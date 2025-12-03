Educación

Del analfabetismo a la esperanza: la ciudad de Concordia muestra que la educación puede romper el círculo de la pobreza

El municipio consolida su política educativa de base acompañando a cientos de adultos que hoy leen y escriben por primera vez

El subsecretario de Educación y
El subsecretario de Educación y Cultura de la Municipalidad de Concordia, Carlos Gatto (de negro) y el intendente Francisco Azcué (de violeta) visitan una clase de alfabetización del programa "Aprender sin límites"

Por primera vez en la historia de la ciudad, Concordia lleva adelante un programa integral y sostenido de alfabetización para jóvenes y adultos mayores de 18 años. El Plan Municipal de Alfabetización “Aprender sin Límites”, impulsado por la Subsecretaría de Educación y Cultura, se consolidó en estos meses como una política pública de base orientada a resolver problemas estructurales desde la raíz: el acceso a la educación como derecho y como herramienta de transformación social.

La iniciativa comenzó en marzo de 2025, en el marco de la gestión encabezada por el intendente Francisco Azcué, y hoy —tras varios meses de implementación— muestra resultados concretos y profundos: vecinos que leen y escriben por primera vez, adultos mayores que recuperan la confianza y la autonomía, y comunidades que empiezan a construir nuevas oportunidades sobre el pilar más sólido del desarrollo: la educación.

"La alfabetización no es solo un acto pedagógico. Es un derecho fundamental", dice Gatto

Un plan nacido de una decisión humanitaria y de una trayectoria de vida

El Plan “Aprender sin Límites” está liderado por Carlos Gatto, actual subsecretario de Educación y Cultura de la Municipalidad de Concordia, un referente educativo con más de cuarenta años de trayectoria en escuelas, institutos de formación y programas pedagógicos de alcance provincial y nacional.

Gatto, al analizar los datos de analfabetismo en adultos en la ciudad, tomó la decisión de “no mirar para otro lado. Teníamos que hacer algo desde el municipio, y hacerlo ya”. Y expresó: “La alfabetización no es solo un acto pedagógico. Es un derecho fundamental que hoy, con este plan, estamos garantizando. Es, además, un hecho profundamente emotivo para mí, porque mis primeros pasos en la educación fueron como maestro alfabetizador. Porque aprender es libertad. Aprender es el inicio de un camino de oportunidades”.

Un camino de dignidad, autonomía y oportunidades

El intendente Azcué, por su parte, destacó el trabajo previo coordinado entre la Secretaría de Desarrollo Humano y la Subsecretaría de Educación y Cultura, a través del Plan Relevar, que permitió identificar los barrios y las personas que necesitaban acceder a procesos de alfabetización: había miles de concordienses mayores de 18 años que no sabían leer ni escribir.

“No podíamos aceptar que en pleno siglo XXI hubiera vecinos sin acceso al conocimiento. Por eso diseñamos un programa municipal cuidadosamente planificado, con docentes capacitados, materiales propios y un enfoque personalizado para acompañar a cada participante en su ritmo y en su realidad”, explicó Gatto. “Aprender sin Límites” se consolidó como mucho más que un proyecto pedagógico: “Es un acto de dignidad y de esperanza. Hablar de alfabetización es hablar de puertas que se abren, de sueños que comienzan a hacerse realidad”.

“Toda mi vida dependí de otros para leer un papel. Hoy puedo leer una carta de mi nieto", dice Rosa, de 72 años

El plan se desarrolla en distintos barrios de la ciudad, con clases tres veces por semana y materiales especialmente diseñados para ser herramientas prácticas, accesibles y adaptadas a la vida cotidiana.

Desde su puesta en marcha, decenas de adultos mayores se sumaron al desafío de aprender a leer y escribir. Entre ellos, Rosa, de 72 años, que asiste cada semana a las clases en el barrio La Bianca: “Toda mi vida dependí de otros para leer un papel. Hoy puedo leer una carta de mi nieto. No hay palabra que alcance para agradecer lo que esto significa para mí”, contó emocionada.

Una concordia que se anima a cambiar su historia

El Plan Municipal de Alfabetización “Aprender sin Límites” forma parte de una política más amplia del gobierno local, que busca romper el círculo de la pobreza desde la educación y la capacitación. Concordia, históricamente señalada como una de las ciudades más postergadas del país, busca mostrar una nueva cara garantizando el derecho a la educación, con el objetivo de transformar la realidad.

“Sabemos que el camino es largo y que los resultados no se ven de un día para otro. Pero si queremos una Concordia distinta, tenemos que animarnos a hacer cosas distintas. Este plan no es asistencialismo: es inversión en el futuro, es creer en nuestra gente”, dijo Azcué.

Gatto cerraba: “Aprender a leer y escribir es mucho más que un derecho: es la posibilidad de transformar la propia vida. Porque el futuro empieza con una palabra. Y hoy, en Concordia, estamos escribiendo ese futuro juntos.”

