Educación

El Foro de Prosperidad Compartida 2025 se convirtió en el epicentro de la conversación sobre el papel de la cooperación privada en la transformación de Colombia

La Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales (AFE) convocó a una nueva edición de un espacio pensado para compartir experiencias transformadoras y crear alianzas de acción que permitan discutir la educación, la democracia y el crecimiento sostenible

Por Mariana Kozodij

Guardar
Una nueva edición del espacio
Una nueva edición del espacio en que la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales (AFE) convoca a pensar y compartir experiencias transformadoras

“La cooperación es el camino posible y necesario”, aseguran desde la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales (AFE) luego de vivenciar un encuentro de tres días al inicio de octubre en Cali, Colombia, en el que líderes empresariales, sociales, públicos y académicos se reunieron para trabajar sobre tres ejes: crecimiento inclusivo, equidad en oportunidades y democracia viva.

A partir de tres jornadas intensas de diálogo genuino y visitas a territorio, el Foro apunta a seguir trabajando en una “conversación que crece” y que efectivamente lleve a la ejecución de proyectos transformadores.

Con la presencia de más de 550 personas y 248 organizaciones entre aliados, apoyos y socios, el Foro de Prosperidad Compartida “se vivió como un movimiento en acción”. Esta edición incluyó 13 visitas a territorio, 13 laboratorios de ideas, contó con 50 conferencistas nacionales e internacionales que invitaron a los presentes a inspirarse, aprender y debatir proyectos.

Aura Lucía Lloreda, directora ejecutiva
Aura Lucía Lloreda, directora ejecutiva de AFE

“Lo bueno debe empezar a resonar en Colombia”

Uno de los focos de comunicación de este encuentro fue el de aportar una mirada positiva sobre lo que sucede en dicho país y romper así con las cadenas que promueven las polarizaciones sin sentido crítico y la desinformación.

“La comunicación- cuando nace del propósito y no de la vanidad- se convierte en una herramienta de transformación social”, aseguran desde AFE y plantean el desafío de “dejar de esconder el bien” para fundaciones, organizaciones y actores sociales que actúan en el día a día con ánimos de ver crecer a Colombia y a su gente.

Entre los puntos destacados del encuentro, mencionados por la Directora Ejecutiva de AFE, Aura Lucía Lloreda, se encuentran: el poder de la cooperación real, la importancia de la evidencia a la hora de trabajar y tomar decisiones, la cooperación como resiliencia y la filantropía estratégica.

“La comunicación- cuando nace del
“La comunicación- cuando nace del propósito y no de la vanidad- se convierte en una herramienta de transformación social”, aseguran desde AFE

“Abrir espacio de diálogo entre sectores, llegar a nuevos territorios, y tomar decisiones basadas en la evidencia: esos son los tres compromisos que deben guiarnos para seguir transformando al país”, aseguró Lloreda.

Gobernanza y crecimiento económico, inclusivo y sostenible

“Hablar de prosperidad compartida, es hablar de un crecimiento que les sirva a todos. Un desarrollo que no se mida solo en cifras, sino en bienestar, equidad y oportunidades reales para las personas”, destacan desde AFE como un mantra que los acompaña y los lleva a la acción.

¿Cómo lograr que el progreso llegue a todos los territorios y no se quede en los centros de poder? es una de las preguntas que movilizó el Foro y que llevó a la reflexión de pensar para Colombia no solo un “crecer más, sino crecer mejor.”

Una jornada de trabajo en
Una jornada de trabajo en el Foro

La reflexión de María Eugenia Dávalos, Economista líder para Colombia, Banco Mundial, apuntó a repensar el rol estratégico del sector privado y la importancia de la movilidad social en igualdad de oportunidades: “La prosperidad compartida tiene tres componentes , porque tenemos tenemos que crecer ese pastel, una economía estable, con mayor productividad que son motores de crecimiento y empleos de calidad; sostenibilidad, porque tenemos que hacerlo de una forma que tanto esta generación como las futuras generaciones se puedan beneficiar; y equidad, de manera que haya oportunidades equitativas para toda la población”.

Otro de los conferencistas fue Alejandro Eder, Alcalde de Santiago de Cali que subrayó la importancia de descentralizar la ayuda impactando en las regiones más pobres. La Gobernadora del Valle de Cauca, Dillan Francisca Toro insistió en el aspecto colaborativo “No gobernar para la gente, sino con la gente.”

Por su parte, Lyana Latorre de la Fundación Rockefeller planteó la importancia de cómo se nombra a quienes se ayuda, y aseguró que la clave no es pensar en beneficiarios sino en socios y aliados.

Ticmas estuvo presente en el
Ticmas estuvo presente en el Foro

Visitas a territorio y laboratorio de ideas

El Foro se plantea no solo como un espacio de debate y reflexión sino también de experimentar y llegar a los territorios que más ayuda necesitan para en la acción crear transformación.

