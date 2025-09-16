Educación

Mónica Varona: “Que la escuela sea el lugar al que los estudiantes quieran volver”

Mónica Varona, directora social de la Fundación Barco, habló con Ticmas sobre una estrategia con más de medio siglo de trayectoria que busca reducir la deserción escolar en Colombia mediante diagnósticos, acompañamiento comunitario y alianzas que permiten resultados medibles

Guardar
Mónica Varona (foto: Mercedes Conte)
Mónica Varona (foto: Mercedes Conte)

Fundación Barco lleva más de cincuenta años operando en Colombia y en América Latina toda en el campo del desarrollo social. Desde su fundación, ha construido metodologías propias, con compromiso hacia la transparencia, la eficacia y el trabajo colaborativo. Su misión articula comunidades, gobiernos, empresas y familias para promover equidad, desarrollo social y mejora educativa.

Mónica Varona ocupa hoy el cargo de Directora Social de Fundación Barco, con el foco puesto en reducir la deserción escolar. En diálogo con Ticmas abordó los desafíos que enfrenta la educación y cómo Fundación Barco diseña soluciones a medida para los territorios. “No podemos llevar la misma receta a todos los colegios; la diversidad geográfica, cultural y socioeconómica exige diagnosticar primero”, comentó Varona.

Uno de los programas más visibles es Escala, que opera en varios departamentos del país. En este programa, Fundación Barco trabaja con instituciones educativas para identificar las causas específicas de la deserción en cada escuela: puede ser desde condiciones de infraestructura hasta embarazo adolescente, pasando por trabajo infantil, desplazamientos o violencia social. Con esos insumos se diseñan intervenciones focalizadas. Varona aseguró que algunos de esos ejercicios revelan realidades que los mismos directores desconocían. “Algunos rectores no sabían que sus estudiantes vivían tantas barreras para permanecer en el colegio”, dijo.

El diálogo se realizó en
El diálogo se realizó en el stand de Ticmas en la Feria Edutechnia

La fundación también desarrolla Conexión Desarrollo y Pasos Seguros, iniciativas que se apoyan en metodologías participativas con estudiantes, familias y docentes. En ellas se promueven espacios de diálogo y estrategias de apoyo psicosocial. Varona explicó que estas instancias permiten acercar la escuela a la realidad de los jóvenes y entender por qué algunos abandonan. “Escuchar lo que piensan los jóvenes y sus familias es tan importante como la infraestructura o el transporte”, manifestó.

El acompañamiento a docentes y directivos educativos es parte esencial del modelo. La fundación trabaja brindando herramientas —no solo pedagógicas, sino también emocionales— para que puedan adaptarse, innovar y sostener los cambios. “El docente puede estar agotado si las condiciones son precarias. Nuestro objetivo es que tenga apoyo, que no esté aislado, que la comunidad educativa y la fundación sean redes de soporte.”

En términos de impacto, Fundación Barco reporta cifras que permiten ver avances concretos. En el último año beneficiaron a más de 130.000 estudiantes, docentes y participantes a través de sus programas, y han intervenido en más de 2.000 instituciones educativas. Pero, dijo la directora, no se trata solo de cobertura, sino de resultados en permanencia escolar en varios contextos rurales y urbanos.

El financiamiento combina recursos propios, donantes internacionales y alianzas locales. Esa mezcla le ha dado estabilidad en territorios donde la presencia estatal es débil, lo que permite que los proyectos no se interrumpan ante cambios políticos o económicos. “Donde el Estado no alcanza, tratamos de responder con lo que podemos movilizar en comunidad, en voluntariado, en redes”, dijo Varona.

Además de los programas educativos, Fundación Barco impulsa espacios de incidencia y de generación de conocimiento, como el Foro de Educación Barco, que reúne expertos, autoridades y actores del sistema educativo para analizar las causas de la deserción y de la inequidad. También promueven investigación en familia, salud mental y otras dimensiones que inciden en la permanencia escolar.

