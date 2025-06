Paolo Rocca: “La debilidad de la educación afecta la capacidad de crecimiento del país”

Paolo Rocca, presidente del Grupo Techint, subrayó el rol de la educación para el crecimiento industrial del país

La preocupación por las deficiencias educativas y su impacto en el desarrollo industrial argentino fueron un eje central del Día de la Educación celebrado este miércoles en la Escuela Técnica Roberto Rocca, en Campana.

El evento reunió a más de 300 referentes del sector público, privado y académico. Asistieron, entre otros, Claudio Poggi, gobernador de San Luis; Gisela Scaglia, vicegobernadora de Santa Fe; y Paolo Rocca, presidente del Grupo Techint, quienes analizaron los desafíos que enfrenta el sistema educativo y su relación directa con la capacidad de generar empleo de calidad y fortalecer la industria nacional.

La jornada puso en primer plano la necesidad de una educación que prepare a los jóvenes para los retos tecnológicos y productivos del país. La apertura del evento estuvo a cargo de Érica Bienek, directora de Relaciones con la Comunidad del Grupo Techint, quien subrayó la gravedad de los resultados educativos surgidos de las pruebas Aprender de secundaria.

“Apenas el 14% de los jóvenes que terminan la secundaria tienen conocimientos suficientes de Matemática, ni siquiera avanzados. Y ese 14% son chicos que finalizan el colegio. ¿Qué pasa con la otra mitad que no termina?“, afirmó Bienek.

En referencia a las desigualdades, Bienek planteó: “No nos puede dar lo mismo como país que el 95% de los estudiantes del nivel socioeconómico bajo no alcancen el nivel suficiente en matemática”, y llamó a la colaboración entre el sector público y privado para impulsar la innovación y el desarrollo industrial.

El Día de la Educación reunió a funcionarios, referentes empresariales y especialistas en la Escuela Técnica Roberto Rocca, en Campana

Durante el panel principal, Paolo Rocca enfatizó el papel de la educación en el crecimiento industrial y social: “La transformación industrial es un componente esencial de un país, del progreso social, económico y educativo de una sociedad. En el corazón de esto está la educación. Hay varios aspectos en los que la educación contribuye a dar fuerza a un proyecto industrial. Es un tema muy relevante y, en algunos aspectos, un tema en el que nuestro país tiene una debilidad estructural que afecta la capacidad de crecimiento y transformación”.

El empresario ejemplificó con una experiencia reciente en la que Techint Ingeniería y Construcción debió entrevistar a 10.800 personas para cubrir 3.800 puestos en la planta de La Calera de Pluspetrol en Neuquén.

Rocca explicó que muchos candidatos no lograron superar preguntas básicas de lógica y matemática. “Los candidatos fallaban en preguntas simples como: si con dos litros de aceite puedo sostener cuatro motores, ¿cuántos litros de aceite necesito para sostener diez motores?”, ejemplificó.

“Si pensamos en la transformación de un sistema industrial, necesitamos un nivel educativo capaz de alimentar estructuras y tecnología de avanzada, IA y digitalización. Esta síntesis, que provoca un salto en la capacidad industrial y el progreso, requiere educación. Los valores de la cultura industrial son esenciales en la educación: el mérito, la disciplina, una visión a mediano y largo plazo, la racionalidad en encarar los problemas y no la casualidad. Este es el fondo de la cultura industrial, distinto de la cultura artesanal”, afirmó Rocca.

El Día de la Educación, que se realiza en honor a Roberto Rocca, fundador del Grupo Techint, también se replica en México, Brasil, Italia y Estados Unidos, y busca destacar la importancia de la educación técnica como motor de igualdad de oportunidades y empleabilidad.

El Día de la Educación se celebra desde hace cuatro años para conmemorar el nacimiento de Roberto Rocca

El panel principal incluyó la participación de Mariano Narodowski, director del área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella; e Irini Wentinck, socia y directora de WTK Conductores Eléctricos.

Durante la jornada también participaron otros referentes como Cora Steinberg, especialista en educación de Unicef Argentina; Eric Roe, decano del Colegio de Negocios, Ingeniería y Tecnología de la National University en Austin (Texas); José Manuel Thomas, secretario general del Consejo Federal de Educación; Priscila Cruz, presidenta y cofundadora de Todos Pela Educação Brasil; Mariana Albarracín, directora de la Escuela Técnica Roberto Rocca; y Agustín Porres, director regional para América Latina de Fundación Varkey.

La Escuela Técnica Roberto Rocca, sede del evento, fue rediseñada en 2022 y se caracteriza por implementar el método del Aprendizaje Basado en Proyectos, con el objetivo de potenciar las habilidades de los estudiantes. En 2023, la organización T4 Education la incluyó entre las diez escuelas más innovadoras del mundo.

El panel titulado “Prácticas profesionalizantes: un puente entre la escuela y la industria” abordó la importancia de las experiencias laborales durante la formación técnica. Fernando Favaro, director de Relaciones con la Comunidad de Ternium Argentina, y Florencia Donovan, periodista y conductora del evento, moderaron un intercambio entre egresados y estudiantes sobre el impacto de las prácticas en su desarrollo profesional.

Aurelia Meloni, técnica de Laboratorio en Tenaris y tutora de prácticas industriales de estudiantes de escuelas secundarias técnicas, relató: “Participar en una práctica, en este caso por el programa Gen Técnico, puede cambiar la perspectiva que uno tenía. Hoy en día me doy cuenta de lo que verdaderamente me apasiona, que es la investigación y desarrollo”.

María Luján Lladó, estudiante de Bioingeniería en el ITBA y egresada de la Escuela Técnica Roberto Rocca, también compartió su experiencia: “Cuando empecé no tenía idea lo que hacía la escuela técnica. Nunca me hubiese imaginado que me iba a gustar tanto. En la escuela siempre había un montón de actividades –y por ende, de oportunidades– con los programas extra clase. Fue muy rico el vínculo con la comunidad: terminás aprendiendo de la gente que te rodea”.