Los 5 libros que se debe leer para ser exitoso, según la Universidad de Stanford

La Universidad de Stanford, reconocida mundialmente por su excelencia académica, dio a conocer una selección de cinco libros que, según sus profesores y expertos, pueden ser aliados fundamentales para quienes buscan alcanzar el éxito personal y profesional.

La importancia de la lectura en el camino hacia el éxito cuenta con un sólido respaldo científico. De acuerdo con GQ, diversos estudios demostraron que leer no solo enriquece el vocabulario y las habilidades lingüísticas, sino que también mejora la atención y la capacidad de concentración.

Los expertos de la Universidad de Stanford subrayan que la variedad en la biblioteca personal es clave: alternar entre novelas, historias de ficción, obras entretenidas y libros que aporten conocimientos prácticos puede marcar una diferencia significativa en el crecimiento personal y profesional.

La selección abarca temas como persuasión, ética, psicología, humor y aprendizaje de los fracasos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lectura, no solo inspira y motiva, sino que también ayuda a encontrar soluciones a problemas y a adquirir herramientas útiles para la vida cotidiana y el ámbito laboral.

“Al implicar imaginación, mentalización, anticipación y aprendizaje, la lectura funciona como un ‘ejercicio’ para el cerebro humano. Aunque no sea un músculo, nuestro cerebro necesita ser estimulado“, afirmó Augusto Buchweitz, investigador del Instituto do Cérebro (InsCer), en una entrevista a la Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), de Brasil.

Esta visión integral de la lectura llevó a que instituciones y personalidades influyentes recomienden libros que consideran esenciales para quienes aspiran a alcanzar sus metas.

La Universidad de Stanford, a través de sus profesores y expertos, elaboró una lista de cinco libros que considera especialmente valiosos para quienes buscan el éxito. Esta iniciativa se enmarca en una tendencia más amplia, en la que líderes y universidades de prestigio comparten sus recomendaciones de lectura para fomentar el desarrollo personal y profesional.

Según detalló GQ, la selección de Stanford destaca por su diversidad temática y por el respaldo de figuras académicas reconocidas, entre ellos Steve Jobs. Los libros elegidos no solo abordan el éxito desde una perspectiva tradicional, sino que exploran aspectos como la persuasión, el aprendizaje a partir de los fracasos, la integridad, la psicología de los rasgos oscuros y la importancia del humor en la comunicación.

Los 5 libros recomendados por Stanford para alcanzar el éxito

El primer libro de la lista, “Influence: The Psychology of Persuasion”, escrito por Robert Cialdini, es considerado un clásico en el campo de la persuasión. La sinopsis de Goodreads, describe la obra como una explicación profunda de la psicología detrás de la toma de decisiones y de por qué las personas dicen “sí”.

Cialdini, con más de tres décadas de investigación, identifica seis principios universales de la persuasión y enseña cómo aplicarlos tanto para influir en los demás como para protegerse de manipulaciones.

“Influence: The Psychology of Persuasion”, escrito por Robert Cialdini (Composición fotográfica)

El profesor Bob Sutton, de la Universidad de Stanford, recomendó este libro por su utilidad práctica. Sutton lo considera una guía esencial para quienes desean mejorar su capacidad de persuasión, cambiar opiniones y evitar ser fácilmente convencidos o manipulados.

La segunda recomendación es “Bad Blood”, de John Carreyrou, un relato periodístico que narra el ascenso y caída de Theranos y su fundadora, Elizabeth Holmes. La profesora de contabilidad Maureen McNichols, calificó el libro como “un relato periodístico fascinante” que permite aprender de los errores ajenos.

“Bad Blood”, escrito por John Carreyrou (Composición fotográfica)

La historia de Holmes, quien abandonó la universidad para fundar una empresa millonaria que resultó ser un fraude, ofrece lecciones sobre los peligros del exceso de confianza y la cultura del miedo en el entorno empresarial. Este libro, según los expertos de Stanford, es fundamental para comprender la importancia de la ética y el aprendizaje a partir de los fracasos.

La tercera obra recomendada es “No Longer at Ease”, de Chinua Achebe, una novela de ficción que forma parte de una trilogía, aunque puede leerse de manera independiente. Este libro apareció en una de las listas de lecturas de verano de Stanford y aborda temas como la integridad, la corrupción y los desafíos que surgen en el camino hacia el éxito.

“No Longer at Ease”, escrito por Chinua Achebe (Composición fotográfica)

Obi Okonkwo, un joven idealista que regresa a Nigeria para trabajar en la administración pública, se enfrenta a un entorno donde la corrupción parece ser la norma. Aunque inicialmente resiste los sobornos, las dificultades personales y emocionales lo llevan a una situación de confusión y crisis. La novela, según los expertos de Stanford, ofrece una reflexión sobre los dilemas éticos y las presiones sociales que pueden afectar la integridad de quienes buscan el éxito.

El cuarto libro de la lista es “The Wisdom of Psychopaths”, de Kevin Dutton. Charles O’Reilly III, profesor de Stanford, recomendó esta obra en una lista publicada por CNBC Make It. Según explicó O’Reilly, Dutton plantea que ciertos rasgos asociados a los psicópatas, como la valentía, la confianza, el encanto, la crueldad y la concentración, pueden ser útiles para alcanzar objetivos y generar un impacto positivo.

“The Wisdom of Psychopaths”, escrito por Kevin Dutton (Composición fotográfica)

La propuesta de Dutton, sugiere que es posible controlar y canalizar estos “lados oscuros” para mejorar la sociedad. El libro explora cómo estos rasgos, cuando se gestionan adecuadamente, pueden convertirse en herramientas para el éxito y la transformación personal.

La quinta recomendación es “Humor, Seriously”, escrito por Jennifer Aaker y Naomi Bagdonas. El libro destaca la importancia del humor como recurso para mejorar la comunicación, tanto en el ámbito profesional como personal. Según la recomendación de Matt Abrahams, autor y presentador de podcasts, “el humor es una excelente manera de involucrar y comprometer a tu audiencia”.

“Humor, Seriously”, escrito por Jennifer Aaker y Naomi Bagdonas (Composición fotográfica)

Abrahams afirmó que “‘Humor, Seriously’ ilumina la ciencia detrás del humor y tácticas prácticas para utilizar el humor de forma eficaz. ¡Y es gracioso! Nunca me había reído y aprendido tanto leyendo un libro de negocios”. Los expertos de Stanford consideran que desarrollar un buen sentido del humor puede ayudar a contar mejores historias, causar buenas impresiones y destacar de manera positiva en cualquier entorno.

Diversidad de enfoques y utilidad práctica de las recomendaciones

La selección de libros recomendados por la Universidad de Stanford, abarca una amplia gama de enfoques y temáticas. Desde la persuasión y la defensa ante la manipulación, pasando por el aprendizaje a partir de los fracasos y la reflexión sobre la integridad, hasta la exploración de la psicología y el uso estratégico del humor, cada obra aporta herramientas y perspectivas valiosas para el desarrollo personal y profesional.

Los expertos coinciden en que la lectura de estos libros puede ofrecer no solo conocimientos prácticos, sino también inspiración y motivación para enfrentar los desafíos del mundo actual. La variedad de géneros y estilos presentes en la lista refleja la convicción de que el éxito no depende de una sola fórmula, sino de la capacidad de aprender, adaptarse y crecer a partir de experiencias diversas y enriquecedoras.