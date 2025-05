COORDIEP, impulsores de un diálogo respetuoso y federal para la educación de gestión privada

Silvina Di Lonardi y Elena Santos

Desde hace más de 30 años, COORDIEP funciona como órgano “Representativo, Pluralista y Federal de la Educación Pública de Gestión Privada de la Argentina” con la misión de fortalecer “el crecimiento de una educación de calidad en todos los niveles y modalidades educativas, en ámbitos urbanos y rurales en los diferentes contextos del país”.

A partir de este espíritu de intercambio y federalismo, Ticmas convocó a Silvina Di Lonardi y a Elena Santos para conocer más sobre este órgano de acción educativa. Podés ver la charla completa en el canal de Youtube de Ticmas.

Elena Santos y Silvina Di Lonardi, de COORDIEP

Una misión

“Pensar a la educación desde la pluralidad y desde el federalismo es sumamente importante. Nos pone muy contentas que el tema esté en la agenda”, celebró Elena Santos e inmediatamente Silvina Di Leonardi explicó que COORDIEP es “la Junta Coordinadora de Asociaciones de Educación de Gestión Privada. Nosotros trabajamos con las asociaciones, no con las escuelas de manera directa, que nuclean a su vez a distintas escuelas, colegios, instituciones de nivel terciario. Abarcamos todas las modalidades y todos los niveles educativos”.

Y agregó: “Nuestra misión fundamentalmente es poder tener ese diálogo, que no solamente conlleva la palabra pluralidad muy fuertemente, sino también con ese diálogo respetuoso en relación a las diferentes características de cada asociación y de la oferta educativa que cada una de ellas promueve”.

“Tenemos una variedad increíble de miradas y desde el año 1988, que fue un año también bisagra; muchos de los aquí presentes también recuerden exactamente donde pasaron muchas cosas y donde hubo una necesidad fuerte de unión, de confluir en un encuentro donde nos teníamos que hacer más fuertes en el sector privado y salir juntos a poder posicionarnos de la mejor manera”, resaltó Di Lonardi en referencia a la huelga conocida como la “Marcha Blanca” que marcó un antes y un después en los reclamos docentes.

Silvina Di Lonardi y Elena Santos

Construir a partir del diálogo

“La Comisión Pedagógica está integrada por representantes de cada una de las asociaciones. Para que te des una idea, nos sentamos a conversar un representante de la red de escuelas judías, un representante de las escuelas adventistas, un representante de las escuelas evangélicas, uno de las escuelas laicas y otro de las escuelas católicas”, explicó Elena Santos y a partir de allí surgen diálogos y reflexiones que permiten pensar las diversas realidades y necesidades de cada nivel educativo a nivel nacional.

Y resaltó: “Hoy, gracias a los zooms podemos tener una periodicidad semanal o quincenal con representantes de las asociaciones en el interior del país. Nos dedicamos a pensar, a repasar, a intercambiar sobre lo que es el gran sistema educativo de gestión privada en nuestro país”.

Di Lonardi también destacó cómo participan de “las mesas también de trabajo en los ministerios, en los consejos consultivos, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires. Y por supuesto que formamos parte, como órgano de consulta en relación a las posibilidades de mejora en la educación.”

"Acompañamos las necesidades de cada jurisdicción", decá Di Lonardi

Federalismo

“Tenemos algunos núcleos que son más participativos que otros. Córdoba, el NEA, en el NOA también, Cuyo- San Juan y Mendoza muy fuertemente- en el sur hacia Río Negro; Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Pero realmente tenemos una red”, destacó Di Lonardi.

Y agregó: “Estamos en un trabajo permanente de visibilidad, donde acompañamos las necesidades de cada jurisdicción y donde nos proponemos seguir, obviamente incorporando nuestra mirada desde la libertad de enseñanza como nuestro foco inspirador”.

Por su parte, Elena Santos señaló: “Hace más de 30 años que venimos en permanente diálogo y permanente búsqueda de encuentro. Y esto creo que tiene una riqueza muy grande. Realmente tomamos la diversidad como una riqueza, una riqueza que nos plenifica, que nos permite ver el valor del otro. Así que son mesas de mucho intercambio”.

Además, desde COORDIEP realizan encuentros formativos y federales anuales que tienen lugar en distintos puntos del país. “Intentamos ofrecer temas de agenda educativa y está dirigido hacia representantes legales, directores de escuelas, docentes, funcionarios de la política educativa para que sea en primer lugar un espacio de encuentro, de miradas, de intercambio. Y también convocamos especialistas del orden nacional e internacional para formarnos, capacitarnos, intercambiar”, explicó Santos.

Muchísimo público acompañó la propuesta de COORDIEP

Los principales desafíos a resolver

Entre las mesas de trabajo se destaca la necesidad de la innovación educativa, de inclusión como así también lo particular de la gestión educativa y el acompañar a los representantes legales y a los directivos de las escuelas en la toma de decisiones como así también en la mejora continua.

“El lema de este año para el Encuentro Federal de Córdoba es Escuela en Movimiento”, indicó Di Lonardi y reflexionó: “Creemos que la escuela es en movimiento. En ese movimiento todo el tiempo estamos pensando en cómo avanzar a la par de nuestros estudiantes, estar a la altura de esas necesidades y no podemos quedarnos quietos”. Y destacó la mirada amorosa y compasiva que debe tener todo educador.

“Los docentes todo el tiempo tenemos muchas cosas para compartir y decir y no hay demasiados lugares donde efectivamente ese tiempo esté dedicado solo a eso. La escuela tiene una inmediatez; la lógica educativa tiene una voracidad que hace que muchas veces no se pueda parar la pelota, no se pueda pensar, porque uno toma decisiones todo el tiempo”, planteó Di Lonardi.

Por su parte, Santos agregó: “Hay un conocimiento muy profundo en las escuelas y en el hacer de los directivos. Y creo que poner en valor esto sea a través de la palabra o también a través de espacios de escritura, tiene que ser muy valorado porque realmente se genera conocimiento en las escuelas. El directivo que está en permanente observación de clases, observando a los alumnos, atendiendo a las familias, genera un conocimiento sobre el quehacer educativo que es sumamente importante. Por eso también en los encuentros de COORDIEP hay paneles integrados por directores de escuelas donde pueden poner en palabras todo este trabajo reflexivo”.

Y resaltó que toda asociación que se suma a COORDIEP pasa a tener como primer beneficio la representatividad a nivel federal, además de un marco normativo en constante actualización y la posibilidad de capacitarse en un diálogo nacional.