo a la esperanza: la ciudad de Concordia muestra que la educación puede romper el círculo de la pobreza

El municipio consolida su política educativa de base acompañando a cientos de adultos que hoy leen y escriben por primera vez

Del analfabetismo a la esperanza:

El auto fantástico: cómo las universidades pueden liderar la transición energética en América Latina

Los autos eléctricos sólo reducen emisiones si la energía que los alimenta proviene de fuentes limpias. La experiencia de El Fantástico, el coche autónomo del Tec de Monterrey y el Politécnico de Milán, muestra cómo la investigación interdisciplinaria y las alianzas universitarias pueden impulsar un modelo latinoamericano de transición energética y movilidad sostenible

El auto fantástico: cómo las

La apuesta de Chaco por transformar la enseñanza docente desde la base: cómo es el exclusivo programa para formadores

Un programa de capacitación destinado a mil capacitadores de los institutos de formación docente tiene el objetivo de fortalecer la preparación a los futuros maestros y profesores de la provincia

La apuesta de Chaco por

El Ministerio de Educación de la Ciudad premió tres cortos de estudiantes que promueven el uso responsable de dispositivos digitales

Participaron casi 200 estudiantes de escuelas primarias y secundarias de la Ciudad de Buenos Aires

El Ministerio de Educación de
DEPORTES
El Road to Australia llega

El Road to Australia llega a Buenos Aires: los participantes y el formato del torneo que calienta el primer Grand Slam del año

De Bambali al mundo: la inspiradora historia de Sadio Mané, el crack que transformó el fútbol africano

Luisina Giovannini pisa fuerte en la altura: eliminó a una de las candidatas y se clasificó a cuartos del WTA 125 de Quito

Bebote Álvarez anunció que comenzó una huelga de hambre en prisión: la trama detrás del video

México ya conoce sus rivales para la Copa Mundial de Sóftbol 2026

TELESHOW
Nació Isidro, el hijo de

Nació Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort

Julieta Prandi hizo un balance de su año luego de la condena de su exmarido: “Muchos años con la espera”

Entre lágrimas, Juli Poggio desmintió haber coqueteado con Nico Occhiato: " No me gusta que me acusen de Tatiana"

El papá de Rocío Pardo habló de la boda de su hija con Nicolás Cabré: “Voy a tener que vender más entradas”

Murió a los 49 años Puni Corvalán, referente del rock de Santiago del Estero

INFOBAE AMÉRICA

2025 marca un cambio global:

2025 marca un cambio global: la regulación del cripto deja de ser reactiva y se convierte en política de Estado

Cuatro soldados israelíes resultaron heridos en un ataque de Hamas en el sur de Gaza

Alemania desplegó el sistema Arrow para blindar su territorio y reforzar su defensa ante la amenaza de misiles rusos

Tiempos Recios Habemus

“Testigos de la historia”: la Agencia EFE celebra 60 años en Argentina con una exposición histórica