De esta forma, AFE se asegura que “las comunidades sean las protagonistas” y quienes participan de los encuentros puedan conocer de primera mano aquellas historias y personas que necesitan apoyo para crecer.

Este año las visitas fueron a 13 territorios, siendo algunas experiencias: “La inversión social en educación como movilizador para el desarrollo territorial: la experiencia de las fundaciones de la agroindustria de la caña de azúcar en los municipios de Candelaria y Florida”; “Vive el renacer del cacao en el corazón del norte de Cauca”; “Transformando la educación: una visita al programa SEE Learning en Tulía”; entre otros.

La próxima edición del Foro
La próxima edición del Foro de Prosperidad Compartida será en Pereira en 2026

Además tuvieron lugar laboratorios donde se buscó ir más allá de la idea de “mesa de trabajo” y se preparó un enfoque sistémico que permitió probar ideas en formatos ágiles y dinámicos.

La próxima edición del Foro de Prosperidad Compartida será en Pereira en 2026 y buscará continuar con el camino de la acción como transformación de la realidad de Colombia.

Temas Relacionados

Foro de Prosperidad CompartidaAura Lucía Lloreda

Últimas Noticias

Irma Ibarra ante los desafíos de la escuela para formar lectores críticos

La referente mexicana participó en el 2° Encuentro para docentes de la Comunidad Ticmas, donde presentó la propuesta “¡A leer en vivo!” que, con grandes resultados, mejora la fluidez y comprensión lectora de los estudiantes

Irma Ibarra ante los desafíos

Pepe Menéndez en Ticmas: “La escuela siempre debe ser un lugar de esperanza”

El referente español participó en el 2° Encuentro para Docentes organizado por la experiencia educativa Ticmas y habló de cómo maestros y profesores tienen la responsabilidad de cuidar el clima escolar y priorizar el sentido y el propósito de la educación para que cada estudiante pueda apropiarse activamente de su aprendizaje

Pepe Menéndez en Ticmas: “La

Justin Reich: “La IA no será una disrupción en el sistema educativo: las escuelas van a domesticarla”

Para este profesor del MIT, la inteligencia artificial generativa es una tecnología “normal”: no va a producir una transformación radical del sistema educativo, donde los cambios suelen ser graduales. La clave de la innovación pedagógica a gran escala, sostiene Reich, es el aprendizaje entre docentes

Justin Reich: “La IA no

Cómo se escribe: ¿Alegado es lo mismo que presunto? La RAE aclara la duda

Escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de práctica y de conocer las estructuras de la lengua

Cómo se escribe: ¿Alegado es

Germán Moyano: “Cuando se trata de estudiar los desafíos de las nuevas tecnologías, los intercambios tienen un valor adicional”

El director de Relaciones Internacionales del ITBA habló con Ticmas de la importancia del intercambio académico en la formación, en un presente donde la sinergia con el empleo es clave

Germán Moyano: “Cuando se trata
ÚLTIMAS NOTICIAS
Desmantelaron un búnker de droga

Desmantelaron un búnker de droga en Merlo, detuvieron a dos hombres y secuestraron 650 dosis de cocaína

La esposa del fiscal que buscaba a la adolescente desaparecida en La Matanza la encontró: un detenido

Reforma laboral: todos los detalles del proyecto de ley que prepara el Gobierno para discutir en el Congreso

Por qué las aves marinas son clave para combatir la crisis climática y proteger los ecosistemas

Diego Santilli cumplió su promesa de campaña y se rapó luego de ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA
Trump aseguró que EEUU mantiene

Trump aseguró que EEUU mantiene con Japón “una alianza del nivel más fuerte” tras su reunión con la primera ministra Takaichi

Las memorias de Eric Trump: “La lucha de mi familia para salvar a nuestra nación”

Dos buenas noticias

El vicepresidente electo de Bolivia apuntó contra Rodrigo Paz: “Ya no contesta las llamadas”

El portaaviones USS Gerald Ford se dirige al Caribe y podría situarse frente a Venezuela en menos de una semana

TELESHOW
La noche de terror de

La noche de terror de La Joaqui en MasterChef Celebrity entre gritos, desesperación y kebabs: “Colapsada”

Emilia Attias habló de su historia de amor con Guillermo Freire y apuntó contra los jurados de MasterChef Celebrity

La terminante reacción de Maxi López sobre una posible reconciliación con Mauro Icardi: “Si me lo cruzo”

Todas las fotos de la espectacular fiesta de 15 de Matilda, la hija de Mariana Fabbiani: “Bailamos hasta las cinco”

Marina Bellati cumplió su sueño en el último partido de Boca: “De visitante y de local me vas a encontrar”