Antes del cierre del encuentro, Varona hizo un llamado para mayor inversión en educación: se requiere de sensibilidad, constancia y adaptación. “Los estudiantes están en contextos que cambian rápido; si la escuela no responde, si no escucha, si no ajusta, es fácil que pierdan sentido. Nuestro trabajo es hacer que la escuela sea el lugar al que quieran volver, no solo por obligación.”

Temas Relacionados

Fundación BarcoMónica VaronaTicmasEdutechnia

Últimas Noticias

Un espacio para los educadores: en el mes del maestro, Ticmas lanza su Comunidad Docente

El lunes 22 de septiembre, se realizará un encuentro virtual que reunirá a Bernardo Blejmar y Gustavo Zorzoli en un diálogo sobre innovación, bienestar y aprendizajes básicos

Un espacio para los educadores:

La fundación colombiana que apuesta a mejorar la calidad educativa con compromisos a largo plazo (y lo consigue)

El director ejecutivo de la Fundación Alquería habló con Ticmas sobre los programas que llevan adelante en Cundinamarca para mejorar la calidad educativa pública y acompañar a jóvenes talentos en su camino hacia la universidad. A lo largo de 15 años, la fundación alcanzó a más de 146.000 estudiantes y se consolidó como un ejemplo de articulación público-privada.

La fundación colombiana que apuesta

Una apuesta por educación, salud y bienestar: así trabaja Gabrica en sus programas sociales

La gerenta de Responsabilidad Social Corporativa de Gabrica habló con Ticmas sobre una estrategia sostenida en Bogotá, Cali y Tumaco que combina apoyo educativo, salud mental, voluntariado y bienestar animal, con evaluaciones que muestran resultados medibles

Una apuesta por educación, salud

La inteligencia artificial revoluciona la educación y desafía la integridad académica

El auge de herramientas digitales ha cambiado la forma en que se evalúa a los estudiantes, generando nuevas dudas sobre los límites entre el aprendizaje legítimo y el uso indebido de tecnología en tareas escolares

La inteligencia artificial revoluciona la

Estudiar sirve: los argentinos con título universitario tienen salarios más altos y menor desempleo

La brecha salarial entre quienes terminaron la escuela y quienes alcanzaron un título terciario es del 63% en el país, según datos de la OCDE. El diploma reduce casi a la mitad las chances de no conseguir trabajo. Completar la secundaria también marca una diferencia, pero menos que en otros países

Estudiar sirve: los argentinos con
ÚLTIMAS NOTICIAS
Anunciaron nuevas medidas para agilizar

Anunciaron nuevas medidas para agilizar trámites y combatir estafas de la VTV en la provincia de Buenos Aires

Así reaccionó el arco político a la presentación de Javier Milei del Presupuesto 2026

Dólar, inflación, consumo y PBI: cuáles son las pautas macro del proyecto del Presupuesto 2026

“Tenemos que dejar de ver a los empresarios como enemigos”: las principales frases de Milei en cadena nacional

Qué dice la ciencia sobre el vínculo entre la contaminación del aire y la enfermedad de Parkinson

INFOBAE AMÉRICA
María, una madre judía a

María, una madre judía a la que le mataron a su hijo Jesús

“Encontrémonos en Buenos Aires”: la inquietante propuesta de Eric Hobsbawm a su esposa Marlene

EEUU señaló al dictador Nicolás Maduro de liderar una de las redes de cocaína más grandes del mundo

EEUU incluyó a Colombia y Afganistán en la lista de países que “han fallado demostrablemente” en el combate antidrogas

El inconsciente copa la pasarela: cómo una exposición en Nueva York explora la moda desde Freud a Lacan

TELESHOW
Nicki Nicole debutó como coach

Nicki Nicole debutó como coach en La Voz Argentina: “Voy a estar reemplazando a Lali que confió en mí”

Benjamín Vicuña, Celeste Cid, Juli Poggio y Santiago Korovsky en la avant premiere de Papá x Dos: las fotos

El desconsolado llanto de Camilota, la hermana de Thiago Medina: “Tengo el alma destrozada porque es como mi hijo”

María Becerra y Tini Stoessel anunciaron su nueva colaboración musical: “Qué hermoso volver a compartir juntas”

Nacha Guevara: “Muchas veces he pensado si volver a la Argentina fue la decisión correcta”